CE o EE: cosa scegliere?

GitLab offre i livelli Free, Premium e Ultimate. Il pacchetto EE può essere utilizzato con le funzionalità Free senza un abbonamento a pagamento. Se in seguito acquisti un abbonamento, puoi attivare EE con un codice di attivazione per sbloccare le funzionalità di quel livello. Consulta i piani attuali e le istruzioni per l'attivazione di EE.

Stai configurando una nuova istanza Self-Managed? Scegli EE, anche se prevedi di usare Free. Con EE Free puoi aderire al programma Registration Features e accedere a una selezione di funzionalità aggiuntive quando Service Ping è abilitato. Il programma non è disponibile con CE e non include tutte le funzionalità dei livelli a pagamento.

Punto di partenza Usare GitLab gratuitamente Se vuoi le funzionalità a pagamento Pacchetto CE Usa il pacchetto Community Edition. Converti l'istanza in EE, quindi attiva un abbonamento. La procedura dipende dal tipo di installazione. Pacchetto EE Usa le funzionalità Free senza un abbonamento a pagamento. Attiva un abbonamento con un codice di attivazione. Puoi anche iniziare una prova di 30 giorni di GitLab Self-Managed Ultimate.

Per una nuova installazione Self-Managed, EE offre un percorso più diretto se in futuro prevedi di valutare o adottare le funzionalità a pagamento. Se usi già CE e vuoi continuare a utilizzarne le funzionalità Free, puoi farlo; per passare da CE alle funzionalità a pagamento è però necessario convertire prima il pacchetto. Per le istanze installate con il pacchetto Linux, segui la guida alla conversione da CE a EE ed esegui il backup dell'istanza prima di apportare modifiche.

Anche le istanze EE Self-Managed gratuite possono aderire al programma Registration Features. Il programma consente di accedere ad alcune funzionalità a pagamento quando un amministratore abilita Registration Features e invia dati di attività tramite Service Ping. Il programma non sostituisce un livello a pagamento e non include tutte le funzionalità a pagamento.

Il rapporto tra CE e GitLab FOSS

Prima del 2019, Community Edition ed Enterprise Edition venivano sviluppate in repository separati. Nel 2019 lo sviluppo è passato a un'unica codebase: il precedente repository CE è diventato il mirror GitLab FOSS, mentre il progetto GitLab principale è diventato il punto centrale dello sviluppo. Per saperne di più, leggi la panoramica sulla transizione del 2019.

Il progetto GitLab canonico è il luogo in cui avviene lo sviluppo, inclusi ticket e merge request. Il progetto GitLab FOSS è un mirror di sola lettura della codebase principale da cui è stato rimosso il codice proprietario. Usalo per consultare o clonare questa versione del codice, non per segnalare ticket o proporre modifiche.

Cerchi un'installazione?

Per un nuovo deployment Self-Managed, inizia dalla pagina di installazione di GitLab e segui le istruzioni per il pacchetto Linux.

Se usi già CE e vuoi accedere alle funzionalità a pagamento, segui la guida alla conversione per il tuo tipo di installazione. Per le istanze installate con il pacchetto Linux, la guida alla conversione spiega come installare il pacchetto EE sopra CE e poi aggiungere una licenza. Se stai valutando le funzionalità a pagamento, puoi iniziare una prova di GitLab Self-Managed Ultimate.

Contribuire a GitLab

I contributi sono limitati a Community Edition?

No. Lo sviluppo di GitLab avviene nel progetto canonico e i contributi non sono limitati a CE. Segui la guida per i contributi per proporre codice, documentazione, design e altri miglioramenti.

I team dei clienti che cercano una collaborazione guidata possono scoprire GitLab Co-Create, un programma in cui i clienti lavorano con i team Product ed Engineering di GitLab su funzionalità e miglioramenti. Co-Create è un programma strutturato per i clienti, distinto dal percorso standard per i contributi della community.

Domande frequenti

gitlab-org/gitlab-ce è ancora il repository di sviluppo attivo?

No. Il precedente repository CE è diventato il mirror GitLab FOSS. Lo sviluppo continua nel progetto GitLab canonico.

Che cos'è il mirror FOSS?

È una copia di sola lettura della codebase principale da cui è stato rimosso il codice proprietario. Serve per consultare o clonare questa versione del codice, non per segnalare ticket o proporre modifiche.

Dove posso installare GitLab o eseguire l'upgrade?

Usa la pagina di installazione per scegliere un metodo di deployment, quindi segui la documentazione di GitLab pertinente. Se stai passando da CE a EE, usa la guida alla conversione per il tuo tipo di installazione.