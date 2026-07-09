Sécurité et gouvernance
Sécurisez votre cycle de développement logiciel avec des scans de sécurité en temps réel, la gestion des vulnérabilités et la remédiation automatisée.
Astuce : appuyez sur Ctrl+P ou H pour afficher ou masquer les encadrés narratifs, puis utilisez ← / → pour naviguer.
Couverture des scanners à grande échelle et workflow de remédiation automatisé
Dans cette démo, vous découvrirez comment corriger en bloc les lacunes de couverture des scanners de sécurité sur des projets sensibles de votre entreprise avec la détection des faux positifs alimentée par l'IA et utiliser GitLab Duo pour remédier automatiquement à de réelles vulnérabilités avec des correctifs prêts à être fusionnés.
Last updated Jul 9, 2026
Activation de la détection des faux positifs et de la résolution des vulnérabilités SAST
Ce tutoriel vous explique comment activer la détection des faux positifs SAST et la résolution des vulnérabilités SAST. La détection des faux positifs élimine les faux positifs, afin que votre équipe puisse se concentrer sur les problèmes réels, et la résolution des vulnérabilités corrige automatiquement les vulnérabilités de gravité critique et élevée. Ce tutoriel explique précisément comment les activer.
Last updated Jun 17, 2026
GitLab Secrets Manager
Dans cette démo, découvrez GitLab Secrets Manager (version bêta publique) en action. Les variables CI/CD sont simples, mais les contrôles d'accès et les pistes d'audit sont insuffisants et les coffres-forts autonomes ajoutent une surcharge opérationnelle. GitLab Secrets Manager vous offre à la fois sécurité et simplicité.
Last updated May 25, 2026
Flow Agentic SAST Vulnerability Resolution
Dans cette démo, vous découvrirez comment GitLab Duo Agent Platform analyse et corrige automatiquement les vulnérabilités SAST grâce au flow Agentic SAST Vulnerability Resolution.
Last updated Mar 5, 2026
Flow SAST False Positive Detection
Dans cette démo, vous découvrirez le flow SAST False Positive Detection de GitLab Duo. Les équipes peuvent désormais classer plus rapidement les vulnérabilités en identifiant les faux positifs pour des vulnérabilités de gravité critique et élevée.
Last updated Feb 17, 2026
Conformité personnalisée
Transformez les contraintes liées à la conformité manuelle en un processus automatisé et continu, prêt à tout moment pour un audit, grâce aux frameworks de conformité personnalisés de GitLab.
Last updated Oct 9, 2025
Politiques de sécurité
Mettez en œuvre et gérez les politiques de sécurité dans l'ensemble de votre organisation grâce à une application et un suivi automatisés de la conformité.
Last updated Jan 27, 2025
Analyseur Advanced SAST
Testez GitLab Advanced SAST, notre scanner statique de sécurité des applications propriétaire qui réduit considérablement les faux positifs et améliore la précision de la détection grâce à une analyse inter-fonctions et inter-fichiers.
Last updated Sep 22, 2024
Scans de sécurité dans le pipeline CI/CD
Intégrez facilement des scans de sécurité dans votre pipeline CI/CD pour fournir aux développeurs un retour précoce sur les risques et vulnérabilités potentiels afin de vous permettre de livrer du code plus sécurisé.
Last updated Jan 24, 2024
Fonctionnalités de sécurité de GitLab Ultimate
Découvrez des fonctionnalités de sécurité complètes de GitLab Ultimate, notamment le SAST, le DAST, l'analyse des dépendances et la gestion des vulnérabilités.
Commencez à développer plus rapidement dès aujourd'hui
Commencez à développer plus rapidement dès aujourd'hui
Découvrez ce que votre équipe peut accomplir avec la plateforme d'orchestration intelligente pour le DevSecOps.