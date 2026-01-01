Ein einziges jährliches Budget deckt sowohl Plattformplätze als auch GitLab Credits ab. Alle Ausgaben werden von einem gemeinsamen Budget abgezogen.

Eine einzige jährliche Verpflichtung

Plätze und Credit-basierte Funktionen werden separat erworben. Anschließend bleiben die jeweiligen Kontingente bis zur Vertragsverlängerung oder einer Vertragsänderung festgelegt.

So funktioniert der Kauf

Erhöhe oder reduziere die Anzahl der reservierten Plätze für den kommenden Monat im Kundenportal – ohne Vertragsänderung.

Wenn du die Anzahl deiner Plätze erhöhen oder reduzieren möchtest, ist in der Regel eine Vertragsänderung erforderlich. Andernfalls musst du bis zum Ende der Vertragslaufzeit mit ungenutzten Plätzen leben.

Bis zur Vertragsverlängerung warten

Änderungen bei der Anzahl der Plätze während des Jahres

Plätze und Credits werden aus demselben Budget finanziert. So kannst du deine Ausgaben flexibel verlagern, wenn die Agentennutzung steigt oder sinkt.

Budget flexibel auf beide Bereiche verteilen

Credits werden getrennt von Plätzen verwaltet. Wenn du dein Budget zwischen Plätzen und KI-Nutzung verschieben möchtest, ist ein weiterer Kauf erforderlich.

Ausgaben für KI und Plätze

Berechtigte Funktionen aus der Preisliste werden direkt über dein vorhandenes Flex-Budget abgerechnet.

Wenn du während der Vertragslaufzeit eine neue, nach Credits abgerechnete Funktion aktivieren möchtest, sind häufig ein neues Angebot und zusätzliche Vertragsunterlagen erforderlich.

Ausgabenkontrolle

Getrennte Rechnungen Rechnungen für Plätze und zusätzliche nutzungsabhängige Kosten werden separat ausgestellt. Dadurch muss die Finanzabteilung die Gesamtausgaben nachträglich zusammenführen.