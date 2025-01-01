Die KI übernimmt deine DevSecOps-Routinen auf AWS - automatisch und zuverlässig.
Wenn DevSecOps auf intelligente KI trifft
Feature-Planung, Code-Reviews, Java-Upgrades, Unit-Tests - die KI macht's automatisch. Läuft nahtlos in deinen GitLab-Workflows.
KI-gestützter Entwicklungsassistent
Entwicklung beschleunigt - von der Idee bis zur Produktion
- Features schneller ausliefern - ohne Kompromisse bei deinen Entwicklungsstandards
- Die KI erstellt Issue-Beschreibungen, analysiert deine Codebasis und liefert vollständige Merge Requests für das Team-Review
Intelligente Test-Automatisierung
Tests automatisiert - Deployments sicher
- Durchgängig gleichmäßige Testqualität mit höherer Code-Coverage - bei weniger manuellem Aufwand
- Die KI analysiert deinen Code und erstellt umfassende Unit-Tests, die deine Anwendungslogik und AWS-Services verstehen
Anwendungsmodernisierung
Legacy-Code modernisiert - systematisch und nachvollziehbar
- Java-Upgrades schneller durchführen mit vollständigem Audit-Trail aller Änderungen
- Die KI analysiert deine Java-Codebasis, erstellt einen detaillierten Upgrade-Plan und generiert Merge Requests mit allen nötigen Code-Änderungen
Sicherheitslücken-Management
Sicherheitslücken behoben - schnell und präzise
- Sicherheitscode schneller liefern - von der Erkennung bis zur Behebung in einem Workflow
- Die KI erklärt erkannte Schwachstellen verständlich und bietet One-Click-Lösungen mit empfohlenen Code-Änderungen
Optimierte Code Reviews
Code-Reviews beschleunigt - höhere Qualität beim Merge
- Kürzere Review-Zyklen mit besserer Code-Qualität im Deployment
- Die KI gibt Inline-Feedback mit Verbesserungsvorschlägen basierend auf deinen Standards und bietet One-Click-Fixes
Interaktive Tour starten
GitLab Duo Amazon Q live erleben
Sieh dir an, wie GitLab Duo Amazon Q deine Entwicklungsabläufe verändert - mit unserer interaktiven Produkttour. Erlebe agentische KI direkt in deiner vertrauten GitLab-Umgebung - ohne Setup.
Das erwartet dich:
- Schnellbefehle mit /q für direkte KI-Unterstützung
- Autonome Feature-Entwicklung von Issues bis Merge Requests
- KI-gestützte Code-Reviews und Sicherheitsscans
- Legacy-Code-Modernisierung live erleben
- Direkte Zusammenarbeit mit KI-Agenten
Interesse an GitLab Duo Amazon Q für dein Unternehmen?
Kontaktiere uns - wir beraten dich gerne ausführlich.
Häufig gestellte Fragen
