Prevedi meno. Diventa più flessibile. Prevedi meno. Diventa più flessibile.

Il software engineering agentico rende difficile prevedere l'organico, il consumo di crediti e le nuove funzionalità tra sei mesi. GitLab Flex è un impegno annuale in dollari che puoi rimodellare mese dopo mese tra utenze, crediti GitLab e funzionalità idonee basate sull'utilizzo, senza dover effettuare nuovi acquisti.