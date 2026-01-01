GitLabでは、Free、Premium、Ultimateの各プランを提供しています。EEパッケージは、Freeの機能を使って有料サブスクリプションなしで運用できます。後からサブスクリプションを購入した場合は、アクティベーションコードでEEをアクティベートすれば、そのプランの機能を利用できるようになります。現在のプランとEEのアクティベーション手順をご確認ください。
新しいSelf-Managedインスタンスを導入する場合：Freeを使用する予定であっても、EEをお選びください。EE Freeでは、登録機能プログラムにオプトインすることで、Service Pingを有効にしている場合に一部の追加機能を利用できます。このプログラムはCEでは利用できず、有料プランのすべての機能が含まれるわけではありません。
|開始時点
|GitLabを無料で使用する場合
|有料機能を使用したい場合
|CEパッケージ
|Community Editionパッケージを使用します。
|インスタンスをEEに変換してから、サブスクリプションをアクティベートします。手順はインストール方法によって異なります。
|EEパッケージ
|有料サブスクリプションなしでFreeの機能を使用します。
|アクティベーションコードでサブスクリプションをアクティベートします。Self-Managed Ultimateの30日間無料トライアルを開始することもできます。
新たにSelf-Managedをインストールする場合、後から有料機能の評価や移行を予定しているなら、EEのほうがスムーズです。すでにCEを使用していて、引き続きFreeの機能セットを使いたい場合は、そのままCEを使い続けられます。ただし、CEから有料機能に移行するには、まずパッケージの変換が必要です。Linuxパッケージでインストールしたインスタンスの場合は、CEからEEへの変換ガイドに従い、変更を加える前にインスタンスをバックアップしてください。
無料のSelf-Managed EEインスタンスでも、登録機能プログラムにオプトインできます。管理者が登録機能を有効にし、Service Pingでアクティビティデータを送信すると、特定の有料機能を利用できるようになります。このプログラムは有料プランの代わりになるものではなく、すべての有料機能が含まれるわけでもありません。
2019年より前は、Community EditionとEnterprise Editionは別々のリポジトリで開発されていました。2019年に開発は単一のコードベースに移行し、旧CEリポジトリはGitLab FOSSミラーとなり、メインのGitLabプロジェクトが開発の中心となりました。経緯については、2019年の移行の概要をご覧ください。
正式なGitLabプロジェクトでは、イシューやマージリクエストを含むすべての開発が行われています。GitLab FOSSプロジェクトは、メインのコードベースからプロプライエタリコードを除いた読み取り専用のミラーです。このミラーはコードの閲覧やクローンに使用するもので、イシューの報告や変更の提案には使用できません。
新たにSelf-Managedをデプロイする場合は、GitLabのインストールページから、該当するLinuxパッケージの手順に従ってください。
すでにCEを運用していて有料機能を利用したい場合は、現在のインストール方法に対応した変換ガイドを使用してください。Linuxパッケージでインストールしたインスタンスの場合は、変換ガイドで、CE上にEEパッケージをインストールし、ライセンスを追加する方法を説明しています。有料機能を評価したい場合は、Self-Managed Ultimateの無料トライアルを開始できます。
いいえ。GitLabの開発は正式なプロジェクトで行われており、コントリビュートはCEに限定されません。コントリビューションガイドに従って、コード、ドキュメント、デザイン、その他の改善をご提案ください。
ガイド付きのコラボレーションをご希望のお客様チームは、GitLab Co-Createをご覧ください。Co-Createでは、お客様がGitLabのプロダクトチームおよびエンジニアリングチームと協力して、機能や改善に取り組みます。Co-Createはお客様向けの体系的なプログラムであり、通常のコミュニティコントリビュートとは別のものです。
gitlab-org/gitlab-ceは現在も開発用のリポジトリとして使われていますか？
いいえ。旧CEリポジトリはGitLab FOSSミラーになりました。現在の開発は正式なGitLabプロジェクトで行われています。
メインのコードベースからプロプライエタリコードを除いた読み取り専用のコピーです。コードの閲覧やクローンに使用するもので、イシューの報告や変更の提案には使用できません。
インストールページでデプロイ方法を選択し、該当するGitLabドキュメントに従ってください。CEからEEに移行する場合は、現在のインストール方法に対応した変換ガイドを使用してください。