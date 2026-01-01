Un único compromiso de gasto cubre los cupos de la plataforma y GitLab CREDITS. Todo se descuenta de un único saldo.

Las licencias por cupos y las funcionalidades basadas en créditos se compran por separado y quedan fijas hasta la renovación o una modificación del contrato.

Aumenta o reduce los cupos reservados para el mes siguiente en el Portal de clientes, sin modificar el contrato.

Aumentar o reducir los cupos suele requerir una modificación del contrato o mantener cupos sin usar hasta que termine su vigencia.

Los cupos y los créditos comparten el mismo compromiso, por lo que puedes redistribuir el gasto a medida que aumenta o disminuye el uso de los agentes.

Los créditos se gestionan por separado de los cupos. Para mover presupuesto entre cupos y uso de IA, hay que hacer otra compra.

Las funcionalidades elegibles de la tabla de tarifas se descuentan del saldo de Flex que ya tienes.

Activar a mitad del contrato una nueva funcionalidad medida en créditos suele requerir una nueva cotización y trámites.

Control de gastos

Facturas separadas Las facturas de cupos y los cargos por uso excedente llegan por separado, por lo que el equipo de finanzas debe reconstruir el gasto a posteriori.