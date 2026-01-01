Flexibilize suas estações e seus gastos mensais com IA

Um acordo anual. Sem alterações.

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Preveja menos. Flexione mais.

Preveja menos. Flexione mais.

Com a engenharia de software agêntica, fica difícil prever o número de funcionários, o consumo de crédito e os novos recursos com seis meses de antecedência. O GitLab Flex é um compromisso anual em dólares que você ajusta mensalmente, distribuindo entre estações, Créditos GitLab e recursos qualificados com base no uso, sem necessidade de novas aquisições.

Consulte os preços
Gráfico de barras empilhadas mostrando doze meses de reservas do GitLab Flex alternando entre estações da plataforma e Créditos GitLab dentro de um compromisso anual fixo.

As estações se movem para acompanhar a equipe

Quando um projeto for concluído ou uma nova equipe for integrada, realoque as estações reservadas para o próximo mês dentro do mesmo acordo.

Os créditos são proporcionais ao uso dos agentes

Utilize os Créditos GitLab do mesmo compromisso que as estações. Assim, os gastos com IA e com a plataforma ficam em um único plano.

Novos recursos, mesmo contrato

Os recursos qualificados que aparecem na tabela de preços após a assinatura do contrato são provenientes do compromisso que você já assumiu.

Faça sua reserva e se adapte conforme as necessidades mudarem

Faça sua reserva e se adapte conforme as necessidades mudarem

Reserve estações e créditos para o próximo mês no seu portal de clientes do GitLab, com limites para controlar os gastos. A capacidade reservada é utilizada primeiro. O uso acima dela é descontado do seu saldo restante.

Leia a documentação
Tela de reservas do portal de clientes do GitLab mostrando estações, créditos e o saldo anual Flex restante para o próximo mês

Reservas mensais

Ajuste a quantidade de estações e os créditos reservados antes do início do próximo período de faturamento, sem necessidade de alteração contratual.

Créditos reservados primeiro

O uso é debitado do seu saldo mensal reservado, antes que o consumo sob demanda seja contabilizado no saldo anual.

Limites de gastos que você controla

Defina limites de gastos para estações e para créditos por usuário, evitando que uma única pessoa esgote o saldo da equipe.

Comprar o GitLab com e sem Flex

Sem o Flex

Com o GitLab Flex

Como você compra
Compras separadas

As licenças de estações e os recursos baseados em crédito são adquiridos em plataformas diferentes e ficam bloqueados até a renovação ou alteração.

Um compromisso anual

Um compromisso em dinheiro cobre as estações da plataforma e os Créditos GitLab. Você retira fundos de um único saldo.

Alterações de estações no meio do ano
Aguardar a renovação

Para aumentar ou reduzir o número de estações, geralmente você precisa alterar o contrato ou permanecer com assentos ociosos até ele chegar ao fim.

Reformular a qualquer momento

Aumente ou diminua o número de estações reservadas para o próximo mês no portal de clientes do GitLab, sem necessidade de alterações.

Gastos com IA e estações
Bucket de crédito separado

Os créditos ficam separados das estações. Para realocar o orçamento entre pessoal e uso de IA, é preciso fazer mais uma compra.

Transferir orçamento entre os dois

Como as estações e os créditos compartilham o mesmo compromisso, você pode ajustar os gastos conforme o uso dos agentes aumenta ou diminui.

Novos recursos
Reabrir o processo de aquisição

Para ativar um novo recurso de medição de crédito durante o período de vigência do contrato, geralmente é preciso ter uma nova cotação e documentação.

Aproveitar o compromisso

Os recursos qualificados na tabela de preços utilizam o saldo Flex que você já possui.

Controle de gastos
Faturas fragmentadas

As faturas de estações e as cobranças por excesso de uso chegam separadamente. Por isso, o departamento financeiro junta as peças do quebra-cabeça depois que o fato já aconteceu.

Limites configurados com antecedência

Acompanhe o compromisso restante no painel de controle do Flex e use os limites de gastos e as notificações para se manter dentro do plano.

Um único compromisso para estações e créditos. Reformule mês a mês sem alterações.

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