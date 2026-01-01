La sécurité à la vitesse des machines, le contrôle à chaque étape

Détectez et corrigez les failles avec l'IA, tandis que vos contrôles décident toujours de ce qui est livré.

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La découverte et l'exploitation prennent des heures. La correction prend des semaines.

La réalité d'aujourd'hui : l'IA bouleverse la sécurité des applications. Pour s'adapter, il faut une sécurité agentique, encadrée par des contrôles qui tiennent en toutes circonstances.

  • Les vulnérabilités explosent

    +263 %

    de croissance des soumissions de CVE entre 2020 et 2025. 2026 est en passe d'en compter 37 % de plus.

    2020
    Référence
    2025
    +263 %

  • L'exploitation en tête

    31 %

    des violations de données commencent par l'exploitation d'une vulnérabilité, désormais le principal vecteur d'accès initial.

    Exploitation
    31 %

  • Les correctifs ne suivent pas

    43 jours

    c'est le délai médian pour corriger entièrement une vulnérabilité dont l'exploitation est avérée.

    Attaquants
    Heures
    Défenseurs
    43 jours
Les attaquants exploitent une vulnérabilité en quelques heures, tandis que les défenseurs ont besoin d'un délai médian de 43 jours pour corriger entièrement une vulnérabilité dont l'exploitation est avérée.

Incidents récents

Le risque augmente à la vitesse des machines

Compromissions de la chaîne d'approvisionnement, agents qui s'échappent de leur environnement et failles dormantes depuis des années découvertes par des modèles de pointe. Chacun de ces incidents a été plus rapide qu'un cycle de revue humaine.
Sources : NIST (2026) et Verizon Data Breach Investigations Report (2026).

  • Trivy · Mars 2026

    Des attaquants ont volé un token, puis compromis les versions du scanner et récupéré des secrets dans les pipelines en aval.

  • Hugging Face · Juillet 2026

    Des agents se sont échappés d'un environnement sandbox, ont volé des identifiants cloud et se sont déplacés entre des clusters et des services tiers.

  • PHP2Shell · Octobre 2026

    Des modèles de pointe ont découvert deux RCE pré-authentification, dormantes depuis 2012 dans un logiciel utilisé par 69 % des sites web.

Nous vous offrons votre prochain sprint de sécurité

Pendant deux semaines, mettez gratuitement tout ce que présente cette page au service de votre propre code. Analysez chaque modification, détectez et classez les failles avec l'IA, et livrez des correctifs validés par vos pipelines.

Offre à durée limitée

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  • 14 jours d'accès complet

    L'accès au sprint dure 14 jours à compter de l'activation.

  • Jusqu'à 10 000 USD de crédits gratuits

    Les crédits sont proportionnels à votre nombre de licences payantes.

  • Activation pour votre équipe

    GitLab Ultimate, GitLab Duo Agent Platform, GitLab Orbit et GitLab Secrets Manager.

  • Demande à faire avant le 13 novembre 2026

    GitLab examine chaque demande avant l'activation.

01 · Détecter

Analysez les vulnérabilités avec le contexte d'ingénierie complet

Après une divulgation comme PHP2Shell, GitLab Orbit vous aide à répondre à trois questions : sommes-nous exposés ? La faille est-elle atteignable ? Comment la corriger sans perturber la production ?

Découvrir GitLab Orbit
Exemple de scénario dans GitLab Orbit : la vulnérabilité CVE-2026-3187 d'une bibliothèque atteint l'appel de la fonction verifyCVV(), qui est relié par trois merge requests et leurs pipelines aux services pay-api, tax-calc et order-svc, détenus par les équipes payments, finance et orders.

Cartographie en temps réel

GitLab Orbit relie le code, les merge requests, les pipelines, les déploiements, les vulnérabilités et les éléments de travail.

Ancrage dans les faits

Les agents travaillent à partir de l'état réel de votre système.

Graphe ouvert

Les agents externes comme Claude Code utilisent le même graphe, dans le respect de vos autorisations.

Classement automatisé

Écartez les faux positifs pour que votre équipe traite d'abord les risques réels.

Le risque en contexte

Identifiez les résultats qui menacent la production, ou vérifiez si une faille est atteignable depuis votre système de paiement.

Raisonnement approfondi

Repérez les failles que les scanners traditionnels ne détectent pas grâce à une analyse optimisée par Claude Mythos d'Anthropic, disponible dans les environnements approuvés.

Automatisez la correction dans vos pipelines de build et de test

Passez de la chasse aux résultats à la revue des correctifs.

Chronologie de la correction : la vulnérabilité critique CVE-2026-1180 est détectée, un correctif mettant à niveau libssl de la version 3.0.11 à la version 3.0.14 est généré, puis la modification est revue et fusionnée avec un pipeline réussi.

Corriger avec GitLab :

  • Correctifs à la source : GitLab Duo rédige un correctif pour les résultats confirmés, l'explique dans une merge request et le valide dans vos pipelines.

  • Correction automatisée des dépendances : GitLab Duo met à niveau les dépendances vulnérables et résout les changements incompatibles avec des correctifs validés par vos pipelines.

03 · Gouverner

Appliquez des contrôles indépendants dans toute la chaîne de production logicielle

Chaque modification, qu'elle vienne d'un humain ou d'un agent, passe par les mêmes contrôles.

Une modification humaine réussit les contrôles SAST, secrets, dépendances, conteneurs, IaC et DAST ainsi que les contrôles de politique, puis elle est fusionnée. Une modification d'agent réussit les contrôles SAST et secrets, échoue au contrôle des dépendances et est bloquée. Résultat à haut risque ? Le merge attend un relecteur, quel que soit l'auteur de la modification.

Analysez chaque modification

Activez les scans SAST, des dépendances, des conteneurs, des secrets, IaC et DAST pour chaque pipeline.

Appliquez les politiques de manière centralisée

Définissez des politiques une fois et appliquez-les à chaque pipeline. Bloquez les merges présentant des résultats à haut risque jusqu'à l'approbation d'un relecteur.

Garde-fous pour les agents

Une identité composite limitée aux autorisations de l'utilisateur, un sandbox détruit à la fin de la tâche, ainsi que des outils, des modèles et des serveurs MCP autorisés.

Chaîne d'approvisionnement

Contrôlez ce qui entre dans vos builds

L'incident Trivy l'a montré, vous devez contrôler ce qui entre dans vos builds et limiter ce à quoi un secret exposé peut accéder.

Découvrez comment ça marche

Ces démos présentent certaines des fonctionnalités décrites ci-dessus.

Les attaquants agissent désormais à la vitesse des machines

Pour suivre le rythme, l'IA doit prendre en charge une plus grande part de la détection et de la correction. Chaque modification, qu'elle vienne d'un humain ou d'un agent, passe par les mêmes contrôles.

Available by request to qualifying teams*. Requests must be submitted by November 13, 2026. Requires on-demand billing enabled on the account. Free credits are scaled to the number of paid seats, up to $10,000, and expire when the sprint ends. Sprint access runs 14 days from activation. At the end of the sprint your account team will follow up with Ultimate upgrade and credit commitment options. Not combinable with other promotions; specific feature entitlements approval and availability are subject to GitLab’s sole discretion.

*This limited-time offer is subject to GitLab’s internal qualifications process. Applying does not guarantee acceptance or participation. Any offer or participation is subject to the applicable Subscription Agreement or other governing agreement between the customer and GitLab, as supplemented by any Security Sprint Promotional Terms.

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