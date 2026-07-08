Exécution des workflows
Découvrez les workflows DevSecOps qui combinent parfaitement développement logiciel, sécurité et opérations.
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GitLab Flex
Dans cette démo, vous découvrirez GitLab Flex : un engagement annuel que vous utilisez tous les mois pour des sièges, des GitLab Credits et des fonctionnalités à l'usage, sans aucune renégociation de contrat nécessaire.
Last updated Jul 8, 2026
GitLab Dedicated Switchboard : votre tableau de bord central
Découvrez comment GitLab Dedicated Switchboard simplifie la gestion de votre instance GitLab Dedicated.
Last updated Oct 1, 2025
Analyse des chaînes de valeur
Mesurez et optimisez vos performances de livraison de logiciels grâce à une analyse détaillée des chaînes de valeur et des informations sur la durée de cycle.
Last updated Jun 25, 2024
Catalogue CI/CD
Découvrez et partagez des configurations CI/CD réutilisables via le catalogue centralisé de GitLab. Apprenez à intégrer facilement des composants préconçus dans vos propres pipelines CI/CD.
Last updated Jan 24, 2024
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Intégrez facilement des scans de sécurité dans votre pipeline CI/CD pour fournir aux équipes de développement un retour précoce sur les risques et vulnérabilités potentiels, afin de livrer du code plus sécurisé.
Last updated Jan 24, 2024
Commencez à développer plus rapidement dès aujourd'hui
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Découvrez ce que votre équipe peut accomplir avec la plateforme d'orchestration intelligente pour le DevSecOps.