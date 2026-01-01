Un engagement unique couvre les sièges de la plateforme et les GitLab Credits. Toute utilisation est déduite d'un seul et même solde.

Les licences de sièges et les fonctionnalités basées sur des crédits sont achetées séparément, puis verrouillées jusqu'à leur renouvellement ou à un avenant au contrat.

Augmentez ou diminuez le nombre de sièges réservés pour le mois à venir depuis le portail client de GitLab, sans aucune modification du contrat.

L'augmentation ou la diminution du nombre de sièges entraîne généralement une modification du contrat ou la conservation des sièges inactifs jusqu'à la fin du contrat.

Modifications du nombre de sièges en milieu d'année

Les sièges et les crédits font partie du même engagement. Vous pouvez donc ajuster vos dépenses en fonction de l'augmentation ou de la diminution de l'utilisation des agents.

Les crédits sont séparés des sièges. Tout transfert de budget entre les utilisateurs et l'IA entraîne un nouvel achat.

Dépenses liées à l'IA et aux sièges

Les fonctionnalités éligibles figurant sur la grille tarifaire sont décomptées de votre solde GitLab Flex existant.

Utilisation dans le cadre de votre engagement

L'activation d'une nouvelle fonctionnalité décomptée en crédits en cours de contrat nécessite généralement un nouveau devis et de nouvelles formalités administratives.

Contrôle des dépenses

Factures fragmentées Les factures relatives aux sièges et aux dépassements d'utilisation sont émises séparément, et le service financier doit reconstituer l'historique d'utilisation a posteriori.