Tras una divulgación como PHP2Shell, GitLab Orbit te ayuda a responder tres preguntas. ¿Estamos expuestos? ¿Es alcanzable? ¿Cómo la corregimos sin afectar a producción?

Investiga vulnerabilidades con todo el contexto de ingeniería

Mapa en tiempo real Orbit vincula código, solicitudes de fusión, pipelines, despliegues, vulnerabilidades y elementos de trabajo.

Base factual Los agentes trabajan a partir del estado real de tu sistema.

Abierto Los agentes externos como Claude Code usan el mismo grafo, dentro de tus permisos.

Clasificación automatizada Descarta los falsos positivos para que tu equipo se ocupe primero de los riesgos reales.

Riesgo en contexto Consulta qué hallazgos amenazan la producción o si una vulnerabilidad es alcanzable desde tu sistema de pagos.