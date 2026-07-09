セキュリティとガバナンス
リアルタイムのセキュリティスキャン、脆弱性管理、自動化された修正機能で、ソフトウェアライフサイクルを保護しましょう。
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大規模なスキャナーカバレッジと自動修正ワークフロー
このデモでは、AIによる誤検出判定でノイズをフィルタリングし、GitLab Duoがマージ可能な修正で実際の脆弱性を自動的に修正することにより、ビジネス上重要なプロジェクト全体でセキュリティスキャナーのカバレッジのギャップを一括で解消する方法を説明します。
Last updated Jul 9, 2026
SAST誤検出判定と脆弱性修正の有効化
このチュートリアルでは、SAST誤検出判定とSAST脆弱性修正を有効にする方法を説明します。誤検出判定はノイズを削減し、チームが真の問題に集中できるようにし、脆弱性の修正は高リスクおよび高重要度の脆弱性を自動的に修正します。この短いウォークスルーでは、それらをどこで有効にするのかを説明します。
Last updated Jun 17, 2026
GitLab Secrets Manager
このデモでは、GitLab Secrets Manager（パブリックベータ）の動作を示します。CI/CD変数は簡単ですが、アクセス制御や監査証跡が不足しており、スタンドアロンのVaultは運用上のオーバーヘッドが増加します。Secrets Managerはセキュリティとシンプルさの両方を提供します。
Last updated May 25, 2026
エージェント型SAST脆弱性修正機能
このデモでは、GitLabのDuo Agent Platformが、エージェント型SAST脆弱性修正フローを用いて、SAST脆弱性を自動的に分析し、修正する方法を順を追って説明します。
Last updated Mar 5, 2026
SAST誤検出判定フロー
このデモでは、GitLab DuoのSAST誤検出判定フローを順を追って説明します。チームは、重大度が重大および高のセキュリティ脆弱性に対する誤検出を特定することで、脆弱性のトリアージをより迅速に行えるようになりました。
Last updated Feb 17, 2026
カスタムコンプライアンス
GitLabのカスタムコンプライアンスフレームワークにより、コンプライアンスを手作業の負担から、24時間365日監査対応可能な自動化された継続的プロセスへと変革します。
Last updated Oct 9, 2025
セキュリティポリシー
自動適用とコンプライアンス追跡により、組織全体でセキュリティポリシーを実装および管理します。
Last updated Jan 27, 2025
高度なSAST
GitLabの高度なSAST、独自の静的アプリケーションセキュリティスキャナーを体験してください。クロスファンクションおよびクロスファイル分析を通じて、誤検出の脆弱性を大幅に削減し、検出精度を向上させます。
Last updated Sep 22, 2024
CI/CDパイプラインにおけるセキュリティスキャン
CI/CDパイプラインにセキュリティスキャンをシームレスに統合することで、デベロッパーに潜在的なリスクや脆弱性に関する早期フィードバックを提供し、より安全なコードのリリースを可能にします。
Last updated Jan 24, 2024
GitLab Ultimateのセキュリティ機能
GitLab UltimateのSAST、DAST、依存関係スキャン、脆弱性管理を含む包括的なセキュリティ機能について学びます。
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