Ajusta cada mes tus cupos y tu gasto en IA
Un único acuerdo anual. Sin modificaciones de contrato.
Menos predicciones. Más flexibilidad.
Menos predicciones. Más flexibilidad.
Menos predicciones. Más flexibilidad.
Menos predicciones. Más flexibilidad.
La ingeniería de software con IA agente hace difícil prever con seis meses de anticipación la cantidad de personal, el consumo de créditos y las nuevas funcionalidades. GitLab Flex es un único compromiso anual en dólares que puedes redistribuir cada mes entre cupos, GitLab CREDITS y funcionalidades elegibles basadas en el uso, sin volver a pasar por el proceso de compra.
Los cupos se adaptan al equipo
Cuando termina un proyecto o se incorpora un nuevo equipo, redistribuye los cupos reservados para el mes siguiente dentro del mismo acuerdo.
Los créditos se adaptan al uso de los agentes
Usa GitLab CREDITS del mismo compromiso que los cupos para mantener el gasto en IA y en la plataforma dentro de un único plan.
Nuevas funcionalidades, mismo contrato
Las funcionalidades elegibles que se incorporen a la tabla de tarifas después de firmar el contrato se descuentan del compromiso que ya tienes.
Define tu reserva y ajústala cuando cambien tus necesidades
Define tu reserva y ajústala cuando cambien tus necesidades
Define tu reserva y ajústala cuando cambien tus necesidades
Define tu reserva y ajústala cuando cambien tus necesidades
Reserva cupos y créditos para el mes siguiente en el Portal de clientes y establece límites para mantener el gasto bajo control. Primero se descuenta la capacidad reservada; el uso que la supere se carga al saldo restante.
Reservas mensuales
Ajusta la cantidad de cupos y los créditos reservados antes de que comience el siguiente período de facturación, sin modificar el contrato.
Primero, los créditos reservados
El uso se descuenta primero de tu reserva mensual; luego, el uso a pedido se carga al saldo anual.
Límites de gasto bajo tu control
Establece límites de gasto para los cupos y para los créditos por usuario, de modo que una sola persona no pueda agotar la reserva del equipo.
Comprar GitLab con y sin Flex
Comprar GitLab con y sin Flex
Sin Flex
Con GitLab Flex
|Forma de compra
Compras por separado
Las licencias por cupos y las funcionalidades basadas en créditos se compran por separado y quedan fijas hasta la renovación o una modificación del contrato.
Un único compromiso anual
Un único compromiso de gasto cubre los cupos de la plataforma y GitLab CREDITS. Todo se descuenta de un único saldo.
|Cambios de cupos durante el año
Esperar a la renovación
Aumentar o reducir los cupos suele requerir una modificación del contrato o mantener cupos sin usar hasta que termine su vigencia.
Ajusta cada mes
Aumenta o reduce los cupos reservados para el mes siguiente en el Portal de clientes, sin modificar el contrato.
|Gasto en IA y cupos
Saldo de créditos separado
Los créditos se gestionan por separado de los cupos. Para mover presupuesto entre cupos y uso de IA, hay que hacer otra compra.
Redistribuye el presupuesto entre ambos
Los cupos y los créditos comparten el mismo compromiso, por lo que puedes redistribuir el gasto a medida que aumenta o disminuye el uso de los agentes.
|Nuevas funcionalidades
Reabrir el proceso de compra
Activar a mitad del contrato una nueva funcionalidad medida en créditos suele requerir una nueva cotización y trámites.
Usar el compromiso existente
Las funcionalidades elegibles de la tabla de tarifas se descuentan del saldo de Flex que ya tienes.
|Control de gastos
Facturas separadas
Las facturas de cupos y los cargos por uso excedente llegan por separado, por lo que el equipo de finanzas debe reconstruir el gasto a posteriori.
Límites definidos de antemano
Consulta el compromiso restante en el panel de Flex y usa límites de gasto y notificaciones para mantenerte dentro del plan.
Un único compromiso para cupos y créditos. Redistribuye cada mes sin modificar el contrato.Hablar con ventas
Desarrolla más rápido, empieza ahora
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Esto es lo que tu equipo puede hacer con la plataforma de orquestación inteligente para DevSecOps.