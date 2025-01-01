Die KI übernimmt deine DevSecOps-Routinen auf AWS - automatisch und zuverlässig.

Wenn DevSecOps auf intelligente KI trifft

Feature-Planung, Code-Reviews, Java-Upgrades, Unit-Tests - die KI macht's automatisch. Läuft nahtlos in deinen GitLab-Workflows.
KI-gestützter Entwicklungsassistent

Entwicklung beschleunigt - von der Idee bis zur Produktion

  • Features schneller ausliefern - ohne Kompromisse bei deinen Entwicklungsstandards
  • Die KI erstellt Issue-Beschreibungen, analysiert deine Codebasis und liefert vollständige Merge Requests für das Team-Review

Intelligente Test-Automatisierung

Tests automatisiert - Deployments sicher

  • Durchgängig gleichmäßige Testqualität mit höherer Code-Coverage - bei weniger manuellem Aufwand
  • Die KI analysiert deinen Code und erstellt umfassende Unit-Tests, die deine Anwendungslogik und AWS-Services verstehen

Anwendungsmodernisierung

Legacy-Code modernisiert - systematisch und nachvollziehbar

  • Java-Upgrades schneller durchführen mit vollständigem Audit-Trail aller Änderungen
  • Die KI analysiert deine Java-Codebasis, erstellt einen detaillierten Upgrade-Plan und generiert Merge Requests mit allen nötigen Code-Änderungen

Sicherheitslücken-Management

Sicherheitslücken behoben - schnell und präzise

  • Sicherheitscode schneller liefern - von der Erkennung bis zur Behebung in einem Workflow
  • Die KI erklärt erkannte Schwachstellen verständlich und bietet One-Click-Lösungen mit empfohlenen Code-Änderungen

Optimierte Code Reviews

Code-Reviews beschleunigt - höhere Qualität beim Merge

  • Kürzere Review-Zyklen mit besserer Code-Qualität im Deployment
  • Die KI gibt Inline-Feedback mit Verbesserungsvorschlägen basierend auf deinen Standards und bietet One-Click-Fixes

GitLab Duo Amazon Q live erleben

Sieh dir an, wie GitLab Duo Amazon Q deine Entwicklungsabläufe verändert - mit unserer interaktiven Produkttour. Erlebe agentische KI direkt in deiner vertrauten GitLab-Umgebung - ohne Setup.

Das erwartet dich:

  • Schnellbefehle mit /q für direkte KI-Unterstützung
  • Autonome Feature-Entwicklung von Issues bis Merge Requests
  • KI-gestützte Code-Reviews und Sicherheitsscans
  • Legacy-Code-Modernisierung live erleben
  • Direkte Zusammenarbeit mit KI-Agenten

Häufig gestellte Fragen

Ressourcen

