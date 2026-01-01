Passe deine Plätze und KI-Ausgaben monatlich flexibel an

Eine einzige Jahresvereinbarung. Keine Vertragsänderungen.

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Weniger prognostizieren. Flexibler bleiben.

Weniger prognostizieren. Flexibler bleiben.

Agentisches Software Engineering macht es schwierig, den Personalbedarf, den Verbrauch von Credits und den Bedarf an neuen Funktionen sechs Monate im Voraus vorherzusagen. Mit GitLab Flex legst du dich auf ein jährliches Budget fest, das du Monat für Monat flexibel auf Plätze, GitLab Credits und berechtigte nutzungsbasierte Funktionen verteilen kannst – ohne einen neuen Beschaffungsprozess durchlaufen zu müssen.

Preise ansehen
Gestapeltes Balkendiagramm, das zeigt, wie sich die monatlichen GitLab Flex-Reservierungen über zwölf Monate hinweg zwischen Plattformplätzen und GitLab Credits verschieben, während das jährliche Gesamtbudget unverändert bleibt.

Plätze passen sich deinem Team an

Wenn ein Projekt abgeschlossen wird oder ein neues Team hinzukommt, kannst du die reservierten Plätze für den nächsten Monat innerhalb derselben Vereinbarung neu verteilen.

Credits skalieren mit der Agentennutzung

Nutze GitLab Credits aus demselben Budget wie deine Plätze. So bleiben deine KI-Ausgaben und Plattformkosten in einem gemeinsamen Budgetplan.

Neue Funktionen, derselbe Vertrag

Auch berechtigte Funktionen, die erst nach Vertragsabschluss zur Preisliste hinzukommen, kannst du über dein bestehendes Budget finanzieren.

Reserviere deine Kapazitäten und passe sie flexibel an deinen Bedarf an

Reserviere deine Kapazitäten und passe sie flexibel an deinen Bedarf an

Reserviere Plätze und Credits für den kommenden Monat in deinem Kundenportal. Mit Ausgabenlimits behältst du dabei deine Kosten unter Kontrolle. Zunächst wird deine reservierte Kapazität genutzt. Darüber hinausgehende Nutzung wird von deinem verbleibenden Jahresbudget abgezogen.

Dokumentationen ansehen
Ansicht der Reservierungsfunktion im Kundenportal mit Plätzen, Credits und dem verbleibenden jährlichen Flex-Budget für den nächsten Monat.

Monatliche Reservierungen

Passe die Anzahl der Plätzen und die reservierten Credits vor Beginn des nächsten Abrechnungszeitraums an – ganz ohne Vertragsänderung.

Reservierte Credits zuerst nutzen

Deine Nutzung wird zunächst mit deinem monatlich reservierten Credit-Kontingent verrechnet. Erst danach wird die Nutzung nach Bedarf von deinem verbleibenden Jahresbudget abgezogen.

Ausgabenlimits selbst festlegen

Lege Ausgabenlimits für Plätze sowie Credit-Limits pro Nutzer(in) fest. So verhinderst du, dass eine einzelne Person das gesamte Credit-Kontingent deines Teams aufbraucht.

GitLab mit und ohne Flex kaufen

Ohne Flex

Mit GitLab Flex

So funktioniert der Kauf
Separate Käufe

Plätze und Credit-basierte Funktionen werden separat erworben. Anschließend bleiben die jeweiligen Kontingente bis zur Vertragsverlängerung oder einer Vertragsänderung festgelegt.

Eine einzige jährliche Verpflichtung

Ein einziges jährliches Budget deckt sowohl Plattformplätze als auch GitLab Credits ab. Alle Ausgaben werden von einem gemeinsamen Budget abgezogen.

Änderungen bei der Anzahl der Plätze während des Jahres
Bis zur Vertragsverlängerung warten

Wenn du die Anzahl deiner Plätze erhöhen oder reduzieren möchtest, ist in der Regel eine Vertragsänderung erforderlich. Andernfalls musst du bis zum Ende der Vertragslaufzeit mit ungenutzten Plätzen leben.

Jeden Monat flexibel anpassen

Erhöhe oder reduziere die Anzahl der reservierten Plätze für den kommenden Monat im Kundenportal – ohne Vertragsänderung.

Ausgaben für KI und Plätze
Separates Credit-Kontingent

Credits werden getrennt von Plätzen verwaltet. Wenn du dein Budget zwischen Plätzen und KI-Nutzung verschieben möchtest, ist ein weiterer Kauf erforderlich.

Budget flexibel auf beide Bereiche verteilen

Plätze und Credits werden aus demselben Budget finanziert. So kannst du deine Ausgaben flexibel verlagern, wenn die Agentennutzung steigt oder sinkt.

Neue Funktionen
Erneuter Beschaffungsprozess

Wenn du während der Vertragslaufzeit eine neue, nach Credits abgerechnete Funktion aktivieren möchtest, sind häufig ein neues Angebot und zusätzliche Vertragsunterlagen erforderlich.

Bestehendes Budget nutzen

Berechtigte Funktionen aus der Preisliste werden direkt über dein vorhandenes Flex-Budget abgerechnet.

Ausgabenkontrolle
Getrennte Rechnungen

Rechnungen für Plätze und zusätzliche nutzungsabhängige Kosten werden separat ausgestellt. Dadurch muss die Finanzabteilung die Gesamtausgaben nachträglich zusammenführen.

Ausgabenlimits im Voraus festlegen

Behalte dein verbleibendes Budget im Flex-Dashboard im Blick und nutze Ausgabenlimits und Benachrichtigungen, um deinen Budgetplan einzuhalten.

Eine einzige Budgetverpflichtung für Plätze und Credits. Passe deine Ausgaben Monat für Monat an – ganz ohne Vertragsänderungen.

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