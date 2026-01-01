CE ou EE: qual escolher?

O GitLab oferece os planos Free, Premium e Ultimate. O pacote EE pode ser executado com as funcionalidades Free sem uma assinatura paga. Se você adquirir uma assinatura mais tarde, poderá ativar o EE com um código de ativação para desbloquear as funcionalidades desse plano. Confira os planos atuais e as instruções de ativação do EE.

Vai iniciar uma nova instância do Self-Managed? Escolha o EE, mesmo que pretenda usar o Free. Com o EE Free, você pode aderir ao programa Registration Features para acessar algumas funcionalidades adicionais quando o Service Ping estiver ativado. O programa não está disponível no CE e não inclui todas as funcionalidades dos planos pagos.

Ponto de partida Usar o GitLab gratuitamente Se quiser funcionalidades pagas Pacote CE Use o pacote Community Edition. Converta a instância para EE e, em seguida, ative uma assinatura. O processo depende do seu tipo de instalação. Pacote EE Use as funcionalidades Free sem uma assinatura paga. Ative uma assinatura com um código de ativação. Você também pode iniciar uma avaliação de 30 dias do Self-Managed Ultimate.

Para uma nova instalação do Self-Managed, o EE oferece um caminho mais direto se você pretende avaliar ou adotar funcionalidades pagas no futuro. Se você já usa o CE e quer continuar usando as funcionalidades Free, pode continuar com ele; para migrar do CE para funcionalidades pagas, é preciso converter o pacote primeiro. Para instâncias com o pacote Linux, siga o guia de conversão do CE para o EE e faça backup da sua instância antes de fazer alterações.

Instâncias gratuitas do Self-Managed EE também podem aderir ao programa Registration Features. Ele dá acesso a determinadas funcionalidades pagas quando um administrador ativa o Registration Features e envia dados de atividade por meio do Service Ping. O programa não substitui um plano pago nem inclui todas as funcionalidades pagas.

A relação entre o CE e o GitLab FOSS

Antes de 2019, o Community Edition e o Enterprise Edition eram desenvolvidos em repositórios separados. Em 2019, o desenvolvimento passou para uma única base de código: o antigo repositório do CE se tornou o espelho do GitLab FOSS, enquanto o projeto principal do GitLab se tornou o local central de desenvolvimento. Leia a visão geral da transição de 2019 para saber mais.

O projeto canônico do GitLab é onde o desenvolvimento acontece, incluindo issues e merge requests. O projeto GitLab FOSS é um espelho somente leitura da base de código principal, sem o código proprietário. Use-o para navegar ou clonar essa versão do código, não para relatar issues ou propor alterações.

Procurando uma instalação?

Para uma nova implantação do Self-Managed, comece pela página de instalação do GitLab e siga as instruções do pacote Linux correspondentes.

Se você já usa o CE e quer acessar funcionalidades pagas, use o guia de conversão para o seu tipo de instalação. Para instâncias com o pacote Linux, o guia de conversão explica como instalar o pacote EE sobre o CE e depois adicionar uma licença. Se estiver avaliando funcionalidades pagas, você pode iniciar uma avaliação do Self-Managed Ultimate.

Contribuir com o GitLab

As contribuições se limitam ao Community Edition?

Não. O desenvolvimento do GitLab acontece no projeto canônico, e as contribuições não se limitam ao CE. Siga o guia de contribuição para propor código, documentação, design e outras melhorias.

Equipes de clientes que buscam uma colaboração guiada podem conhecer o GitLab Co-Create, em que os clientes trabalham com as equipes de Produto e Engenharia do GitLab em funcionalidades e melhorias. O Co-Create é um programa estruturado para clientes, separado do caminho padrão de contribuição da comunidade.

Perguntas frequentes

O gitlab-org/gitlab-ce ainda é o repositório de desenvolvimento ativo?

Não. O antigo repositório do CE se tornou o espelho do GitLab FOSS. O desenvolvimento contínuo acontece no projeto canônico do GitLab.

O que é o espelho do FOSS?

É uma cópia somente leitura da base de código principal, sem o código proprietário. Serve para navegar ou clonar essa versão do código, não para relatar issues ou propor alterações.

Onde posso instalar ou fazer upgrade do GitLab?

Use a página de instalação para escolher um método de implantação e, em seguida, siga a documentação do GitLab correspondente. Se você estiver migrando do CE para o EE, use o guia de conversão para o seu tipo de instalação.