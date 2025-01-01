Ofrece innovación a escala con DevSecOps impulsado por IA en la plataforma AWS.
Ofrece innovación a escala con DevSecOps impulsado por IA en la plataforma AWS.
DevSecOps se encuentra con la IA agente
Desde la planificación y desarrollo de funcionalidades hasta la generación de pruebas unitarias impulsada por IA, revisiones automatizadas de solicitudes de fusión y actualizaciones de bases de código Java. Todo dentro de sus flujos de trabajo GitLab existentes.
Optimice el desarrollo desde la idea hasta la producción
• Acelere la entrega de funcionalidades mientras mantiene la coherencia con los estándares de desarrollo internos • Cree descripciones de problemas, genere planes de implementación basados en su base de código existente y produzca solicitudes de fusión completas listas para la revisión del equipo
Automatice las pruebas para entregar con confianza
• Calidad de pruebas consistente en todas las aplicaciones con mayor cobertura de pruebas y menor esfuerzo manual en la escritura de pruebas • Analice el código y cree automáticamente pruebas unitarias completas que comprendan la lógica de su aplicación y las interacciones con los servicios de AWS
Modernice las aplicaciones heredadas
• Reduzca el tiempo de actualización de Java mientras proporciona un rastro de auditoría claro de todas las transformaciones • Analice su base de código Java, cree un plan de actualización integral y genere una solicitud de fusión con todos los cambios de código necesarios
Remedie las vulnerabilidades de seguridad
• Entregue código seguro más rápido con tiempo reducido desde la detección hasta la remediación • Explique las vulnerabilidades detectadas en términos claros y detallados y remediación con un clic basada en cambios de código recomendados
Acelere las revisiones de código
• Ciclos de revisión de código más cortos con fusiones de código de mayor calidad en el despliegue • Proporcione comentarios en línea sugiriendo mejoras basadas en estándares de desarrollo y correcciones con un clic en los cambios de código sugeridos
Experimente GitLab Duo con Amazon Q
Descubra cómo GitLab Duo con Amazon Q transforma su flujo de trabajo de desarrollo con nuestro recorrido interactivo del producto. Experimente el poder de los agentes de IA agente trabajando dentro de su entorno GitLab familiar, sin necesidad de configuración.
Funcionalidades clave que experimentará:
• Acciones rápidas con comandos /q para asistencia instantánea de IA • Desarrollo autónomo de funcionalidades desde problemas hasta solicitudes de fusión • Revisiones de código y escaneos de seguridad impulsados por IA • Flujos de trabajo de modernización de código heredado • Colaboración en tiempo real con agentes de IA
¿Interesado en aprender más sobre GitLab Duo con Amazon Q?
Contáctenos. Nos encantaría conversar.
