Sicherheit und Governance
Sichere deinen Software-Lebenszyklus durch Echtzeit-Sicherheitsscans, Sicherheitslückenmanagement und automatisierte Behebung.
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Scanner-Abdeckung in großem Maßstab und automatisierter Behebungs-Workflow
In dieser Demo erfährst du, wie du Lücken bei der Abdeckung durch Sicherheitsscanner in geschäftskritischen Projekten gesammelt schließt, mithilfe der KI-gestützten Erkennung falsch positiver Ergebnisse irrelevante Meldungen herausfilterst und GitLab Duo echte Schwachstellen automatisch mit direkt zusammenführbaren Fixes beheben lässt.
Last updated Jul 9, 2026
SAST False Positive Detection & Vulnerability Resolution aktivieren
In diesem Tutorial erfährst du, wie du SAST False Positive Detection und SAST Vulnerability Resolution aktivierst. False Positive Detection reduziert irrelevante Meldungen, damit sich dein Team auf echte Probleme konzentrieren kann. Vulnerability Resolution behebt große und kritische Sicherheitslücken automatisch. Diese kurze Anleitung zeigt dir genau, wo du die beiden Funktionen aktivierst.
Last updated Jun 17, 2026
GitLab Secrets Manager
In dieser Demo siehst du GitLab Secrets Manager (Public Beta) in Aktion. CI/CD-Variablen sind einfach zu verwenden, bieten jedoch keine ausreichenden Zugriffskontrollen und Audit-Trails. Eigenständige Vault-Lösungen wiederum erhöhen den Betriebsaufwand. Secrets Manager bietet dir sowohl Sicherheit als auch Einfachheit.
Last updated May 25, 2026
Agentische SAST-Sicherheitslückenbehebung
In dieser Demo erfährst du, wie die GitLab Duo Agent Platform SAST-Schwachstellen mit dem Agentic SAST Vulnerability Resolution Flow automatisch analysiert und behebt.
Last updated Mar 5, 2026
SAST False Positive Detection Flow
In dieser Demo lernst du den SAST False Positive Detection Flow von GitLab Duo kennen. Teams können Schwachstellen jetzt schneller priorisieren, indem sie falsch-positive Ergebnisse bei Sicherheitslücken mit kritischem und hohem Schweregrad erkennen.
Last updated Feb 17, 2026
Benutzerdefinierte Compliance
Verwandle Compliance von einer manuellen Belastung in einen automatisierten, kontinuierlichen Prozess, mit dem du dank der Custom Compliance Frameworks von GitLab rund um die Uhr auditbereit bist.
Last updated Oct 9, 2025
Sicherheitsrichtlinien
Implementiere und verwalte Sicherheitsrichtlinien für dein gesamtes Unternehmen mit automatisierter Durchsetzung und Compliance-Tracking.
Last updated Jan 27, 2025
GitLab Advanced SAST
Erlebe GitLab Advanced SAST, unseren proprietären Scanner für statische Anwendungssicherheit, der falsch positive Schwachstellen deutlich reduziert und durch funktions- und dateiübergreifende Analysen die Erkennungsgenauigkeit verbessert.
Last updated Sep 22, 2024
Sicherheitsscans in der CI/CD-Pipeline
Integriere Sicherheitsscans nahtlos in deine CI/CD-Pipeline, damit Entwickler(innen) frühzeitig Feedback zu potenziellen Risiken und Schwachstellen erhalten und sichereren Code ausliefern können.
Last updated Jan 24, 2024
GitLab Ultimate Sicherheitsfunktionen
Entdecke umfassende Sicherheitsfunktionen wie SAST, DAST, Abhängigkeitssuche und die Verwaltung von Sicherheitslücken in GitLab Ultimate.
Beginne noch heute, schneller zu entwickeln
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Entdecke, was dein Team mit der intelligenten Orchestrierungsplattform für DevSecOps erreichen kann.