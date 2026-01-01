Adegua ogni mese le utenze e la spesa per l'IA con flessibilità

Un contratto annuale. Nessuna modifica.

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Prevedi meno. Diventa più flessibile.

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Il software engineering agentico rende difficile prevedere l'organico, il consumo di crediti e le nuove funzionalità tra sei mesi. GitLab Flex è un impegno annuale in dollari che puoi rimodellare mese dopo mese tra utenze, crediti GitLab e funzionalità idonee basate sull'utilizzo, senza dover effettuare nuovi acquisti.

Vedi i prezzi
Grafico a barre in pila che mostra dodici mesi di prenotazioni GitLab Flex che si spostano tra le utenze della piattaforma e i crediti GitLab nell'ambito di un impegno annuale fisso

Le utenze si spostano con il team

Quando un progetto si conclude o un nuovo team è online, riassegna le utenze riservate del mese successivo all'interno dello stesso contratto.

I crediti aumentano in base all'utilizzo degli agenti

Attingi ai crediti GitLab con lo stesso impegno delle utenze in modo che la spesa per l'IA e quella per la piattaforma rimangano in un unico piano.

Nuove funzionalità con lo stesso contratto

Le funzionalità idonee aggiunte al listino prezzi dopo la firma attingono dall'impegno già assunto.

Imposta la tua prenotazione, quindi controlla e adegua man mano che le esigenze cambiano

Imposta la tua prenotazione, quindi controlla e adegua man mano che le esigenze cambiano

Prenota utenze e crediti per il mese successivo nel tuo portale di assistenza clienti GitLab, con limiti per tenere sotto controllo le spese. La capacità riservata viene assorbita per prima e l'utilizzo superiore viene detratto dal saldo residuo.

Leggi la documentazione
Schermata di prenotazione del Portale di assistenza clienti GitLab che mostra le utenze, i crediti e il saldo Flex annuale residuo per il mese successivo

Prenotazioni mensili

Modifica il numero di utenze e i crediti riservati prima dell'inizio del prossimo periodo di fatturazione, senza modifiche al contratto.

Prima i crediti riservati

Attingi dal tuo pool mensile riservato prima che l'utilizzo su richiesta venga addebitato sul saldo annuale.

Limiti di spesa che controlli

Stabilisci limiti di spesa per le utenze e per i crediti per utente in modo che una singola persona non possa esaurire il pool a disposizione del team.

Acquisto di GitLab con e senza Flex

Senza Flex

Con GitLab Flex

Modalità di acquisto
Acquisti separati

Le licenze basate sulle utenze e le funzionalità basate sui crediti vengono acquistate tramite canali distinti, quindi bloccate fino al rinnovo o a una modifica.

Un impegno annuale

L'impegno di un dollaro copre le utenze sulla piattaforma e i crediti GitLab. Attingi da un unico saldo.

Cambiamenti di utenze a metà anno
Attendi il rinnovo

L'aumento o la riduzione delle utenze di solito significa una modifica del contratto oppure costringe a mantenere utenze inattive fino alla fine del contratto.

Rimodella ogni mese

Aumenta o riduci le utenze riservate per il mese successivo nel Portale di assistenza clienti GitLab, senza modifiche.

Spesa per l'IA e per le utenze
Bucket di crediti separato

I crediti sono separati dalle utenze. Spostare il budget tra le persone e l'uso dell'IA comporta un altro acquisto.

Sposta il budget tra le opzioni

Utenze e crediti condividono lo stesso impegno, quindi puoi spostare la spesa man mano che l'utilizzo degli agenti aumenta o rallenta.

Nuove funzionalità
Riapri gli acquisti

L'attivazione di una nuova funzionalità con consumo a crediti durante il periodo contrattuale richiede spesso un nuovo preventivo e ulteriore documentazione.

Trai vantaggio dall'impegno

Le funzionalità idonee sul listino prezzi attingono dal saldo Flex che già possiedi.

Controllo della spesa
Fatture frammentate

Le fatture delle utenze e le eccedenze di utilizzo arrivano separatamente, quindi il reparto Finanza ricostruisce il quadro completo solo in un secondo momento

Limiti che hai impostato

Monitora l'impegno residuo nella dashboard di Flex e utilizza i limiti di spesa e le notifiche per rispettare il piano.

Un impegno per utenze e crediti. Rimodella mese per mese senza modifiche.

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