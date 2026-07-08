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GitLab Flex

このデモでは、GitLab Flexについて解説します。これは、シート、GitLabクレジット、および使用量ベースの機能全体で月ごとに消費する年間コミットメントであり、契約の再交渉は不要です。

Last updated Jul 8, 2026

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GitLab Dedicatedスイッチボード: 一元管理ダッシュボード

GitLab Dedicatedスイッチボードが、どのようにGitLab Dedicatedインスタンスの管理を簡素化するかをご覧ください。

Last updated Oct 1, 2025

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バリューストリーム分析

詳細なバリューストリーム分析とサイクルタイムのインサイトを使用して、ソフトウェアデリバリーのパフォーマンスを測定および最適化します。

Last updated Jun 25, 2024

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CI/CDカタログ

GitLabの集中型カタログを通じて、再利用可能なCI/CD設定を見つけて共有します。構築済みのコンポーネントを独自のCI/CDパイプラインにシームレスに統合する方法を学びます。

Last updated Jan 24, 2024

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パイプラインへのセキュリティ統合

CI/CDパイプラインにセキュリティスキャンをシームレスに統合することで、デベロッパーに潜在的なリスクや脆弱性に関する早期フィードバックを提供し、より安全なコードのリリースを可能にします。

Last updated Jan 24, 2024

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