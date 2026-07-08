Esecuzione del flusso di lavoro
Scopri i flussi di lavoro DevSecOps che integrano in modo uniforme sviluppo software, sicurezza e operazioni.
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GitLab Flex
In questa demo, scoprirai GitLab Flex: un impegno annuale che utilizzi mensilmente per utenze, crediti GitLab e funzionalità basate sull'utilizzo, senza bisogno di rinegoziare il contratto.
Last updated Jul 8, 2026
Switchboard di GitLab Dedicated: La tua dashboard centrale
Scopri come Switchboard di GitLab Dedicated semplifica la gestione della tua istanza GitLab Dedicated.
Last updated Oct 1, 2025
Analisi del flusso del valore
Misura e ottimizza le prestazioni di distribuzione software con analisi dettagliate del flusso del valore e approfondimenti sulla durata del ciclo.
Last updated Jun 25, 2024
Catalogo CI/CD
Scopri e condividi configurazioni CI/CD riutilizzabili tramite il catalogo centralizzato di GitLab. Scopri come integrare componenti predefiniti in modo uniforme nelle tue pipeline di CI/CD.
Last updated Jan 24, 2024
Integrazione della sicurezza nella pipeline
Integra in modo uniforme le analisi di sicurezza nella tua pipeline di CI/CD per fornire agli sviluppatori un feedback tempestivo su potenziali rischi e vulnerabilità, consentendoti di distribuire codice più sicuro.
Last updated Jan 24, 2024
Inizia a sviluppare più velocemente oggi
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Scopri cosa può fare il tuo team con la piattaforma di orchestrazione intelligente per DevSecOps.