CE o EE: ¿cuál elegir?

GitLab ofrece los niveles Free, Premium y Ultimate. El paquete EE puede ejecutarse con las funcionalidades Free sin una suscripción paga. Si más adelante compras una suscripción, puedes activar EE con un código de activación para desbloquear las funcionalidades de ese nivel. Consulta los planes actuales y las instrucciones de activación de EE.

¿Vas a iniciar una nueva instancia autogestionada? Elige EE, incluso si planeas usar Free. Con EE Free puedes inscribirte en el programa Registration Features para acceder a ciertas funcionalidades adicionales cuando Service Ping está habilitado. El programa no está disponible con CE y no incluye todas las funcionalidades de los niveles pagos.

Punto de partida Usar GitLab de forma gratuita Si quieres funcionalidades pagas Paquete CE Usa el paquete Community Edition. Convierte la instancia a EE y luego activa una suscripción. El proceso depende de tu tipo de instalación. Paquete EE Usa las funcionalidades Free sin una suscripción paga. Activa una suscripción con un código de activación. También puedes comenzar una prueba de 30 días de GitLab Ultimate autogestionado.

Para una nueva instalación autogestionada, EE ofrece un camino más directo si prevés evaluar o adoptar funcionalidades pagas más adelante. Si ya usas CE y quieres seguir usando sus funcionalidades Free, puedes continuar con esta edición; para pasar de CE a funcionalidades pagas, primero debes convertir el paquete. En instancias con el paquete de Linux, sigue la guía de conversión de CE a EE y haz una copia de seguridad de tu instancia antes de hacer cambios.

Las instancias EE autogestionadas gratuitas también pueden inscribirse en el programa Registration Features. Este programa brinda acceso a ciertas funcionalidades pagas cuando un administrador habilita Registration Features y envía datos de actividad a través de Service Ping. El programa no reemplaza a un nivel pago ni incluye todas las funcionalidades pagas.

La relación entre CE y GitLab FOSS

Antes de 2019, Community Edition y Enterprise Edition se desarrollaban en repositorios separados. En 2019, el desarrollo pasó a una única base de código: el antiguo repositorio de CE se convirtió en el espejo de GitLab FOSS, mientras que el proyecto principal de GitLab se convirtió en el lugar central del desarrollo. Lee la descripción general de la transición de 2019 para obtener más contexto.

El proyecto canónico de GitLab es donde se lleva a cabo el desarrollo, incluidas las incidencias y las solicitudes de fusión. El proyecto GitLab FOSS es un espejo de solo lectura de la base de código principal, sin el código propietario. Úsalo para explorar o clonar esa versión del código, no para informar incidencias ni proponer cambios.

¿Buscas una instalación?

Para una nueva implementación autogestionada, comienza en la página de instalación de GitLab y sigue las instrucciones del paquete de Linux correspondientes.

Si ya usas CE y quieres acceder a funcionalidades pagas, usa la guía de conversión para tu tipo de instalación. En instancias con el paquete de Linux, la guía de conversión explica cómo instalar el paquete EE sobre CE y luego agregar una licencia. Si estás evaluando funcionalidades pagas, puedes comenzar una prueba de GitLab Ultimate autogestionado.

Contribuir a GitLab

¿Las contribuciones se limitan a Community Edition?

No. El desarrollo de GitLab se lleva a cabo en el proyecto canónico y las contribuciones no se limitan a CE. Sigue la guía de contribución para proponer código, documentación, diseño y otras mejoras.

Los equipos de clientes que buscan una colaboración guiada pueden conocer GitLab Co-Create, donde los clientes trabajan con los equipos de Producto e Ingeniería de GitLab en funcionalidades y mejoras. Co-Create es un programa estructurado para clientes, independiente del camino estándar de contribución de la comunidad.

Preguntas frecuentes

¿ gitlab-org/gitlab-ce sigue siendo el repositorio de desarrollo activo?

No. El antiguo repositorio de CE se convirtió en el espejo de GitLab FOSS. El desarrollo continuo se lleva a cabo en el proyecto canónico de GitLab.

¿Qué es el espejo de FOSS?

Es una copia de solo lectura de la base de código principal, sin el código propietario. Sirve para explorar o clonar esa versión del código, no para informar incidencias ni proponer cambios.

¿Dónde puedo instalar o actualizar GitLab?

Usa la página de instalación para elegir un método de implementación y luego sigue la documentación de GitLab correspondiente. Si vas a pasar de CE a EE, usa la guía de conversión para tu tipo de instalación.