Community Edition (CE) ainda é um termo comum entre quem procura o GitLab. A principal mudança é que o Free não se limita ao CE: o pacote Enterprise Edition (EE) também pode ser executado com as funcionalidades Free. Para os usuários do Self-Managed, a maior diferença está no caminho para acessar as funcionalidades pagas.
O GitLab oferece os planos Free, Premium e Ultimate. O pacote EE pode ser executado com as funcionalidades Free sem uma assinatura paga. Se você adquirir uma assinatura mais tarde, poderá ativar o EE com um código de ativação para desbloquear as funcionalidades desse plano. Confira os planos atuais e as instruções de ativação do EE.
Vai iniciar uma nova instância do Self-Managed? Escolha o EE, mesmo que pretenda usar o Free. Com o EE Free, você pode aderir ao programa Registration Features para acessar algumas funcionalidades adicionais quando o Service Ping estiver ativado. O programa não está disponível no CE e não inclui todas as funcionalidades dos planos pagos.
|Ponto de partida
|Usar o GitLab gratuitamente
|Se quiser funcionalidades pagas
|Pacote CE
|Use o pacote Community Edition.
|Converta a instância para EE e, em seguida, ative uma assinatura. O processo depende do seu tipo de instalação.
|Pacote EE
|Use as funcionalidades Free sem uma assinatura paga.
|Ative uma assinatura com um código de ativação. Você também pode iniciar uma avaliação de 30 dias do Self-Managed Ultimate.
Para uma nova instalação do Self-Managed, o EE oferece um caminho mais direto se você pretende avaliar ou adotar funcionalidades pagas no futuro. Se você já usa o CE e quer continuar usando as funcionalidades Free, pode continuar com ele; para migrar do CE para funcionalidades pagas, é preciso converter o pacote primeiro. Para instâncias com o pacote Linux, siga o guia de conversão do CE para o EE e faça backup da sua instância antes de fazer alterações.
Instâncias gratuitas do Self-Managed EE também podem aderir ao programa Registration Features. Ele dá acesso a determinadas funcionalidades pagas quando um administrador ativa o Registration Features e envia dados de atividade por meio do Service Ping. O programa não substitui um plano pago nem inclui todas as funcionalidades pagas.
Antes de 2019, o Community Edition e o Enterprise Edition eram desenvolvidos em repositórios separados. Em 2019, o desenvolvimento passou para uma única base de código: o antigo repositório do CE se tornou o espelho do GitLab FOSS, enquanto o projeto principal do GitLab se tornou o local central de desenvolvimento. Leia a visão geral da transição de 2019 para saber mais.
O projeto canônico do GitLab é onde o desenvolvimento acontece, incluindo issues e merge requests. O projeto GitLab FOSS é um espelho somente leitura da base de código principal, sem o código proprietário. Use-o para navegar ou clonar essa versão do código, não para relatar issues ou propor alterações.
Para uma nova implantação do Self-Managed, comece pela página de instalação do GitLab e siga as instruções do pacote Linux correspondentes.
Se você já usa o CE e quer acessar funcionalidades pagas, use o guia de conversão para o seu tipo de instalação. Para instâncias com o pacote Linux, o guia de conversão explica como instalar o pacote EE sobre o CE e depois adicionar uma licença. Se estiver avaliando funcionalidades pagas, você pode iniciar uma avaliação do Self-Managed Ultimate.
Não. O desenvolvimento do GitLab acontece no projeto canônico, e as contribuições não se limitam ao CE. Siga o guia de contribuição para propor código, documentação, design e outras melhorias.
Equipes de clientes que buscam uma colaboração guiada podem conhecer o GitLab Co-Create, em que os clientes trabalham com as equipes de Produto e Engenharia do GitLab em funcionalidades e melhorias. O Co-Create é um programa estruturado para clientes, separado do caminho padrão de contribuição da comunidade.
gitlab-org/gitlab-ce ainda é o repositório de desenvolvimento ativo?
Não. O antigo repositório do CE se tornou o espelho do GitLab FOSS. O desenvolvimento contínuo acontece no projeto canônico do GitLab.
É uma cópia somente leitura da base de código principal, sem o código proprietário. Serve para navegar ou clonar essa versão do código, não para relatar issues ou propor alterações.
Use a página de instalação para escolher um método de implantação e, em seguida, siga a documentação do GitLab correspondente. Se você estiver migrando do CE para o EE, use o guia de conversão para o seu tipo de instalação.