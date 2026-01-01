Após uma divulgação como a do PHP2Shell, o GitLab Orbit ajuda a responder três perguntas. Estamos expostos? A falha é alcançável? Como corrigi-la sem prejudicar a produção?

Investigue vulnerabilidades com todo o contexto de engenharia

Mapa em tempo real O Orbit conecta código, merge requests, pipelines, implantações, vulnerabilidades e itens de trabalho.

Embasamento factual Os agentes trabalham com base no estado real do seu sistema.

Aberto Agentes externos, como o Claude Code, usam o mesmo grafo, dentro das suas permissões.

Triagem automatizada Descarte falsos positivos para que sua equipe trate primeiro os riscos reais.

Risco em contexto Veja quais descobertas ameaçam a produção ou se uma falha é alcançável a partir do seu sistema de pagamentos.