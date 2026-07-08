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Esecuzione del flusso di lavoro

Scopri i flussi di lavoro DevSecOps che integrano in modo uniforme sviluppo software, sicurezza e operazioni.

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Novità

GitLab Flex

In questa demo, scoprirai GitLab Flex: un impegno annuale che utilizzi mensilmente per utenze, crediti GitLab e funzionalità basate sull'utilizzo, senza bisogno di rinegoziare il contratto.

Last updated Jul 8, 2026

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Switchboard di GitLab Dedicated: La tua dashboard centrale

Scopri come Switchboard di GitLab Dedicated semplifica la gestione della tua istanza GitLab Dedicated.

Last updated Oct 1, 2025

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Analisi del flusso del valore

Misura e ottimizza le prestazioni di distribuzione software con analisi dettagliate del flusso del valore e approfondimenti sulla durata del ciclo.

Last updated Jun 25, 2024

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Catalogo CI/CD

Scopri e condividi configurazioni CI/CD riutilizzabili tramite il catalogo centralizzato di GitLab. Scopri come integrare componenti predefiniti in modo uniforme nelle tue pipeline di CI/CD.

Last updated Jan 24, 2024

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Integrazione della sicurezza nella pipeline

Integra in modo uniforme le analisi di sicurezza nella tua pipeline di CI/CD per fornire agli sviluppatori un feedback tempestivo su potenziali rischi e vulnerabilità, consentendoti di distribuire codice più sicuro.

Last updated Jan 24, 2024

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