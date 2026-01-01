Ajustez chaque mois vos sièges et vos dépenses en IA
Un engagement annuel. Aucun ajustement contractuel.
Fini les prévisions, place à la flexibilité
Fini les prévisions, place à la flexibilité
Fini les prévisions, place à la flexibilité
Fini les prévisions, place à la flexibilité
Dans l'ingénierie logicielle agentique, il est difficile de prévoir six mois à l'avance les effectifs, la consommation de crédits et les nouvelles fonctionnalités. Avec l'engagement annuel de GitLab Flex, vous pouvez ajuster chaque mois les sièges, les GitLab Credits et les fonctionnalités éligibles basées sur l'utilisation, sans avoir à passer par un nouveau processus d'achat.
Variation du nombre de sièges selon les effectifs
Lorsqu'un projet s'achève ou qu'une nouvelle équipe est mise en place, réattribuez les sièges réservés pour le mois suivant au sein du même contrat.
Évolution des crédits en fonction de l'utilisation des agents
Prélevez vos GitLab Credits sur le même engagement que vos sièges afin de conserver un seul et même forfait pour les dépenses en IA et celles consacrées à la plateforme.
Nouvelles fonctionnalités, même contrat
Les fonctionnalités éligibles qui apparaissent sur la grille tarifaire après la signature du contrat sont imputées sur votre engagement existant.
Définissez vos capacités réservées, puis adaptez-les en fonction de vos besoins
Définissez vos capacités réservées, puis adaptez-les en fonction de vos besoins
Définissez vos capacités réservées, puis adaptez-les en fonction de vos besoins
Définissez vos capacités réservées, puis adaptez-les en fonction de vos besoins
Réservez vos sièges et vos crédits pour le mois à venir depuis votre portail client GitLab et définissez des plafonds pour maîtriser vos dépenses. Les capacités réservées sont consommées en premier, et toute utilisation au-delà est imputée sur votre solde restant.
Réservations mensuelles
Ajustez le nombre de sièges et les crédits réservés avant le début de la prochaine période de facturation sans modifier le contrat.
Crédits réservés utilisés en priorité
Votre consommation est d'abord prélevée sur votre réserve mensuelle, puis l'utilisation à la demande est imputée sur votre solde annuel.
Plafonds de dépenses maîtrisés
Définissez des plafonds de dépenses pour les sièges et pour les crédits par utilisateur, afin que personne ne puisse épuiser le budget de l'équipe.
Acheter GitLab avec et sans GitLab Flex
Acheter GitLab avec et sans GitLab Flex
Sans GitLab Flex
Avec GitLab Flex
|Modalités d'achat
Achats séparés
Les licences de sièges et les fonctionnalités basées sur des crédits sont achetées séparément, puis verrouillées jusqu'à leur renouvellement ou à un avenant au contrat.
Engagement annuel
Un engagement unique couvre les sièges de la plateforme et les GitLab Credits. Toute utilisation est déduite d'un seul et même solde.
|Modifications du nombre de sièges en milieu d'année
Attente du renouvellement
L'augmentation ou la diminution du nombre de sièges entraîne généralement une modification du contrat ou la conservation des sièges inactifs jusqu'à la fin du contrat.
Ajustement mensuel
Augmentez ou diminuez le nombre de sièges réservés pour le mois à venir depuis le portail client de GitLab, sans aucune modification du contrat.
|Dépenses liées à l'IA et aux sièges
Réserve de crédits distincte
Les crédits sont séparés des sièges. Tout transfert de budget entre les utilisateurs et l'IA entraîne un nouvel achat.
Ajustement du budget
Les sièges et les crédits font partie du même engagement. Vous pouvez donc ajuster vos dépenses en fonction de l'augmentation ou de la diminution de l'utilisation des agents.
|Nouvelles fonctionnalités
Relance du processus d'achat
L'activation d'une nouvelle fonctionnalité décomptée en crédits en cours de contrat nécessite généralement un nouveau devis et de nouvelles formalités administratives.
Utilisation dans le cadre de votre engagement
Les fonctionnalités éligibles figurant sur la grille tarifaire sont décomptées de votre solde GitLab Flex existant.
|Contrôle des dépenses
Factures fragmentées
Les factures relatives aux sièges et aux dépassements d'utilisation sont émises séparément, et le service financier doit reconstituer l'historique d'utilisation a posteriori.
Plafonds définis dès le départ
Suivez votre engagement dans le tableau de bord GitLab Flex, puis utilisez les plafonds de dépenses et les notifications pour tenir votre budget.
Un engagement unique pour les sièges et les crédits. Ajustement mensuel sans aucune modification de contrat.Contacter l'équipe commerciale
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