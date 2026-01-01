Flexibilize suas estações e seus gastos mensais com IA
Um acordo anual. Sem alterações.
Preveja menos. Flexione mais.
Preveja menos. Flexione mais.
Preveja menos. Flexione mais.
Preveja menos. Flexione mais.
Com a engenharia de software agêntica, fica difícil prever o número de funcionários, o consumo de crédito e os novos recursos com seis meses de antecedência. O GitLab Flex é um compromisso anual em dólares que você ajusta mensalmente, distribuindo entre estações, Créditos GitLab e recursos qualificados com base no uso, sem necessidade de novas aquisições.
As estações se movem para acompanhar a equipe
Quando um projeto for concluído ou uma nova equipe for integrada, realoque as estações reservadas para o próximo mês dentro do mesmo acordo.
Os créditos são proporcionais ao uso dos agentes
Utilize os Créditos GitLab do mesmo compromisso que as estações. Assim, os gastos com IA e com a plataforma ficam em um único plano.
Novos recursos, mesmo contrato
Os recursos qualificados que aparecem na tabela de preços após a assinatura do contrato são provenientes do compromisso que você já assumiu.
Faça sua reserva e se adapte conforme as necessidades mudarem
Faça sua reserva e se adapte conforme as necessidades mudarem
Faça sua reserva e se adapte conforme as necessidades mudarem
Faça sua reserva e se adapte conforme as necessidades mudarem
Reserve estações e créditos para o próximo mês no seu portal de clientes do GitLab, com limites para controlar os gastos. A capacidade reservada é utilizada primeiro. O uso acima dela é descontado do seu saldo restante.
Reservas mensais
Ajuste a quantidade de estações e os créditos reservados antes do início do próximo período de faturamento, sem necessidade de alteração contratual.
Créditos reservados primeiro
O uso é debitado do seu saldo mensal reservado, antes que o consumo sob demanda seja contabilizado no saldo anual.
Limites de gastos que você controla
Defina limites de gastos para estações e para créditos por usuário, evitando que uma única pessoa esgote o saldo da equipe.
Comprar o GitLab com e sem Flex
Comprar o GitLab com e sem Flex
Sem o Flex
Com o GitLab Flex
|Como você compra
Compras separadas
As licenças de estações e os recursos baseados em crédito são adquiridos em plataformas diferentes e ficam bloqueados até a renovação ou alteração.
Um compromisso anual
Um compromisso em dinheiro cobre as estações da plataforma e os Créditos GitLab. Você retira fundos de um único saldo.
|Alterações de estações no meio do ano
Aguardar a renovação
Para aumentar ou reduzir o número de estações, geralmente você precisa alterar o contrato ou permanecer com assentos ociosos até ele chegar ao fim.
Reformular a qualquer momento
Aumente ou diminua o número de estações reservadas para o próximo mês no portal de clientes do GitLab, sem necessidade de alterações.
|Gastos com IA e estações
Bucket de crédito separado
Os créditos ficam separados das estações. Para realocar o orçamento entre pessoal e uso de IA, é preciso fazer mais uma compra.
Transferir orçamento entre os dois
Como as estações e os créditos compartilham o mesmo compromisso, você pode ajustar os gastos conforme o uso dos agentes aumenta ou diminui.
|Novos recursos
Reabrir o processo de aquisição
Para ativar um novo recurso de medição de crédito durante o período de vigência do contrato, geralmente é preciso ter uma nova cotação e documentação.
Aproveitar o compromisso
Os recursos qualificados na tabela de preços utilizam o saldo Flex que você já possui.
|Controle de gastos
Faturas fragmentadas
As faturas de estações e as cobranças por excesso de uso chegam separadamente. Por isso, o departamento financeiro junta as peças do quebra-cabeça depois que o fato já aconteceu.
Limites configurados com antecedência
Acompanhe o compromisso restante no painel de controle do Flex e use os limites de gastos e as notificações para se manter dentro do plano.
Um único compromisso para estações e créditos. Reformule mês a mês sem alterações.Fale com a equipe de vendas
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