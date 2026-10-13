AIコーディングツールによって、ソフトウェアを書くスピードは大きく変わりました。しかし、リリースされるまでのスピードは変わっていません。コード生成が速くなるほど、ボトルネックは検証、レビュー、リリースといった後工程へ移っていきます。そしてこれらの工程は、いまも人の時間で動いたまま。エージェントが数分で修正を書き上げても、デリバリーを遅らせるのは待ち時間と手作業の引き継ぎです。レビュアーの承認待ち、パイプラインのアラート、スキャン結果のトリアージ、ステップごとのプロンプト入力。DevOpsチームが納期を守るうえで直面する障壁は、こうしたところにあります。

GitLab Transcendでは、この遅延を解消するために、 GitLab Duo Agent Platformの新しいエージェント型オーケストレーション機能を発表しました。 ゴール駆動フローは、指定した成果を受け取り、レビュー、テスト、セキュリティスキャン、承認までを一気通貫で実行する仕組み。Duo CLI、ヘッドレスモード、Agentic Chatのいずれからでも起動できます。 GitLab for Slackは、依頼が生まれた会話の場からそのまま作業を開始します。スレッドをイシューに変換したり、失敗したパイプラインを修正するフローを立ち上げたり。 カスタムフローでは、独自の複数ステップのシーケンスを定義し、メンション、アサイン、パイプラインといったGitLabのイベントから開始できます。いずれも、お使いのID、ポリシー、証跡のもとで実行されます。

オーケストレーションがデリバリーを加速する仕組み

コーディングが速くなったこと、プロセス上のチェックリスト、単一のチャットで完結するコーディングエージェント。いずれもソフトウェアデリバリーの遅延を生む要因です。エージェント型オーケストレーションの機能を使えば、各工程を加速し、開発チームの時間を取り戻せます。

引き継ぎを減らす。 ゴールを指定すれば、フローは各ステップで止まることなく、レビュー、テスト、スキャン、承認をまたいで作業を進めます。

依頼が生まれた場所から着手する。 いま議論しているSlackのスレッドが、その場でイシューやフローに変わります。

すでに実践している手順を自動化する。 カスタムフローなら、独自の複数ステップのシーケンスを定義し、メンション、アサイン、パイプラインから起動できます。

主導権は手元に残す。 フローはGitLabの他の機能と同じID、ポリシー、証跡のもとで実行されるため、ガバナンスが作業から切り離されることはありません。 基本エージェントと基本フローは、GitLab UI、IDE、Duo CLIにおいて、計画から分析までのステージをすでにカバーしています。さらに AIカタログから追加で有効化したり、外部エージェントを取り込んだり、MCPクライアントや MCPサーバー経由でツールを接続したりすることも可能です。

ゴール駆動フローで目指す成果を指定する

ゴール駆動フローは、エージェントに「次のステップ」ではなく「ゴールライン」を渡す機能。目指す成果と、何をもって完了とするかを伝えれば、フローはそこに到達するまで作業を続けます。引き継ぎが自動化されるため、レビュー、テスト、セキュリティスキャン、承認がひと続きのシーケンスとして流れていきます。

Duo CLIの/goalコマンドの出力

起動には /goal コマンドを使います。たとえば、次のように指定します。

Copy /goal Fix the checkout timeout. Continue until tests pass and CI is green.

各ステップでは、別のモデルが作業内容を指定したゴールと照らし合わせて確認。実行は任意のタイミングで停止でき、途中で方向を変えることも可能です。ゴール駆動フローを開始できるのは、Duo CLI、 duo run --goal によるヘッドレスモード、そしてAgentic Chatの3つです。

GitLab for Slackで議論の場から着手する

GitLab for Slackを使えば、Slackを離れることなくGitLab上の作業を始められます。任意のチャンネルやスレッドで @GitLab にメンションし、「失敗しているパイプラインを修正して」のように必要な内容を伝えるだけ。それだけでフローが動き出します。進捗はDuoがスレッドに随時返すため、チームは会話が起きている場所でそのまま作業を追えます。フローは他のGitLabフローと同じIDとポリシーのもとで実行されるので、ガバナンスはGitLab側に残ったまま。 @GitLab では、コードベースについての質問や、会話からのイシュー作成も行えます。

Slackで作成されたGitLabイシュー

カスタムフローで自社の手順をフロー化する

カスタムフローは、複数のエージェントをつなぎ合わせ、チームがすでに実践している手順に合わせて動かす機能です。一度フローを定義しておけば、メンション、アサイン、パイプラインといったGitLabのイベントから起動でき、CI/CDパイプラインの中で実行することもできます。たとえば自己修復型パイプラインなら、失敗したテストを解析し、修正を生成してコミットし、チームに通知するところまでを一連で処理。重要なステップには、人が確認・承認するチェックポイントを挟めます。各フローは他のフローと同じID、ポリシー、証跡のもとで実行されるため、ガバナンスはGitLabに残ります。

エージェント型オーケストレーションを実務に活かす

エージェント型オーケストレーションのメリットを得るには、まずゴール駆動フローから始めてみてください。 /goal の使い方は、 Duo CLIのスラッシュコマンドのドキュメントで詳しく解説しています。ゴール駆動フローはGitLab.com、GitLab Self-Managed、GitLab Dedicatedに対応し、PremiumプランとUltimateプランでご利用いただけます。前提となるバージョンは、GitLab 19.3以降とDuo CLI 9.17.0以降。

次に取り組みたいのは、そのオーケストレーションをチームの手順やコミュニケーションの場へ広げること。すでに一般提供（GA）となっている カスタムフローに加え、MCPサーバーとGitLab for Slackも今月中に一般提供を開始する予定です。

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