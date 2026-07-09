Sicurezza e governance
Proteggi il ciclo di vita del software con analisi di sicurezza in tempo reale, gestione delle vulnerabilità e correzione automatizzata.
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Copertura dello scanner su larga scala e flusso di lavoro di correzione automatizzato
In questa demo, scoprirai come colmare le lacune legate alla copertura degli scanner di sicurezza nei progetti aziendali critici in blocco, filtrare il rumore con il rilevamento dei falsi positivi dell'IA e lasciare che GitLab Duo risolva automaticamente le vulnerabilità reali con correzioni pronte all'uso.
Last updated Jul 9, 2026
Abilitazione del Rilevamento di falsi positivi SAST e della Risoluzione delle vulnerabilità di GitLab Duo
Questo tutorial ti insegna come attivare il Rilevamento dei falsi positivi SAST e la Risoluzione delle vulnerabilità SAST di GitLab Duo. Il Rilevamento dei falsi positivi riduce il rumore, consentendo al tuo team di concentrarsi sui problemi reali, mentre la Risoluzione delle vulnerabilità corregge automaticamente le vulnerabilità di gravità elevata e critica. Questa breve guida ti mostra esattamente come attivare queste due funzionalità.
Last updated Jun 17, 2026
GitLab Secrets Manager
In questa demo, guarda GitLab Secrets Manager (beta pubblica) in azione. Le variabili CI/CD sono semplici ma mancano di controlli dell'accesso e audit trail; i vault autonomi aggiungono un sovraccarico operativo. Secrets Manager ti offre sicurezza e semplicità.
Last updated May 25, 2026
Risoluzione agentica delle vulnerabilità tramite SAST
In questa demo, ti verrà illustrato come GitLab Duo Agent Platform analizza e corregge automaticamente le vulnerabilità SAST con il flusso di Risoluzione agentica delle vulnerabilità SAST.
Last updated Mar 5, 2026
Flusso di Rilevamento di falsi positivi SAST
In questa demo, scoprirai il flusso di Rilevamento dei falsi positivi SAST di GitLab Duo. I team possono ora valutare più rapidamente le vulnerabilità identificando i falsi positivi per le vulnerabilità di sicurezza di gravità critica ed elevata.
Last updated Feb 17, 2026
Conformità personalizzata
Trasforma la conformità da un onere manuale a un processo automatizzato e continuo che, grazie ai framework di conformità personalizzati di GitLab, ti aiuta a rendere tutto sempre pronto per gli audit, 24 ore su 24, 7 giorni su 7.
Last updated Oct 9, 2025
Criteri di sicurezza
Implementa e gestisci i criteri di sicurezza in tutta l'organizzazione con il monitoraggio automatico dell'applicazione e della conformità.
Last updated Jan 27, 2025
SAST avanzato
Prova GitLab Advanced SAST, il nostro scanner proprietario di sicurezza delle applicazioni statiche che riduce significativamente le vulnerabilità false positive e migliora la precisione del rilevamento attraverso l'analisi interfunzionale e tra file.
Last updated Sep 22, 2024
Analisi di sicurezza nella pipeline di CI/CD
Integra in modo uniforme le analisi di sicurezza nella tua pipeline di CI/CD per fornire agli sviluppatori un feedback tempestivo su potenziali rischi e vulnerabilità, consentendoti di distribuire codice più sicuro.
Last updated Jan 24, 2024
Funzionalità di sicurezza di GitLab Ultimate
Esplora funzionalità di sicurezza complete tra cui SAST, DAST, analisi delle dipendenze e gestione delle vulnerabilità in GitLab Ultimate.
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