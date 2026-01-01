Pessoalmente, eu simplesmente amo o GitLab. E já disse várias vezes, aqui internamente, que acho a API de vocês muito sexy, no sentido de que é ótimo trabalhar com ela. É muito intuitiva. - Gustaw Fit, Engineering Lead, Zoopla

Portal imobiliário líder

A Zoopla oferece a milhões de usuários, em um só lugar, acesso a imóveis à venda e para alugar, além de informações detalhadas de avaliação de quase 29 milhões de residências no Reino Unido. O site permite que imobiliárias e incorporadoras divulguem os imóveis que querem vender. Além disso, a Zoopla usa um software de avaliação detalhada que faz a avaliação dos imóveis automaticamente e conecta os proprietários a corretores locais quando eles querem uma avaliação mais detalhada.

Muitas ferramentas para gerenciar, sem visibilidade

Os desenvolvedores da Zoopla gerenciavam várias ferramentas para controle de código-fonte e execução de pipelines, principalmente o Jenkins e o Apache Groovy. Entre a falta de plugins compatíveis com o Jenkins e a complexidade do Groovy, a equipe buscava uma forma de simplificar o fluxo de trabalho existente. “Manter o Jenkins, entender o Groovy e criar builds complexos que não dá para empacotar com facilidade junto com o código era um certo desafio”, segundo Gustaw Fit, Engineering Lead. A Zoopla procurava uma solução completa para facilitar a gestão do desenvolvimento. A equipe de desenvolvimento queria “uma ferramenta que oferecesse vários recursos: dá para armazenar o controle de código-fonte, criar uma pipeline com facilidade, ela oferece uma boa visualização e relatórios, e ainda dá para programar execuções. E dá para fazer tudo isso sem pensar muito”, disse Fit.

SCM, CI e CD em uma única plataforma

Segundo Fit, a Zoopla adotou o GitLab Premium como “ferramenta estratégica e principal” no início de um grande projeto de transformação. O valor agregado que mais pesou na decisão foram as métricas DORA e os recursos avançados de API do GitLab. “Tentamos usar as APIs de outros provedores de pipelines de build, mas elas ainda têm um longo caminho pela frente até chegarem a um ponto em que sejam fáceis de usar”, disse Fit. Outro benefício de adotar o GitLab é que agora a equipe usa uma única plataforma para integração contínua, deploy e gerenciamento de código-fonte. A eficiência robusta do fluxo de trabalho é a solução ideal que eles buscavam. Além disso, o GitLab está se tornando um padrão de mercado para engenheiros e desenvolvedores. “Os engenheiros basicamente chegam com um conjunto específico de habilidades e esperam encontrar determinadas ferramentas. E o GitLab está se tornando um padrão de mercado, porque é muito prático e fácil de usar”, acrescentou Fit.

APIs melhores, deploys mais rápidos e integração com a AWS

O GitLab é hoje a principal ferramenta da Zoopla para entrega, controle de código-fonte, APIs e pipelines. A equipe também usa as issues do GitLab no processo de RFC (Request for Comments), que não teria sido adotado tão rapidamente se não fossem os recursos do GitLab para esse caso de uso. “Quando migramos para o GitLab, passamos de um processo semanal, que não conseguíamos medir direito, para um processo que hoje leva cerca de 45 minutos, mas executa o mesmo conjunto de verificações de qualidade em todos os deploys”, disse Fit. “Ainda pensamos em como torná-lo menor e em como medi-lo. Então, isso é simplesmente sensacional.”

A Zoopla usa as métricas de frequência de deploy, taxa de falha de mudanças, MTTR e tempo de ciclo. Desde o projeto de transformação, que incluiu a migração para o GitLab e o uso da plataforma que dá apoio ao projeto, as equipes viram os números melhorarem drasticamente em todas as áreas. “Sem o GitLab, não conseguiríamos medi-las. Esse seria o ponto principal, e é também por isso que gosto tanto da forma como a API foi projetada. Há muito mais que podemos fazer só com a API, porque, sem ela, não conseguiríamos medir tudo isso, simplesmente porque não saberíamos”, acrescentou Fit.

O GitLab foi um dos elementos-chave que permitiram às equipes aumentar a frequência de deploy dos principais sites públicos de uma vez por semana para uma vez por dia. Além disso, o tempo de entrega caiu “de cinco dias úteis para pouco menos de duas horas”, segundo Fit. A taxa de falha de mudanças caiu de 40% e, hoje, tende a se estabilizar em 0%. “Se compararmos com a nossa solução anterior, o Jenkins, levo cerca de 15 minutos só para criar a pipeline de deploy. Não me lembro de nenhum outro lugar ou ferramenta em que seja tão simples e que ofereça todos os benefícios adicionais do GitLab. Sou grande fã de simplesmente armazenar a configuração de build no código, como um arquivo de configuração”, acrescentou Fit.

Os engenheiros começaram a usar recursos do GitLab para integrar testes às pipelines. Embora isso seja possível em outras plataformas, a simplicidade de criar uma pipeline no GitLab e depois adicionar dependências a ela é exclusiva do GitLab. “Ele oferece uma interface muito boa, em que basta entrar e ver, principalmente se você é engenheiro de qualidade. Dá para entrar e ver o que falhou no console”, segundo Fit. Com o GitLab, os desenvolvedores não precisam mais clicar em várias telas para ver os dados de que precisam. Esse processo único permite que as equipes meçam as métricas DORA e avaliem a eficiência. Além disso, as equipes estão caminhando para um cenário em que tudo é padronizado. Em vez de terem uma ferramenta que exige manutenção constante e uma longa curva de aprendizado, todos sabem usar o GitLab. Os desenvolvedores são donos das próprias pipelines e as gerenciam sem se preocupar demais com o funcionamento delas.

Os desenvolvedores conseguem executar sozinhos, e com pouca supervisão, as partes específicas da pipeline de que precisam. “Seja um rollback ou um deploy padrão, estou muito feliz por termos as pipelines do GitLab”, disse Fit. A Zoopla começou a usar a Amazon Web Services (AWS) em 2011. Os desenvolvedores fazem o deploy do GitLab na nuvem usando a AWS e nunca tiveram problemas com a integração. “A integração com a AWS funciona muito bem e é confiável. As equipes estão fazendo uma grande migração da arquitetura antiga que a Zoopla usava quando era uma startup. Agora, como uma empresa mais madura, a Zoopla está adotando uma arquitetura mais distribuída, com o GitLab como força motriz por trás das atualizações e dos ganhos de escala”, acrescentou Fit.