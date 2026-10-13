As ferramentas de programação com IA mudaram a velocidade com que o software é escrito, mas não a velocidade com que ele é entregue. À medida que a geração de código acelera, o gargalo se move para as etapas seguintes: verificação, revisão e entrega. Essas etapas ainda rodam no tempo humano. Enquanto os agentes escrevem correções em minutos, a entrega desacelera por causa de esperas constantes e passagens manuais. Aprovações de revisores, alertas de pipeline, triagem de verificações e prompts passo a passo são exemplos de obstáculos que os times de DevOps enfrentam para manter a entrega no prazo.

No GitLab Transcend, anunciamos novos recursos de orquestração de agentes no GitLab Duo Agent Platform para eliminar essa demora. Os fluxos orientados por objetivo pegam o resultado que você define e o levam de ponta a ponta, passando por revisão, testes, verificações de segurança e aprovações, a partir da Duo CLI, do modo headless ou do Agentic Chat. O GitLab for Slack inicia o trabalho a partir da conversa onde ele foi solicitado, como transformar uma thread em um issue ou disparar um flow para corrigir um pipeline com falha. O Custom Flows permite definir suas próprias sequências de várias etapas e iniciá-las a partir de eventos do GitLab, como uma menção, uma atribuição ou um pipeline. Os três rodam sob a sua identidade, a sua política e a sua cadeia de evidências.

Como a orquestração agêntica acelera a entrega

Um desenvolvimento mais rápido, checklists de processo e agentes de IA para programação em chat único contribuem juntos para atrasos na entrega de software. Com os recursos de orquestração agêntica, você consegue acelerar cada etapa e recuperar tempo para o seu time de desenvolvimento.

Menos passagens. Você define o objetivo, e o fluxo continua trabalhando entre revisão, testes, verificações e aprovações, em vez de parar entre cada etapa.

Comece o trabalho onde se encontra a solicitação. Uma thread no Slack vira um issue ou um flow imediatamente, a partir de onde você já está discutindo o trabalho.

Automatize o processo seguido pelo seu time. O Custom Flows permite definir suas próprias sequências de várias etapas e iniciá-las a partir de uma menção, uma atribuição ou um pipeline.

Mantenha o controle. Os flows rodam sob a mesma identidade, política e cadeia de evidências que o restante do GitLab, então a governança continua junto com o trabalho. Os agentes e flows fundamentais já cobrem as etapas de planejamento até análise na interface do GitLab, na sua IDE e na Duo CLI, e você pode ativar mais opções a partir do AI Catalog, trazer agentes externos e conectar ferramentas por meio do cliente MCP e do servidor MCP.

Fluxos orientados por objetivo: defina o seu objetivo

Os fluxos orientados por objetivo dão aos agentes a linha de chegada, em vez da próxima etapa. Você descreve o objetivo e como é o "pronto", e o flow continua trabalhando até chegar lá. Os fluxos orientados por objetivo automatizam as passagens, então revisão, testes, verificações de segurança e aprovações rodam como uma única sequência conectada.

Saída do /goal na Duo CLI

Você inicia um flow com o comando /goal , por exemplo:

Copy /goal Fix the checkout timeout. Continue until tests pass and CI is green.

Um modelo separado verifica o trabalho em relação ao seu objetivo a cada etapa, e você pode parar ou redirecionar a execução a qualquer momento. Você pode iniciar um fluxo orientado por objetivo na Duo CLI, no modo headless com duo run --goal , e no Agentic Chat.

GitLab for Slack: comece onde o trabalho já está sendo discutido

O GitLab for Slack permite iniciar um trabalho no GitLab sem sair do Slack. Mencione @GitLab em qualquer canal ou thread e descreva o que você precisa, como "corrija o pipeline que está falhando", e um flow começa. O Duo transmite o progresso de volta para a thread, então o seu time acompanha o trabalho onde a conversa já está acontecendo. O flow roda sob a mesma identidade e política de qualquer outro flow do GitLab, então a governança permanece no GitLab. Você também pode usar @GitLab para fazer perguntas sobre a sua base de código ou criar um issue a partir da conversa.

Issue do GitLab criado no Slack

Custom Flows: transforme o seu processo em um flow

O Custom Flows encadeia agentes para seguir o processo que o seu time já usa. Você define um flow uma única vez, inicia a partir de eventos do GitLab, como uma menção, uma atribuição ou um pipeline, e o executa dentro dos pipelines de CI/CD. Um pipeline autocorretivo, por exemplo, pode analisar um teste que falhou, gerar uma correção, fazer o commit e avisar o seu time, com supervisão humana nas etapas mais sensíveis. Cada flow roda sob a mesma identidade, política e cadeia de evidências que qualquer outro flow, então a governança permanece no GitLab.

Coloque a orquestração de agentes para funcionar

Aproveite os benefícios da orquestração de agentes começando pelos fluxos orientados por objetivo. A documentação dos comandos de barra da Duo CLI explica o /goal passo a passo. Os fluxos orientados por objetivo estão disponíveis no GitLab.com, no GitLab Self-Managed e no GitLab Dedicated, nos planos Premium e Ultimate, e exigem o GitLab 19.3 ou posterior e a Duo CLI 9.17.0 ou posterior.

Depois, estenda essa orquestração para os processos e canais do seu time com o Custom Flows, que já está disponível de forma geral, e o servidor MCP e o GitLab for Slack, que ficam disponíveis de forma geral ainda este mês.

Para criar a base da sua fábrica de software, conheça o GitLab Duo Agent Platform. Ainda não usa o GitLab? Comece um teste gratuito do GitLab Duo Agent Platform. Já está no Premium ou no Ultimate? Ative o GitLab Duo Agent Platform e use os GitLab Credits já incluídos na sua assinatura.