Sicurezza alla velocità delle macchine. Controllo in ogni fase.

Individua e correggi le vulnerabilità con l'IA, mentre i tuoi controlli continuano a decidere cosa viene rilasciato.

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Individuazione e sfruttamento richiedono ore. La correzione richiede settimane.

La realtà di oggi: l'IA sta stravolgendo la sicurezza delle applicazioni. Per adattarsi serve una sicurezza agentica, sotto controlli che reggono sempre.

  • Le vulnerabilità sono in forte aumento

    +263%

    di crescita delle segnalazioni di CVE dal 2020 al 2025. Il 2026 è sulla buona strada per registrarne il 37% in più.

    2020
    Valore di riferimento
    2025
    +263%

  • Lo sfruttamento è in testa

    31%

    delle violazioni inizia con lo sfruttamento di una vulnerabilità, oggi il principale vettore di accesso iniziale.

    Sfruttamento
    31%

  • Le correzioni non tengono il passo

    43 giorni

    è il tempo mediano necessario per correggere completamente una vulnerabilità di cui è noto lo sfruttamento.

    Aggressori
    Ore
    Difensori
    43 giorni
Gli aggressori sfruttano una vulnerabilità in poche ore, mentre i difensori impiegano un tempo mediano di 43 giorni per correggere completamente una vulnerabilità di cui è noto lo sfruttamento.

Incidenti recenti

Il rischio cresce alla velocità delle macchine

Compromissioni della catena di fornitura, agenti che sfuggono al loro ambiente e vulnerabilità dormienti da anni scoperte dai modelli di frontiera. Ognuno di questi incidenti è stato più veloce di un ciclo di revisione umana.
Fonti: NIST (2026) e Verizon Data Breach Investigations Report (2026).

  • Trivy · Marzo 2026

    Gli aggressori hanno rubato un token, poi hanno manomesso le release dello scanner e raccolto segreti dalle pipeline a valle.

  • Hugging Face · Luglio 2026

    Alcuni agenti sono usciti da una sandbox, hanno rubato credenziali cloud e si sono spostati tra cluster e servizi di terze parti.

  • PHP2Shell · Ottobre 2026

    I modelli di frontiera hanno scoperto due RCE pre-autenticazione, dormienti dal 2012 in un software alla base del 69% dei siti web.

Il tuo prossimo sprint di sicurezza te lo offriamo noi.

Per due settimane, metti gratuitamente al lavoro sul tuo codice tutto ciò che trovi in questa pagina. Analizza ogni modifica, individua e classifica le vulnerabilità con l'IA e rilascia correzioni convalidate dalle pipeline.

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  • 14 giorni di accesso completo

    L'accesso allo sprint dura 14 giorni dall'attivazione.

  • Fino a 10.000 USD di crediti gratuiti

    I crediti sono proporzionati al numero di postazioni a pagamento.

  • Attivato per il tuo team

    GitLab Ultimate, GitLab Duo Agent Platform, GitLab Orbit e GitLab Secrets Manager.

  • Richiedilo entro il 13 novembre 2026

    GitLab esamina ogni richiesta prima dell'attivazione.

01 · Individua

Analizza le vulnerabilità con il contesto di ingegneria completo

Dopo una divulgazione come PHP2Shell, GitLab Orbit ti aiuta a rispondere a tre domande. Siamo esposti? La vulnerabilità è raggiungibile? Come la correggiamo senza compromettere la produzione?

Scopri GitLab Orbit
Scenario di esempio in GitLab Orbit: la vulnerabilità CVE-2026-3187 in una libreria raggiunge il punto di chiamata della funzione verifyCVV(), collegato tramite tre richieste di merge e le relative pipeline ai servizi pay-api, tax-calc e order-svc, di proprietà dei team payments, finance e orders.

Mappa in tempo reale

Orbit collega codice, richieste di merge, pipeline, deployment, vulnerabilità ed elementi di lavoro.

Basato sui fatti

Gli agenti lavorano a partire dallo stato reale del tuo sistema.

Aperto

Gli agenti esterni come Claude Code utilizzano lo stesso grafo, nel rispetto delle tue autorizzazioni.

Classificazione automatizzata

Scarta i falsi positivi, in modo che il tuo team si occupi prima dei rischi reali.

Il rischio nel contesto

Scopri quali risultati minacciano la produzione o se una vulnerabilità è raggiungibile dal tuo sistema di pagamento.

Ragionamento approfondito

Individua le vulnerabilità che gli scanner tradizionali non rilevano, con un'analisi basata su Claude Mythos di Anthropic, disponibile negli ambienti approvati.

Automatizza la correzione tramite le tue pipeline di build e test

Smetti di inseguire i risultati e passa a revisionare le correzioni.

Cronologia della correzione: viene rilevata la vulnerabilità critica CVE-2026-1180, viene generata una correzione che aggiorna libssl dalla versione 3.0.11 alla 3.0.14 e la modifica viene revisionata e sottoposta a merge con una pipeline superata.

Correggi con GitLab:

  • Correzioni alla causa principale: GitLab Duo scrive una correzione per i risultati confermati, la spiega in una richiesta di merge e la convalida nelle tue pipeline.

  • Correzione automatizzata delle dipendenze: GitLab Duo aggiorna le dipendenze vulnerabili e risolve le modifiche incompatibili con correzioni convalidate dalle pipeline.

03 · Governa

Applica controlli indipendenti in tutta la software factory

Ogni modifica, che provenga da una persona o da un agente, supera gli stessi controlli.

Una modifica umana supera i controlli SAST, segreti, dipendenze, container, IaC e DAST, oltre ai controlli dei criteri, e viene sottoposta a merge. Una modifica di un agente supera SAST e segreti, non supera il controllo delle dipendenze e viene bloccata. Risultato ad alto rischio? Il merge attende un revisore, indipendentemente da chi ha scritto la modifica.

Analizza ogni modifica

Attiva le scansioni SAST, delle dipendenze, dei container, dei segreti, IaC e DAST per ogni pipeline.

Applica i criteri a livello centrale

Definiscili una volta e applicali a ogni pipeline. Blocca i merge con risultati ad alto rischio finché un revisore non li approva.

Protezioni per gli agenti

Un'identità composita limitata alle autorizzazioni dell'utente, una sandbox eliminata al termine dell'attività e strumenti, modelli e server MCP inclusi in una lista di elementi consentiti.

Catena di fornitura

Controlla cosa entra nelle tue build

L'incidente di Trivy ha dimostrato che devi controllare cosa entra nelle tue build e limitare ciò che un segreto esposto può raggiungere.

Scopri come funziona

Queste demo mostrano alcune delle funzionalità descritte sopra.

Gli aggressori ora agiscono alla velocità delle macchine.

Per tenere il passo, l'IA deve occuparsi di una parte maggiore dell'individuazione e della correzione. Ogni modifica, che provenga da una persona o da un agente, supera gli stessi controlli.

Available by request to qualifying teams*. Requests must be submitted by November 13, 2026. Requires on-demand billing enabled on the account. Free credits are scaled to the number of paid seats, up to $10,000, and expire when the sprint ends. Sprint access runs 14 days from activation. At the end of the sprint your account team will follow up with Ultimate upgrade and credit commitment options. Not combinable with other promotions; specific feature entitlements approval and availability are subject to GitLab’s sole discretion.

*This limited-time offer is subject to GitLab’s internal qualifications process. Applying does not guarantee acceptance or participation. Any offer or participation is subject to the applicable Subscription Agreement or other governing agreement between the customer and GitLab, as supplemented by any Security Sprint Promotional Terms.

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