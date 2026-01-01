Ajusta cada mes tus cupos y tu gasto en IA

Un único acuerdo anual. Sin modificaciones de contrato.

Ponerse en contacto
Play video
Watch Presupuesto inteligente y asignación de recursos con GitLab Flex, desde GitLab Transcend
Hablar con ventas sobre GitLab FlexHablar con ventasHablar con ventas

Menos predicciones. Más flexibilidad.

Menos predicciones. Más flexibilidad.

La ingeniería de software con IA agente hace difícil prever con seis meses de anticipación la cantidad de personal, el consumo de créditos y las nuevas funcionalidades. GitLab Flex es un único compromiso anual en dólares que puedes redistribuir cada mes entre cupos, GitLab CREDITS y funcionalidades elegibles basadas en el uso, sin volver a pasar por el proceso de compra.

Ver precios
Gráfico de barras apiladas que muestra cómo las reservas de GitLab Flex se redistribuyen durante doce meses entre cupos de la plataforma y GitLab CREDITS dentro de un compromiso anual fijo

Los cupos se adaptan al equipo

Cuando termina un proyecto o se incorpora un nuevo equipo, redistribuye los cupos reservados para el mes siguiente dentro del mismo acuerdo.

Los créditos se adaptan al uso de los agentes

Usa GitLab CREDITS del mismo compromiso que los cupos para mantener el gasto en IA y en la plataforma dentro de un único plan.

Nuevas funcionalidades, mismo contrato

Las funcionalidades elegibles que se incorporen a la tabla de tarifas después de firmar el contrato se descuentan del compromiso que ya tienes.

Define tu reserva y ajústala cuando cambien tus necesidades

Define tu reserva y ajústala cuando cambien tus necesidades

Reserva cupos y créditos para el mes siguiente en el Portal de clientes y establece límites para mantener el gasto bajo control. Primero se descuenta la capacidad reservada; el uso que la supere se carga al saldo restante.

Leer la documentación
Pantalla de reservas del Portal de clientes que muestra los cupos, los créditos y el saldo anual restante de Flex para el mes siguiente

Reservas mensuales

Ajusta la cantidad de cupos y los créditos reservados antes de que comience el siguiente período de facturación, sin modificar el contrato.

Primero, los créditos reservados

El uso se descuenta primero de tu reserva mensual; luego, el uso a pedido se carga al saldo anual.

Límites de gasto bajo tu control

Establece límites de gasto para los cupos y para los créditos por usuario, de modo que una sola persona no pueda agotar la reserva del equipo.

Comprar GitLab con y sin Flex

Sin Flex

Con GitLab Flex

Forma de compra
Compras por separado

Las licencias por cupos y las funcionalidades basadas en créditos se compran por separado y quedan fijas hasta la renovación o una modificación del contrato.

Un único compromiso anual

Un único compromiso de gasto cubre los cupos de la plataforma y GitLab CREDITS. Todo se descuenta de un único saldo.

Cambios de cupos durante el año
Esperar a la renovación

Aumentar o reducir los cupos suele requerir una modificación del contrato o mantener cupos sin usar hasta que termine su vigencia.

Ajusta cada mes

Aumenta o reduce los cupos reservados para el mes siguiente en el Portal de clientes, sin modificar el contrato.

Gasto en IA y cupos
Saldo de créditos separado

Los créditos se gestionan por separado de los cupos. Para mover presupuesto entre cupos y uso de IA, hay que hacer otra compra.

Redistribuye el presupuesto entre ambos

Los cupos y los créditos comparten el mismo compromiso, por lo que puedes redistribuir el gasto a medida que aumenta o disminuye el uso de los agentes.

Nuevas funcionalidades
Reabrir el proceso de compra

Activar a mitad del contrato una nueva funcionalidad medida en créditos suele requerir una nueva cotización y trámites.

Usar el compromiso existente

Las funcionalidades elegibles de la tabla de tarifas se descuentan del saldo de Flex que ya tienes.

Control de gastos
Facturas separadas

Las facturas de cupos y los cargos por uso excedente llegan por separado, por lo que el equipo de finanzas debe reconstruir el gasto a posteriori.

Límites definidos de antemano

Consulta el compromiso restante en el panel de Flex y usa límites de gasto y notificaciones para mantenerte dentro del plan.

Un único compromiso para cupos y créditos. Redistribuye cada mes sin modificar el contrato.

Hablar con ventas

Desarrolla más rápido, empieza ahora

Esto es lo que tu equipo puede hacer con la plataforma de orquestación inteligente para DevSecOps.

Probar gratis Habla con ventas