Ajustez chaque mois vos sièges et vos dépenses en IA

Un engagement annuel. Aucun ajustement contractuel.

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Fini les prévisions, place à la flexibilité

Fini les prévisions, place à la flexibilité

Dans l'ingénierie logicielle agentique, il est difficile de prévoir six mois à l'avance les effectifs, la consommation de crédits et les nouvelles fonctionnalités. Avec l'engagement annuel de GitLab Flex, vous pouvez ajuster chaque mois les sièges, les GitLab Credits et les fonctionnalités éligibles basées sur l'utilisation, sans avoir à passer par un nouveau processus d'achat.

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Diagramme à barres empilées montrant la variation des réservations GitLab Flex concernant le nombre de sièges et de GitLab Credits sur une période de 12 mois dans le cadre d'un engagement annuel fixe

Variation du nombre de sièges selon les effectifs

Lorsqu'un projet s'achève ou qu'une nouvelle équipe est mise en place, réattribuez les sièges réservés pour le mois suivant au sein du même contrat.

Évolution des crédits en fonction de l'utilisation des agents

Prélevez vos GitLab Credits sur le même engagement que vos sièges afin de conserver un seul et même forfait pour les dépenses en IA et celles consacrées à la plateforme.

Nouvelles fonctionnalités, même contrat

Les fonctionnalités éligibles qui apparaissent sur la grille tarifaire après la signature du contrat sont imputées sur votre engagement existant.

Définissez vos capacités réservées, puis adaptez-les en fonction de vos besoins

Définissez vos capacités réservées, puis adaptez-les en fonction de vos besoins

Réservez vos sièges et vos crédits pour le mois à venir depuis votre portail client GitLab et définissez des plafonds pour maîtriser vos dépenses. Les capacités réservées sont consommées en premier, et toute utilisation au-delà est imputée sur votre solde restant.

Consulter la documentation
Écran du portail client GitLab affichant les sièges, les crédits et le solde annuel GitLab Flex restant pour le mois prochain

Réservations mensuelles

Ajustez le nombre de sièges et les crédits réservés avant le début de la prochaine période de facturation sans modifier le contrat.

Crédits réservés utilisés en priorité

Votre consommation est d'abord prélevée sur votre réserve mensuelle, puis l'utilisation à la demande est imputée sur votre solde annuel.

Plafonds de dépenses maîtrisés

Définissez des plafonds de dépenses pour les sièges et pour les crédits par utilisateur, afin que personne ne puisse épuiser le budget de l'équipe.

Acheter GitLab avec et sans GitLab Flex

Sans GitLab Flex

Avec GitLab Flex

Modalités d'achat
Achats séparés

Les licences de sièges et les fonctionnalités basées sur des crédits sont achetées séparément, puis verrouillées jusqu'à leur renouvellement ou à un avenant au contrat.

Engagement annuel

Un engagement unique couvre les sièges de la plateforme et les GitLab Credits. Toute utilisation est déduite d'un seul et même solde.

Modifications du nombre de sièges en milieu d'année
Attente du renouvellement

L'augmentation ou la diminution du nombre de sièges entraîne généralement une modification du contrat ou la conservation des sièges inactifs jusqu'à la fin du contrat.

Ajustement mensuel

Augmentez ou diminuez le nombre de sièges réservés pour le mois à venir depuis le portail client de GitLab, sans aucune modification du contrat.

Dépenses liées à l'IA et aux sièges
Réserve de crédits distincte

Les crédits sont séparés des sièges. Tout transfert de budget entre les utilisateurs et l'IA entraîne un nouvel achat.

Ajustement du budget

Les sièges et les crédits font partie du même engagement. Vous pouvez donc ajuster vos dépenses en fonction de l'augmentation ou de la diminution de l'utilisation des agents.

Nouvelles fonctionnalités
Relance du processus d'achat

L'activation d'une nouvelle fonctionnalité décomptée en crédits en cours de contrat nécessite généralement un nouveau devis et de nouvelles formalités administratives.

Utilisation dans le cadre de votre engagement

Les fonctionnalités éligibles figurant sur la grille tarifaire sont décomptées de votre solde GitLab Flex existant.

Contrôle des dépenses
Factures fragmentées

Les factures relatives aux sièges et aux dépassements d'utilisation sont émises séparément, et le service financier doit reconstituer l'historique d'utilisation a posteriori.

Plafonds définis dès le départ

Suivez votre engagement dans le tableau de bord GitLab Flex, puis utilisez les plafonds de dépenses et les notifications pour tenir votre budget.

Un engagement unique pour les sièges et les crédits. Ajustement mensuel sans aucune modification de contrat.

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