Fornisci innovazione su larga scala con DevSecOps basato su IA sulla piattaforma AWS.
DevSecOps incontra l'IA agenziale
Dalla pianificazione e sviluppo delle funzionalità alla generazione di test unitari guidata dall'IA, revisioni automatizzate delle richieste di merge e aggiornamenti della codebase Java. Tutto all'interno dei tuoi flussi di lavoro GitLab esistenti.
Semplifica lo sviluppo dall'idea alla produzione
• Accelera la consegna delle funzionalità mantenendo la coerenza con gli standard di sviluppo interni • Crea descrizioni delle issue, genera piani di implementazione basati sulla tua codebase esistente e produci richieste di merge complete pronte per la revisione del team
Automatizza i test per rilasciare con sicurezza
• Qualità dei test coerente tra le applicazioni con maggiore copertura dei test e ridotto sforzo manuale nella scrittura dei test • Analizza il codice e crea automaticamente test unitari completi che comprendono la logica dell'applicazione e le interazioni con i servizi AWS
Modernizza le applicazioni legacy
• Riduci i tempi di aggiornamento Java fornendo un audit trail chiaro di tutte le trasformazioni • Analizza la tua codebase Java, crea un piano di aggiornamento completo e genera una richiesta di merge con tutte le modifiche al codice necessarie
Risolvi le vulnerabilità di sicurezza
• Fornisci codice sicuro più velocemente con tempi ridotti dal rilevamento alla risoluzione • Spiega le vulnerabilità rilevate in termini chiari e dettagliati e risoluzione con un clic basata sulle modifiche al codice consigliate
Accelera le revisioni del codice
• Cicli di revisione del codice più brevi con fusioni di codice di qualità superiore al momento del deployment • Fornisci feedback inline suggerendo miglioramenti basati sugli standard di sviluppo e correzioni con un clic sulle modifiche al codice suggerite
Scopri GitLab Duo con Amazon Q
Scopri come GitLab Duo con Amazon Q trasforma il tuo flusso di lavoro di sviluppo con il nostro tour interattivo del prodotto. Sperimenta la potenza degli agenti IA agenziali che lavorano all'interno del tuo ambiente GitLab familiare - nessuna configurazione richiesta.
Funzionalità chiave che sperimenterai:
• Azioni rapide con comandi /q per assistenza IA istantanea • Sviluppo autonomo di funzionalità dalle issue alle richieste di merge • Revisioni del codice e scansioni di sicurezza basate su IA • Flussi di lavoro per la modernizzazione del codice legacy • Collaborazione in tempo reale con agenti IA
Oltre il 50% delle società Fortune 100 si affida a GitLab
