Les outils de codage alimentés par l'IA ont accéléré l'écriture du code, mais pas sa livraison. À mesure que la génération de code s'accélère, le goulot d'étranglement se déplace vers les étapes de vérification, de revue et de mise en production, qui dépendent des équipes. Pendant que les agents corrigent des bogues en quelques minutes, la livraison est ralentie par des temps d'attente constants et des transferts manuels. Les validations des relecteurs, les alertes de pipeline, le classement des scans et les prompts étape par étape sont autant d'obstacles auxquels les équipes DevOps sont confrontées pour respecter les délais de livraison.

Lors de notre événement GitLab Transcend, nous avons annoncé de nouvelles fonctionnalités d'orchestration des agents dans GitLab Duo Agent Platform pour éliminer ces délais. Les flows orientés sur les objectifs prennent en charge l'objectif que vous définissez et l'exécutent de bout en bout (revues, tests, scans de sécurité et approbations) depuis GitLab Duo CLI, en mode headless ou depuis Agentic Chat. GitLab for Slack lance des actions directement depuis la conversation où la demande a été formulée, par exemple en transformant un fil de discussion en ticket ou en déclenchant un flow pour corriger un pipeline en échec. Les flows personnalisés vous permettent de définir vos propres séquences en plusieurs étapes et de les déclencher depuis des événements GitLab tels qu'une mention, une attribution ou un pipeline. Ces trois fonctionnalités s'exécutent sous votre identité, votre politique et votre chaîne de preuves.

La rapidité de codage, les listes de contrôle des processus et les agents de codage limités à une seule conversation contribuent à retarder la livraison des logiciels. Grâce aux fonctionnalités d'orchestration agentique, vous pouvez accélérer chaque étape et faire gagner du temps à votre équipe de développement.

Moins de transferts. Vous définissez l'objectif, et le flow continue de s'exécuter tout au long des revues, des tests, des scans et des validations, au lieu de s'arrêter entre chaque étape.

Commencez à travailler là où la demande a été formulée. Un fil de discussion Slack se transforme immédiatement en ticket ou en flow, depuis l'endroit où vous échangez déjà.

Automatisez le processus que votre équipe suit déjà. Les flows personnalisés vous permettent de définir vos propres séquences en plusieurs étapes et de les déclencher depuis une mention, une attribution ou un pipeline.

Gardez le contrôle. Les flows s'exécutent sous la même identité, la même politique et la même chaîne de preuves que le reste de GitLab, de sorte que la gouvernance accompagne le travail. Les agents et les flows par défaut couvrent déjà les étapes allant de la planification à l'analyse dans l'interface utilisateur de GitLab, votre IDE et GitLab Duo CLI. Vous pouvez en activer davantage depuis le catalogue d'IA, intégrer des agents externes et connecter des outils via le client MCP et le serveur MCP.

Flows orientés sur les objectifs : définissez votre objectif

Les flows orientés sur les objectifs indiquent aux agents la ligne d'arrivée plutôt que la prochaine étape. Vous décrivez l'objectif et ce à quoi ressemble le résultat attendu, et le flow continue de s'exécuter jusqu'à ce qu'il y parvienne. Les flows orientés sur les objectifs automatisent les transferts, de sorte que les revues, les tests, les scans de sécurité et les validations s'enchaînent en une séquence continue.

Sortie de la commande /goal dans GitLab Duo CLI

Vous en démarrez un à l'aide de la commande /goal , par exemple :

Copy /goal Fix the checkout timeout. Continue until tests pass and CI is green.

Un modèle distinct vérifie à chaque étape la conformité du travail par rapport à votre objectif, et vous pouvez arrêter ou rediriger une exécution à tout moment. Vous pouvez lancer un flow orienté sur un objectif dans GitLab Duo CLI, en mode headless avec duo run --goal , et dans Agentic Chat.

GitLab for Slack : commencez à travailler là où les échanges ont lieu

GitLab for Slack vous permet de lancer des actions dans GitLab sans quitter Slack. Mentionnez @GitLab dans n'importe quel canal ou fil de discussion et décrivez ce dont vous avez besoin, par exemple « Corrige le pipeline en échec », et un flow se déclenche. GitLab Duo affiche sa progression directement dans le fil de discussion, ce qui permet à votre équipe de suivre l'avancement des tâches là où la conversation se déroule déjà. Le flow s'exécute sous la même identité et selon les mêmes politiques que n'importe quel autre flow, de sorte que la gouvernance reste dans GitLab. Vous pouvez également utiliser @GitLab pour poser des questions sur votre code source ou créer un ticket à partir de la conversation en cours.

Ticket GitLab créé dans Slack

Flows personnalisés : transformez votre processus en flow

Les flows personnalisés enchaînent les agents entre eux pour s'adapter au processus que votre équipe suit déjà. Vous définissez un flow une seule fois, le déclenchez depuis des événements GitLab tels qu'une mention, une attribution ou un pipeline, puis vous l'exécutez dans des pipelines CI/CD. Un pipeline à correction automatique, par exemple, peut analyser un test en échec, générer un correctif, effectuer un commit et en informer votre équipe, avec des points de contrôle impliquant une intervention humaine aux étapes critiques. Chaque flow s'exécute sous la même identité, la même politique et la même chaîne de preuves que tous les autres flows, de sorte que la gouvernance reste dans GitLab.

Mettez à profit l'orchestration des agents

Pour tirer parti de l'orchestration des agents, commencez par les flows orientés sur les objectifs. La documentation relative aux commandes / de GitLab Duo CLI vous expliquera comment utiliser la commande /goal . Les flows orientés sur les objectifs sont disponibles sur GitLab.com, GitLab Self-Managed et GitLab Dedicated, pour les éditions GitLab Premium et GitLab Ultimate, et nécessitent GitLab 19.3 ou une version ultérieure ainsi que GitLab Duo CLI 9.17.0 ou une version ultérieure.

Étendez ensuite cette orchestration aux processus et canaux de votre équipe grâce aux flows personnalisés, désormais en disponibilité générale, ainsi qu'au serveur MCP et à GitLab for Slack, qui seront en disponibilité générale dans le courant du mois.

Pour concevoir les bases de votre usine logicielle, consultez GitLab Duo Agent Platform. Vous découvrez GitLab ? Commencez par un essai gratuit de GitLab Duo Agent Platform. Vous disposez déjà d'un abonnement GitLab Premium ou GitLab Ultimate ? Activez GitLab Duo Agent Platform et utilisez les GitLab Credits inclus dans votre abonnement.