Ausführung von Workflows
Entdecke in DevSecOps Workflows, die Softwareentwicklung, Sicherheit und einen reibungslosen Betrieb nahtlos miteinander verbinden.
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GitLab Flex
In dieser Demo lernst du GitLab Flex kennen: eine einzige jährliche Verpflichtung, die du monatlich für Nutzerplätze, GitLab Credits und nutzungsbasierte Funktionen einsetzen kannst – ohne dass eine Neuverhandlung des Vertrags erforderlich ist.
Last updated Jul 8, 2026
GitLab Dedicated Switchboard: dein zentrales Dashboard
Erfahre, wie GitLab Dedicated Switchboard die Verwaltung deiner GitLab Dedicated-Instanz vereinfacht.
Last updated Oct 1, 2025
Wertstromanalyse
Miss und optimiere die Performance deiner Softwarebereitstellung mit detaillierten Wertstromanalysen und Einblicken in Bearbeitungszeiten.
Last updated Jun 25, 2024
CI/CD-Katalog
Entdecke und teile wiederverwendbare CI/CD-Konfigurationen über den zentralen Katalog von GitLab. Erfahre, wie du vorgefertigte Komponenten nahtlos in deine eigenen CI/CD-Pipelines integrierst.
Last updated Jan 24, 2024
Sicherheit in die Pipeline integrieren
Integriere Sicherheitsscans nahtlos in deine CI/CD-Pipeline, damit Entwickler(innen) frühzeitig Feedback zu potenziellen Risiken und Schwachstellen erhalten und sichereren Code ausliefern können.
Last updated Jan 24, 2024
Beginne noch heute, schneller zu entwickeln
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Entdecke, was dein Team mit der intelligenten Orchestrierungsplattform für DevSecOps erreichen kann.