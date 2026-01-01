GitLab Community Edition ou GitLab Enterprise Edition : que choisir ?

GitLab propose les abonnements suivants : version gratuite, GitLab Premium et GitLab Ultimate. Le paquet Enterprise Edition peut fonctionner avec les fonctionnalités de la version gratuite sans abonnement payant. Si vous souscrivez ultérieurement à un abonnement, vous pouvez activer Enterprise Edition à l'aide d'un code d'activation pour débloquer les fonctionnalités de ce forfait. Consultez les forfaits actuels et les instructions d'activation d'Enterprise Edition.

Vous déployez une nouvelle instance auto-gérée ? Choisissez Enterprise Edition, même si vous prévoyez d'utiliser la version gratuite. Avec la version gratuite d'Enterprise Edition, vous pouvez rejoindre le Registration Features Program pour accéder à certaines fonctionnalités supplémentaires lorsque Service Ping est activé. Ce programme n'est pas disponible avec Community Edition et n'inclut pas toutes les fonctionnalités des forfaits payants.

Point de départ Utiliser GitLab gratuitement Accéder aux fonctionnalités payantes Paquet CE Utilisez le paquet Community Edition. Convertissez l'instance vers Enterprise Edition, puis activez un abonnement. La procédure dépend de votre type d'installation. Paquet EE Utilisez les fonctionnalités de la version gratuite sans abonnement payant. Activez un abonnement à l'aide d'un code d'activation. Vous pouvez également commencer un essai de 30 jours de GitLab Self-Managed avec GitLab Ultimate.

Pour une nouvelle installation auto-gérée, Enterprise Edition offre un chemin plus direct si vous prévoyez d'évaluer ou d'adopter des fonctionnalités payantes par la suite. Si vous utilisez déjà Community Edition et souhaitez conserver les fonctionnalités de la version gratuite, vous pouvez continuer à l'utiliser. Toutefois, le passage de Community Edition aux fonctionnalités payantes nécessite au préalable une conversion de paquet. Pour les instances installées avec le paquet Linux, suivez le guide de conversion de Community Edition vers Enterprise Edition et sauvegardez votre instance avant d'effectuer toute modification.

Les instances GitLab Self-Managed EE gratuites peuvent également rejoindre le Registration Features Program. Ce programme donne accès à certaines fonctionnalités payantes lorsqu'un administrateur active Registration Features et envoie des données d'activité via Service Ping. Il ne remplace pas un forfait payant et n'inclut pas toutes les fonctionnalités payantes.

Le lien entre GitLab Community Edition et GitLab FOSS

Avant 2019, GitLab Community Edition et GitLab Enterprise Edition étaient développées dans des dépôts distincts. En 2019, le développement a été regroupé dans une code source unique : l'ancien dépôt Community Edition est devenu le miroir GitLab FOSS, tandis que le projet GitLab principal est devenu le centre névralgique du développement. Pour en savoir plus, consultez la présentation de la transition de 2019.

C'est au sein du projet GitLab que s'effectue le développement, y compris la gestion des tickets et des merge requests. Le projet GitLab FOSS est un miroir en lecture seule du code source principal, dont le code propriétaire a été supprimé. Utilisez-le pour parcourir ou cloner cette version du code, et non pour signaler des problèmes ou proposer des modifications.

Vous cherchez à installer GitLab ?

Pour un nouveau déploiement auto-géré, commencez par consulter la page d'installation de GitLab et suivez les instructions relatives au paquet Linux.

Si vous utilisez déjà Community Edition et souhaitez accéder aux fonctionnalités payantes, consultez le guide de conversion correspondant à votre type d'installation. Pour les instances installées avec le paquet Linux, le guide de conversion explique comment installer le paquet Enterprise Edition par-dessus Community Edition, puis ajouter une licence. Si vous souhaitez tester les fonctionnalités payantes, vous pouvez commencer un essai de GitLab Self-Managed avec GitLab Ultimate.

Contribuer à GitLab

Les contributions sont-elles limitées à Community Edition ?

Non. Le développement de GitLab se déroule dans le projet canonique, et les contributions ne se limitent pas à Community Edition. Suivez le guide de contribution pour proposer du code, de la documentation, des concepts et d'autres améliorations.

Les équipes clientes qui souhaitent bénéficier d'une collaboration accompagnée peuvent consulter la page sur GitLab Co-Create, un programme dans lequel les clients travaillent avec les équipes produit et d'ingénierie de GitLab sur des fonctionnalités et des améliorations. Co-Create est un programme client structuré, distinct du parcours de contribution communautaire standard.

Questions fréquentes

Le dépôt gitlab-org/gitlab-ce est-il toujours le dépôt de développement actif ?

Non. L'ancien dépôt Community Edition est devenu le miroir de GitLab FOSS. Le développement se poursuit dans le projet GitLab.

Qu'est-ce que le miroir FOSS ?

Il s'agit d'une copie en lecture seule du code source principal, dont le code propriétaire a été supprimé. Elle permet de parcourir ou de cloner cette version du code, mais pas de signaler des problèmes ni de proposer des modifications.

Où dois-je me rendre pour installer ou mettre à jour GitLab ?

Utilisez la page d'installation pour choisir une méthode de déploiement, puis suivez la documentation GitLab correspondante. Si vous passez de Community Edition à Enterprise Edition, suivez le guide de conversion correspondant à votre type d'installation.