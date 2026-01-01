Segurança na velocidade das máquinas. Controle em cada etapa.

Encontre e corrija falhas com IA, enquanto seus controles continuam decidindo o que é entregue.

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Descobrir e explorar uma vulnerabilidade leva horas. Corrigi-la leva semanas.

A realidade atual: a IA está transformando a segurança de aplicações. Para se adaptar, é preciso adotar segurança agêntica, com controles que sempre se mantêm.

  • As vulnerabilidades estão disparando

    +263%

    de crescimento nos envios de CVEs de 2020 a 2025. 2026 está a caminho de registrar 37% a mais.

    2020
    Referência
    2025
    +263%

  • A exploração lidera

    31%

    das violações começam com a exploração de uma vulnerabilidade, hoje o principal vetor de acesso inicial.

    Exploração
    31%

  • As correções não acompanham

    43 dias

    é o tempo mediano para corrigir totalmente uma vulnerabilidade sabidamente explorada.

    Invasores
    Horas
    Defensores
    43 dias
Os invasores exploram uma vulnerabilidade em horas, enquanto os defensores levam uma mediana de 43 dias para corrigir totalmente uma vulnerabilidade sabidamente explorada.

Incidentes recentes

O risco cresce na velocidade das máquinas

Comprometimentos da cadeia de suprimentos, agentes que escapam do ambiente e falhas adormecidas há anos encontradas por modelos de fronteira. Cada um desses incidentes avançou mais rápido do que um ciclo de revisão humana.
Fontes: NIST (2026) e Verizon Data Breach Investigations Report (2026).

  • Trivy · Março de 2026

    Invasores roubaram um token, adulteraram as versões do scanner e coletaram segredos de pipelines downstream.

  • Hugging Face · Julho de 2026

    Agentes escaparam de uma sandbox, roubaram credenciais de nuvem e se moveram entre clusters e serviços de terceiros.

  • PHP2Shell · Outubro de 2026

    Modelos de fronteira encontraram duas RCEs pré-autenticação, adormecidas desde 2012 em um software que dá suporte a 69% dos sites.

Seu próximo sprint de segurança é por nossa conta.

Durante duas semanas, coloque tudo o que está nesta página para trabalhar no seu próprio código, de graça. Verifique cada alteração, encontre e faça a triagem de falhas com IA e entregue correções validadas pelos pipelines.

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  • 14 dias de acesso completo

    O acesso ao sprint dura 14 dias a partir da ativação.

  • Até US$ 10 mil em créditos gratuitos

    Os créditos são proporcionais ao seu número de licenças pagas.

  • Ativado para sua equipe

    GitLab Ultimate, GitLab Duo Agent Platform, GitLab Orbit e GitLab Secrets Manager.

  • Solicite até 13 de novembro de 2026

    O GitLab analisa cada solicitação antes da ativação.

01 · Encontrar

Investigue vulnerabilidades com todo o contexto de engenharia

Após uma divulgação como a do PHP2Shell, o GitLab Orbit ajuda a responder três perguntas. Estamos expostos? A falha é alcançável? Como corrigi-la sem prejudicar a produção?

Conheça o GitLab Orbit
Cenário de exemplo no GitLab Orbit: a vulnerabilidade CVE-2026-3187 em uma biblioteca alcança o ponto de chamada da função verifyCVV(), que se conecta, por meio de três merge requests e seus pipelines, aos serviços pay-api, tax-calc e order-svc, de responsabilidade das equipes payments, finance e orders.

Mapa em tempo real

O Orbit conecta código, merge requests, pipelines, implantações, vulnerabilidades e itens de trabalho.

Embasamento factual

Os agentes trabalham com base no estado real do seu sistema.

Aberto

Agentes externos, como o Claude Code, usam o mesmo grafo, dentro das suas permissões.

Triagem automatizada

Descarte falsos positivos para que sua equipe trate primeiro os riscos reais.

Risco em contexto

Veja quais descobertas ameaçam a produção ou se uma falha é alcançável a partir do seu sistema de pagamentos.

Raciocínio aprofundado

Detecte falhas que os scanners tradicionais não encontram com análises baseadas no Claude Mythos, da Anthropic, disponível em ambientes aprovados.

Automatize a correção nos seus pipelines de build e teste

Pare de correr atrás de descobertas e passe a revisar correções.

Linha do tempo da correção: a vulnerabilidade crítica CVE-2026-1180 é detectada, uma correção que atualiza a libssl da versão 3.0.11 para a 3.0.14 é gerada, e a alteração é revisada e mesclada com um pipeline aprovado.

Corrija com o GitLab:

  • Correções na causa raiz: o GitLab Duo escreve uma correção para descobertas confirmadas, explica a correção em uma merge request e a valida nos seus pipelines.

  • Correção automatizada de dependências: o GitLab Duo atualiza dependências vulneráveis e resolve alterações incompatíveis com correções validadas pelos pipelines.

03 · Governar

Aplique controles independentes em toda a fábrica de software

Toda alteração, seja de uma pessoa ou de um agente, passa pelos mesmos controles.

Uma alteração feita por uma pessoa passa nas verificações de SAST, segredos, dependências, contêineres, IaC e DAST, além das verificações de políticas, e é mesclada. Uma alteração feita por um agente passa em SAST e segredos, falha na verificação de dependências e é bloqueada. Descoberta de alto risco? O merge aguarda um revisor, não importa quem escreveu a alteração.

Verifique cada alteração

Ative as verificações de SAST, dependências, contêineres, segredos, IaC e DAST em todos os pipelines.

Aplique políticas de forma centralizada

Defina uma vez e aplique a todos os pipelines. Bloqueie merges com descobertas de alto risco até que um revisor aprove.

Proteções para agentes

Uma identidade composta limitada às permissões do usuário, uma sandbox destruída ao final da tarefa e uma lista de ferramentas, modelos e servidores MCP permitidos.

Cadeia de suprimentos

Controle o que entra nos seus builds

O incidente do Trivy mostrou que é preciso controlar o que entra nos seus builds e limitar o que um segredo exposto pode alcançar.

Veja como funciona

Estas demonstrações mostram alguns dos recursos descritos acima.

Os invasores já atuam na velocidade das máquinas.

Para acompanhar o ritmo, a IA precisa assumir uma parte maior da detecção e da correção. Toda alteração, seja de uma pessoa ou de um agente, passa pelos mesmos controles.

Available by request to qualifying teams*. Requests must be submitted by November 13, 2026. Requires on-demand billing enabled on the account. Free credits are scaled to the number of paid seats, up to $10,000, and expire when the sprint ends. Sprint access runs 14 days from activation. At the end of the sprint your account team will follow up with Ultimate upgrade and credit commitment options. Not combinable with other promotions; specific feature entitlements approval and availability are subject to GitLab’s sole discretion.

*This limited-time offer is subject to GitLab’s internal qualifications process. Applying does not guarantee acceptance or participation. Any offer or participation is subject to the applicable Subscription Agreement or other governing agreement between the customer and GitLab, as supplemented by any Security Sprint Promotional Terms.

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