PHP2Shellのような脆弱性が公表されたとき、GitLab Orbitは3つの問いに答える手助けをします。影響を受けているか？その脆弱性は到達可能か？本番環境を壊さずにどう修正するか？

エンジニアリングの全体像を踏まえて脆弱性を調査

ライブマップ Orbitは、コード、マージリクエスト、パイプライン、デプロイ、脆弱性、作業アイテムを関連付けます。

事実に基づく判断 エージェントは、システムの実際の状態に基づいて作業します。

オープン Claude Codeなどの外部エージェントも、ユーザーの権限の範囲内で同じグラフを使用します。

自動トリアージ 誤検出を除外し、チームが実際のリスクから優先して対処できるようにします。

コンテキストに基づくリスク評価 どの検出結果が本番環境を脅かすのか、また脆弱性が決済システムから到達可能かどうかを確認できます。