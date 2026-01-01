1つのドル建てコミットメントで、プラットフォームのシートとGitLabクレジットをカバーします。1つの残高から利用分を差し引きます。

シートライセンスとクレジットベースの機能は別々に購入し、その後は契約更新または契約変更まで固定されます。

GitLabカスタマーポータルで、契約変更なしに来月分の予約済みシート数を増減できます。

シート数を増減するには通常、契約変更が必要です。そうでなければ、契約期間が終わるまで未使用のシートを抱えることになります。

シートとクレジットは同じコミットメントを共有するため、エージェントの利用量の増減に合わせて支出配分を変更できます。

シートとAIの間で予算を振り替え

クレジットはシートとは別枠です。人員とAI利用の間で予算を移すには、追加購入が必要です。

レートカード上の対象機能の利用料は、既存のFlex残高から差し引かれます。

契約期間の途中で新しいクレジット従量制機能を有効にする場合、多くの場合、新しい見積もりと書類手続きが必要です。

支出管理

分散する請求書 シートの請求と使用超過分は別々に計上されるため、財務部門が後から全体像をまとめる必要があります。