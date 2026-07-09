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SAST誤検出判定と脆弱性修正の有効化

このチュートリアルでは、SAST誤検出判定とSAST脆弱性修正を有効にする方法を説明します。誤検出判定はノイズを削減し、チームが真の問題に集中できるようにし、脆弱性の修正は高リスクおよび高重要度の脆弱性を自動的に修正します。この短いウォークスルーでは、それらをどこで有効にするのかを説明します。