Passe deine Plätze und KI-Ausgaben monatlich flexibel an
Eine einzige Jahresvereinbarung. Keine Vertragsänderungen.
Weniger prognostizieren. Flexibler bleiben.
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Agentisches Software Engineering macht es schwierig, den Personalbedarf, den Verbrauch von Credits und den Bedarf an neuen Funktionen sechs Monate im Voraus vorherzusagen. Mit GitLab Flex legst du dich auf ein jährliches Budget fest, das du Monat für Monat flexibel auf Plätze, GitLab Credits und berechtigte nutzungsbasierte Funktionen verteilen kannst – ohne einen neuen Beschaffungsprozess durchlaufen zu müssen.
Plätze passen sich deinem Team an
Wenn ein Projekt abgeschlossen wird oder ein neues Team hinzukommt, kannst du die reservierten Plätze für den nächsten Monat innerhalb derselben Vereinbarung neu verteilen.
Credits skalieren mit der Agentennutzung
Nutze GitLab Credits aus demselben Budget wie deine Plätze. So bleiben deine KI-Ausgaben und Plattformkosten in einem gemeinsamen Budgetplan.
Neue Funktionen, derselbe Vertrag
Auch berechtigte Funktionen, die erst nach Vertragsabschluss zur Preisliste hinzukommen, kannst du über dein bestehendes Budget finanzieren.
Reserviere deine Kapazitäten und passe sie flexibel an deinen Bedarf an
Reserviere deine Kapazitäten und passe sie flexibel an deinen Bedarf an
Reserviere deine Kapazitäten und passe sie flexibel an deinen Bedarf an
Reserviere deine Kapazitäten und passe sie flexibel an deinen Bedarf an
Reserviere Plätze und Credits für den kommenden Monat in deinem Kundenportal. Mit Ausgabenlimits behältst du dabei deine Kosten unter Kontrolle. Zunächst wird deine reservierte Kapazität genutzt. Darüber hinausgehende Nutzung wird von deinem verbleibenden Jahresbudget abgezogen.
Monatliche Reservierungen
Passe die Anzahl der Plätzen und die reservierten Credits vor Beginn des nächsten Abrechnungszeitraums an – ganz ohne Vertragsänderung.
Reservierte Credits zuerst nutzen
Deine Nutzung wird zunächst mit deinem monatlich reservierten Credit-Kontingent verrechnet. Erst danach wird die Nutzung nach Bedarf von deinem verbleibenden Jahresbudget abgezogen.
Ausgabenlimits selbst festlegen
Lege Ausgabenlimits für Plätze sowie Credit-Limits pro Nutzer(in) fest. So verhinderst du, dass eine einzelne Person das gesamte Credit-Kontingent deines Teams aufbraucht.
GitLab mit und ohne Flex kaufen
GitLab mit und ohne Flex kaufen
Ohne Flex
Mit GitLab Flex
|So funktioniert der Kauf
Separate Käufe
Plätze und Credit-basierte Funktionen werden separat erworben. Anschließend bleiben die jeweiligen Kontingente bis zur Vertragsverlängerung oder einer Vertragsänderung festgelegt.
Eine einzige jährliche Verpflichtung
Ein einziges jährliches Budget deckt sowohl Plattformplätze als auch GitLab Credits ab. Alle Ausgaben werden von einem gemeinsamen Budget abgezogen.
|Änderungen bei der Anzahl der Plätze während des Jahres
Bis zur Vertragsverlängerung warten
Wenn du die Anzahl deiner Plätze erhöhen oder reduzieren möchtest, ist in der Regel eine Vertragsänderung erforderlich. Andernfalls musst du bis zum Ende der Vertragslaufzeit mit ungenutzten Plätzen leben.
Jeden Monat flexibel anpassen
Erhöhe oder reduziere die Anzahl der reservierten Plätze für den kommenden Monat im Kundenportal – ohne Vertragsänderung.
|Ausgaben für KI und Plätze
Separates Credit-Kontingent
Credits werden getrennt von Plätzen verwaltet. Wenn du dein Budget zwischen Plätzen und KI-Nutzung verschieben möchtest, ist ein weiterer Kauf erforderlich.
Budget flexibel auf beide Bereiche verteilen
Plätze und Credits werden aus demselben Budget finanziert. So kannst du deine Ausgaben flexibel verlagern, wenn die Agentennutzung steigt oder sinkt.
|Neue Funktionen
Erneuter Beschaffungsprozess
Wenn du während der Vertragslaufzeit eine neue, nach Credits abgerechnete Funktion aktivieren möchtest, sind häufig ein neues Angebot und zusätzliche Vertragsunterlagen erforderlich.
Bestehendes Budget nutzen
Berechtigte Funktionen aus der Preisliste werden direkt über dein vorhandenes Flex-Budget abgerechnet.
|Ausgabenkontrolle
Getrennte Rechnungen
Rechnungen für Plätze und zusätzliche nutzungsabhängige Kosten werden separat ausgestellt. Dadurch muss die Finanzabteilung die Gesamtausgaben nachträglich zusammenführen.
Ausgabenlimits im Voraus festlegen
Behalte dein verbleibendes Budget im Flex-Dashboard im Blick und nutze Ausgabenlimits und Benachrichtigungen, um deinen Budgetplan einzuhalten.
Eine einzige Budgetverpflichtung für Plätze und Credits. Passe deine Ausgaben Monat für Monat an – ganz ohne Vertragsänderungen.Vertrieb kontaktieren
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