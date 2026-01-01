GitLabでは、Free、Premium、Ultimateの各プランを提供しています。EEパッケージは、Freeの機能を使って有料サブスクリプションなしで運用できます。後からサブスクリプションを購入した場合は、アクティベーションコードでEEをアクティベートすれば、そのプランの機能を利用できるようになります。 現在のプランと EEのアクティベーション手順をご確認ください。

開始時点 GitLabを無料で使用する場合 有料機能を使用したい場合 CEパッケージ Community Editionパッケージを使用します。 インスタンスをEEに変換してから、サブスクリプションをアクティベートします。手順はインストール方法によって異なります。 EEパッケージ 有料サブスクリプションなしでFreeの機能を使用します。 アクティベーションコードでサブスクリプションをアクティベートします。 Self-Managed Ultimateの30日間無料トライアルを開始することもできます。

新たにSelf-Managedをインストールする場合、後から有料機能の評価や移行を予定しているなら、EEのほうがスムーズです。すでにCEを使用していて、引き続きFreeの機能セットを使いたい場合は、そのままCEを使い続けられます。ただし、CEから有料機能に移行するには、まずパッケージの変換が必要です。Linuxパッケージでインストールしたインスタンスの場合は、 CEからEEへの変換ガイドに従い、変更を加える前にインスタンスをバックアップしてください。

無料のSelf-Managed EEインスタンスでも、 登録機能プログラムにオプトインできます。管理者が登録機能を有効にし、Service Pingでアクティビティデータを送信すると、特定の有料機能を利用できるようになります。このプログラムは有料プランの代わりになるものではなく、すべての有料機能が含まれるわけでもありません。

CEとGitLab FOSSの関係

2019年より前は、Community EditionとEnterprise Editionは別々のリポジトリで開発されていました。2019年に開発は単一のコードベースに移行し、旧CEリポジトリはGitLab FOSSミラーとなり、メインのGitLabプロジェクトが開発の中心となりました。経緯については、 2019年の移行の概要をご覧ください。

正式なGitLabプロジェクトでは、イシューやマージリクエストを含むすべての開発が行われています。 GitLab FOSSプロジェクトは、メインのコードベースからプロプライエタリコードを除いた読み取り専用のミラーです。このミラーはコードの閲覧やクローンに使用するもので、イシューの報告や変更の提案には使用できません。

インストール手順

新たにSelf-Managedをデプロイする場合は、 GitLabのインストールページから、該当する Linuxパッケージの手順に従ってください。

すでにCEを運用していて有料機能を利用したい場合は、現在のインストール方法に対応した変換ガイドを使用してください。Linuxパッケージでインストールしたインスタンスの場合は、 変換ガイドで、CE上にEEパッケージをインストールし、ライセンスを追加する方法を説明しています。有料機能を評価したい場合は、 Self-Managed Ultimateの無料トライアルを開始できます。

GitLabへのコントリビュート

コントリビュートできるのはCommunity Editionのみですか？

いいえ。GitLabの開発は正式なプロジェクトで行われており、コントリビュートはCEに限定されません。 コントリビューションガイドに従って、コード、ドキュメント、デザイン、その他の改善をご提案ください。

ガイド付きのコラボレーションをご希望のお客様チームは、 GitLab Co-Createをご覧ください。Co-Createでは、お客様がGitLabのプロダクトチームおよびエンジニアリングチームと協力して、機能や改善に取り組みます。Co-Createはお客様向けの体系的なプログラムであり、通常のコミュニティコントリビュートとは別のものです。

よくある質問

いいえ。旧CEリポジトリはGitLab FOSSミラーになりました。現在の開発は 正式なGitLabプロジェクトで行われています。

メインのコードベースからプロプライエタリコードを除いた読み取り専用のコピーです。コードの閲覧やクローンに使用するもので、イシューの報告や変更の提案には使用できません。

インストールページでデプロイ方法を選択し、該当するGitLabドキュメントに従ってください。CEからEEに移行する場合は、現在のインストール方法に対応した変換ガイドを使用してください。