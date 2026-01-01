Seguridad a la velocidad de las máquinas. Control en cada paso.

Encuentra y corrige vulnerabilidades con IA, mientras tus controles siguen decidiendo qué se publica.

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Descubrir y explotar una vulnerabilidad lleva horas. Corregirla lleva semanas.

La realidad actual: la IA está transformando por completo la seguridad de las aplicaciones. Adaptarse requiere seguridad agéntica, bajo controles que siempre se mantienen.

  • Las vulnerabilidades se disparan

    +263%

    de crecimiento en los envíos de CVE entre 2020 y 2025. 2026 va camino de registrar un 37 % más.

    2020
    Referencia
    2025
    +263%

  • La explotación va en cabeza

    31%

    de las brechas comienzan con la explotación de una vulnerabilidad, que ya es el principal vector de acceso inicial.

    Explotación
    31%

  • Las correcciones no dan abasto

    43 días

    es la mediana del tiempo necesario para corregir por completo una vulnerabilidad que se sabe explotada.

    Atacantes
    Horas
    Defensores
    43 días
Los atacantes explotan una vulnerabilidad en horas, mientras que los defensores tardan una mediana de 43 días en corregir por completo una vulnerabilidad que se sabe explotada.

Incidentes recientes

El riesgo crece a la velocidad de las máquinas

Cadenas de suministro comprometidas, agentes que escapan de su entorno y vulnerabilidades latentes durante años descubiertas por modelos de frontera. Cada uno de estos incidentes avanzó más rápido que un ciclo de revisión humana.
Fuentes: NIST (2026) y Verizon Data Breach Investigations Report (2026).

  • Trivy · Marzo de 2026

    Los atacantes robaron un token, manipularon las versiones del escáner y recopilaron secretos de los pipelines posteriores.

  • Hugging Face · Julio de 2026

    Unos agentes escaparon de un sandbox, robaron credenciales de la nube y se desplazaron por clústeres y servicios de terceros.

  • PHP2Shell · Octubre de 2026

    Los modelos de frontera encontraron dos RCE previas a la autenticación, latentes desde 2012 en software que da soporte al 69 % de los sitios web.

Tu próximo sprint de seguridad corre por nuestra cuenta.

Durante dos semanas, pon a trabajar gratis todo lo que ves en esta página sobre tu propio código. Analiza cada cambio, encuentra y clasifica vulnerabilidades con IA y publica correcciones validadas por tus pipelines.

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    El acceso al sprint dura 14 días desde la activación.

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    GitLab Ultimate, GitLab Duo Agent Platform, GitLab Orbit y el Gestor de secretos de GitLab.

  • Solicítalo antes del 13 de noviembre de 2026

    GitLab revisa cada solicitud antes de la activación.

01 · Encontrar

Investiga vulnerabilidades con todo el contexto de ingeniería

Tras una divulgación como PHP2Shell, GitLab Orbit te ayuda a responder tres preguntas. ¿Estamos expuestos? ¿Es alcanzable? ¿Cómo la corregimos sin afectar a producción?

Explora GitLab Orbit
Escenario de ejemplo en GitLab Orbit: la vulnerabilidad CVE-2026-3187 de una biblioteca llega al punto de llamada de la función verifyCVV(), que se conecta a través de tres solicitudes de fusión y sus pipelines con los servicios pay-api, tax-calc y order-svc, propiedad de los equipos payments, finance y orders.

Mapa en tiempo real

Orbit vincula código, solicitudes de fusión, pipelines, despliegues, vulnerabilidades y elementos de trabajo.

Base factual

Los agentes trabajan a partir del estado real de tu sistema.

Abierto

Los agentes externos como Claude Code usan el mismo grafo, dentro de tus permisos.

Clasificación automatizada

Descarta los falsos positivos para que tu equipo se ocupe primero de los riesgos reales.

Riesgo en contexto

Consulta qué hallazgos amenazan la producción o si una vulnerabilidad es alcanzable desde tu sistema de pagos.

Razonamiento profundo

Detecta vulnerabilidades que los escáneres tradicionales pasan por alto con un análisis impulsado por Claude Mythos de Anthropic, disponible en entornos aprobados.

Automatiza la corrección a través de tus pipelines de compilación y pruebas

Pasa de perseguir hallazgos a revisar correcciones.

Cronología de la corrección: se detecta la vulnerabilidad crítica CVE-2026-1180, se genera una corrección que actualiza libssl de la versión 3.0.11 a la 3.0.14 y el cambio se revisa y se fusiona con un pipeline correcto.

Corrige con GitLab:

  • Correcciones de la causa raíz: GitLab Duo escribe una corrección para los hallazgos confirmados, la explica en una solicitud de fusión y la valida en tus pipelines.

  • Corrección automatizada de dependencias: GitLab Duo actualiza las dependencias vulnerables y resuelve los cambios incompatibles con correcciones validadas por tus pipelines.

03 · Gobernar

Aplica controles independientes en toda la fábrica de software

Cada cambio, ya sea de una persona o de un agente, pasa por los mismos controles.

Un cambio hecho por una persona supera las comprobaciones de SAST, secretos, dependencias, contenedores, IaC y DAST, así como las de políticas, y se fusiona. Un cambio hecho por un agente supera SAST y secretos, falla la comprobación de dependencias y se bloquea. ¿Hallazgo de alto riesgo? La fusión espera a un revisor, sin importar quién haya escrito el cambio.

Analiza cada cambio

Activa los análisis de SAST, dependencias, contenedores, secretos, IaC y DAST en cada pipeline.

Aplica las políticas de forma centralizada

Configúralas una vez y aplícalas a cada pipeline. Bloquea las fusiones con hallazgos de alto riesgo hasta que un revisor las apruebe.

Barreras de protección para agentes

Una identidad compuesta limitada a los permisos del usuario, un sandbox que se destruye al terminar la tarea y una lista de herramientas, modelos y servidores MCP permitidos.

Cadena de suministro

Controla lo que entra en tus compilaciones

El incidente de Trivy demostró que debes controlar lo que entra en tus compilaciones y limitar el alcance de un secreto expuesto.

Descubre cómo funciona

Estas demostraciones muestran algunas de las capacidades descritas anteriormente.

Los atacantes ya actúan a la velocidad de las máquinas.

Para seguir el ritmo, la IA tiene que encargarse de más parte de la detección y la corrección. Cada cambio, ya sea de una persona o de un agente, pasa por los mismos controles.

Available by request to qualifying teams*. Requests must be submitted by November 13, 2026. Requires on-demand billing enabled on the account. Free credits are scaled to the number of paid seats, up to $10,000, and expire when the sprint ends. Sprint access runs 14 days from activation. At the end of the sprint your account team will follow up with Ultimate upgrade and credit commitment options. Not combinable with other promotions; specific feature entitlements approval and availability are subject to GitLab’s sole discretion.

*This limited-time offer is subject to GitLab’s internal qualifications process. Applying does not guarantee acceptance or participation. Any offer or participation is subject to the applicable Subscription Agreement or other governing agreement between the customer and GitLab, as supplemented by any Security Sprint Promotional Terms.

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