Adegua ogni mese le utenze e la spesa per l'IA con flessibilità
Un contratto annuale. Nessuna modifica.
Prevedi meno. Diventa più flessibile.
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Il software engineering agentico rende difficile prevedere l'organico, il consumo di crediti e le nuove funzionalità tra sei mesi. GitLab Flex è un impegno annuale in dollari che puoi rimodellare mese dopo mese tra utenze, crediti GitLab e funzionalità idonee basate sull'utilizzo, senza dover effettuare nuovi acquisti.
Le utenze si spostano con il team
Quando un progetto si conclude o un nuovo team è online, riassegna le utenze riservate del mese successivo all'interno dello stesso contratto.
I crediti aumentano in base all'utilizzo degli agenti
Attingi ai crediti GitLab con lo stesso impegno delle utenze in modo che la spesa per l'IA e quella per la piattaforma rimangano in un unico piano.
Nuove funzionalità con lo stesso contratto
Le funzionalità idonee aggiunte al listino prezzi dopo la firma attingono dall'impegno già assunto.
Imposta la tua prenotazione, quindi controlla e adegua man mano che le esigenze cambiano
Imposta la tua prenotazione, quindi controlla e adegua man mano che le esigenze cambiano
Imposta la tua prenotazione, quindi controlla e adegua man mano che le esigenze cambiano
Imposta la tua prenotazione, quindi controlla e adegua man mano che le esigenze cambiano
Prenota utenze e crediti per il mese successivo nel tuo portale di assistenza clienti GitLab, con limiti per tenere sotto controllo le spese. La capacità riservata viene assorbita per prima e l'utilizzo superiore viene detratto dal saldo residuo.
Prenotazioni mensili
Modifica il numero di utenze e i crediti riservati prima dell'inizio del prossimo periodo di fatturazione, senza modifiche al contratto.
Prima i crediti riservati
Attingi dal tuo pool mensile riservato prima che l'utilizzo su richiesta venga addebitato sul saldo annuale.
Limiti di spesa che controlli
Stabilisci limiti di spesa per le utenze e per i crediti per utente in modo che una singola persona non possa esaurire il pool a disposizione del team.
Acquisto di GitLab con e senza Flex
Acquisto di GitLab con e senza Flex
Senza Flex
Con GitLab Flex
|Modalità di acquisto
Acquisti separati
Le licenze basate sulle utenze e le funzionalità basate sui crediti vengono acquistate tramite canali distinti, quindi bloccate fino al rinnovo o a una modifica.
Un impegno annuale
L'impegno di un dollaro copre le utenze sulla piattaforma e i crediti GitLab. Attingi da un unico saldo.
|Cambiamenti di utenze a metà anno
Attendi il rinnovo
L'aumento o la riduzione delle utenze di solito significa una modifica del contratto oppure costringe a mantenere utenze inattive fino alla fine del contratto.
Rimodella ogni mese
Aumenta o riduci le utenze riservate per il mese successivo nel Portale di assistenza clienti GitLab, senza modifiche.
|Spesa per l'IA e per le utenze
Bucket di crediti separato
I crediti sono separati dalle utenze. Spostare il budget tra le persone e l'uso dell'IA comporta un altro acquisto.
Sposta il budget tra le opzioni
Utenze e crediti condividono lo stesso impegno, quindi puoi spostare la spesa man mano che l'utilizzo degli agenti aumenta o rallenta.
|Nuove funzionalità
Riapri gli acquisti
L'attivazione di una nuova funzionalità con consumo a crediti durante il periodo contrattuale richiede spesso un nuovo preventivo e ulteriore documentazione.
Trai vantaggio dall'impegno
Le funzionalità idonee sul listino prezzi attingono dal saldo Flex che già possiedi.
|Controllo della spesa
Fatture frammentate
Le fatture delle utenze e le eccedenze di utilizzo arrivano separatamente, quindi il reparto Finanza ricostruisce il quadro completo solo in un secondo momento
Limiti che hai impostato
Monitora l'impegno residuo nella dashboard di Flex e utilizza i limiti di spesa e le notifiche per rispettare il piano.
Un impegno per utenze e crediti. Rimodella mese per mese senza modifiche.Contatta il reparto vendite
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