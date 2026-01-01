Um compromisso em dinheiro cobre as estações da plataforma e os Créditos GitLab. Você retira fundos de um único saldo.

As licenças de estações e os recursos baseados em crédito são adquiridos em plataformas diferentes e ficam bloqueados até a renovação ou alteração.

Aumente ou diminua o número de estações reservadas para o próximo mês no portal de clientes do GitLab, sem necessidade de alterações.

Para aumentar ou reduzir o número de estações, geralmente você precisa alterar o contrato ou permanecer com assentos ociosos até ele chegar ao fim.

Alterações de estações no meio do ano

Como as estações e os créditos compartilham o mesmo compromisso, você pode ajustar os gastos conforme o uso dos agentes aumenta ou diminui.

Os créditos ficam separados das estações. Para realocar o orçamento entre pessoal e uso de IA, é preciso fazer mais uma compra.

Os recursos qualificados na tabela de preços utilizam o saldo Flex que você já possui.

Para ativar um novo recurso de medição de crédito durante o período de vigência do contrato, geralmente é preciso ter uma nova cotação e documentação.

Controle de gastos

Faturas fragmentadas As faturas de estações e as cobranças por excesso de uso chegam separadamente. Por isso, o departamento financeiro junta as peças do quebra-cabeça depois que o fato já aconteceu.