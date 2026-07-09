Nouveau

Activation de la détection des faux positifs et de la résolution des vulnérabilités SAST

Ce tutoriel vous explique comment activer la détection des faux positifs SAST et la résolution des vulnérabilités SAST. La détection des faux positifs élimine les faux positifs, afin que votre équipe puisse se concentrer sur les problèmes réels, et la résolution des vulnérabilités corrige automatiquement les vulnérabilités de gravité critique et élevée. Ce tutoriel explique précisément comment les activer.