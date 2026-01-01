CE oder EE: Was solltest du wählen?

GitLab bietet die Tarife Free, Premium und Ultimate an. Das EE-Paket kann ohne kostenpflichtiges Abonnement mit den Free-Funktionen betrieben werden. Wenn du später ein Abonnement erwirbst, kannst du EE mit einem Aktivierungscode aktivieren, um die Funktionen dieses Tarifs freizuschalten. Hier findest du die aktuellen Tarife und die Anleitung zur EE-Aktivierung.

Du richtest eine neue Self-Managed-Instanz ein? Wähle EE, auch wenn du Free nutzen möchtest. Mit EE Free kannst du am Programm Registration Features teilnehmen und erhältst bei aktiviertem Service Ping Zugriff auf ausgewählte zusätzliche Funktionen. Das Programm ist mit CE nicht verfügbar und umfasst nicht alle Funktionen der kostenpflichtigen Tarife.

Ausgangspunkt GitLab kostenlos nutzen Wenn du kostenpflichtige Funktionen möchtest CE-Paket Nutze das Paket der Community Edition. Stelle die Instanz auf EE um und aktiviere dann ein Abonnement. Das Vorgehen hängt von deiner Installationsart ab. EE-Paket Nutze die Free-Funktionen ohne kostenpflichtiges Abonnement. Aktiviere ein Abonnement mit einem Aktivierungscode. Du kannst auch eine 30-tägige Testversion von Self-Managed Ultimate starten.

Für eine neue Self-Managed-Installation bietet EE den direkteren Weg, wenn du später kostenpflichtige Funktionen testen oder nutzen möchtest. Wenn du bereits CE nutzt und weiterhin den Free-Funktionsumfang verwenden möchtest, kannst du dabei bleiben. Für den Wechsel von CE zu kostenpflichtigen Funktionen ist jedoch zuerst eine Paketkonvertierung erforderlich. Folge bei Instanzen mit Linux-Paket der Anleitung zur Umstellung von CE auf EE und erstelle ein Backup deiner Instanz, bevor du Änderungen vornimmst.

Kostenlose Self-Managed-EE-Instanzen können ebenfalls am Programm Registration Features teilnehmen. Es bietet Zugriff auf bestimmte kostenpflichtige Funktionen, wenn ein(e) Administrator(in) Registration Features aktiviert und Aktivitätsdaten über Service Ping sendet. Das Programm ersetzt keinen kostenpflichtigen Tarif und umfasst nicht alle kostenpflichtigen Funktionen.

Wie CE mit GitLab FOSS zusammenhängt

Vor 2019 wurden die Community Edition und die Enterprise Edition in getrennten Repositorys entwickelt. 2019 wurde die Entwicklung in eine einzige Codebasis überführt: Das ehemalige CE-Repository wurde zum GitLab-FOSS-Mirror, während das Hauptprojekt von GitLab zum zentralen Ort der Entwicklung wurde. Hintergründe findest du in der Übersicht zur Umstellung im Jahr 2019.

Im kanonischen GitLab-Projekt findet die Entwicklung statt, einschließlich Issues und Merge Requests. Das GitLab-FOSS-Projekt ist ein schreibgeschützter Mirror der Hauptcodebasis, aus dem proprietärer Code entfernt wurde. Nutze es, um diese Codeansicht zu durchsuchen oder zu klonen, nicht zum Melden von Issues oder um Änderungen vorzuschlagen.

Suchst du eine Installationsanleitung?

Starte bei einer neuen Self-Managed-Bereitstellung auf der GitLab-Installationsseite und folge den entsprechenden Anleitungen für das Linux-Paket.

Wenn du bereits CE betreibst und auf kostenpflichtige Funktionen zugreifen möchtest, nutze die Konvertierungsanleitung für deine Installationsart. Für Instanzen mit Linux-Paket erklärt die Konvertierungsanleitung, wie du das EE-Paket über die bestehende CE-Instanz installierst und anschließend eine Lizenz hinzufügst. Wenn du kostenpflichtige Funktionen testen möchtest, kannst du eine Testversion von Self-Managed Ultimate starten.

An GitLab mitwirken

Sind Beiträge auf die Community Edition beschränkt?

Nein. Die Entwicklung von GitLab findet im kanonischen Projekt statt, und Beiträge sind nicht auf CE beschränkt. Folge dem Leitfaden für Beiträge, um Code, Dokumentation, Design und andere Verbesserungen vorzuschlagen.

Kundenteams, die eine begleitete Zusammenarbeit suchen, können sich über GitLab Co-Create informieren. Dort arbeiten Kund(inn)en gemeinsam mit den Produkt- und Engineering-Teams von GitLab an Funktionen und Verbesserungen. Co-Create ist ein strukturiertes Kundenprogramm und vom regulären Weg für Community-Beiträge getrennt.

Häufig gestellte Fragen

Ist gitlab-org/gitlab-ce noch das aktive Entwicklungs-Repository?

Nein. Das ehemalige CE-Repository wurde zum GitLab-FOSS-Mirror. Die laufende Entwicklung findet im kanonischen GitLab-Projekt statt.

Was ist der FOSS-Mirror?

Eine schreibgeschützte Kopie der Hauptcodebasis, aus der proprietärer Code entfernt wurde. Sie dient zum Durchsuchen oder Klonen dieser Codeansicht, nicht zum Melden von Issues oder Vorschlagen von Änderungen.

Wo kann ich GitLab installieren oder upgraden?

Wähle auf der Installationsseite eine Bereitstellungsmethode aus und folge dann der entsprechenden GitLab-Dokumentation. Wenn du von CE auf EE umstellst, nutze die Konvertierungsanleitung für deine Installationsart.