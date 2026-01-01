Sicherheit in Maschinengeschwindigkeit. Kontrolle bei jedem Schritt.

Finde und behebe Schwachstellen mit KI, während deine Gates weiterhin entscheiden, was ausgeliefert wird.

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Entdeckung und Ausnutzung dauern Stunden. Die Behebung dauert Wochen.

Die heutige Realität: KI stellt die Anwendungssicherheit auf den Kopf. Wer mithalten will, braucht agentische Sicherheit unter Kontrollen, die immer greifen.

  • Schwachstellen nehmen stark zu

    +263%

    mehr CVE-Einreichungen von 2020 bis 2025. 2026 steuert auf ein Plus von 37 % zu.

    2020
    Ausgangswert
    2025
    +263%

  • Ausnutzung an der Spitze

    31%

    der Sicherheitsverletzungen beginnen mit der Ausnutzung einer Schwachstelle, inzwischen der häufigste Erstzugriffsvektor.

    Ausnutzung
    31%

  • Fixes kommen nicht hinterher

    43 Tage

    dauert es im Median, bis eine bekanntermaßen ausgenutzte Schwachstelle vollständig behoben ist.

    Angreifer(innen)
    Stunden
    Verteidiger(innen)
    43 Tage
Angreifer(innen) nutzen eine Schwachstelle innerhalb von Stunden aus, während Verteidiger(innen) im Median 43 Tage brauchen, um eine bekanntermaßen ausgenutzte Schwachstelle vollständig zu beheben.

Aktuelle Vorfälle

Das Risiko wächst in Maschinengeschwindigkeit

Kompromittierte Lieferketten, ausgebrochene Agenten und lange verborgene Schwachstellen, die von Frontier-Modellen entdeckt wurden. Jeder dieser Vorfälle war schneller als ein menschlicher Review-Zyklus.
Quellen: NIST (2026) und Verizon Data Breach Investigations Report (2026).

  • Trivy · März 2026

    Angreifer(innen) stahlen ein Token, manipulierten dann die Releases des Scanners und sammelten Geheimnisse aus nachgelagerten Pipelines ab.

  • Hugging Face · Juli 2026

    Agenten brachen aus einer Sandbox aus, stahlen Cloud-Zugangsdaten und bewegten sich über Cluster und Dienste von Drittanbietern hinweg.

  • PHP2Shell · Oktober 2026

    Frontier-Modelle fanden zwei Pre-Auth-RCEs, die seit 2012 unentdeckt in Software steckten, auf der 69 % aller Websites laufen.

Dein nächster Security-Sprint geht auf uns.

Setze zwei Wochen lang alles auf dieser Seite kostenlos für deinen eigenen Code ein. Scanne jede Änderung, finde und priorisiere Schwachstellen mit KI und liefere Fixes aus, die von der Pipeline validiert wurden.

Zeitlich begrenztes Angebot

Sprint anfordern

  • 14 Tage voller Zugriff

    Der Sprint-Zugang läuft 14 Tage ab der Aktivierung.

  • Bis zu 10.000 USD an kostenlosen Credits

    Die Credits richten sich nach der Anzahl deiner bezahlten Plätze.

  • Für dein Team freigeschaltet

    GitLab Ultimate, GitLab Duo Agent Platform, GitLab Orbit und GitLab Secrets Manager.

  • Anfrage bis zum 13. November 2026

    GitLab prüft jede Anfrage vor der Aktivierung.

01 · Finden

Schwachstellen mit vollständigem Engineering-Kontext untersuchen

Nach einer Offenlegung wie PHP2Shell hilft GitLab Orbit, drei Fragen zu beantworten. Sind wir betroffen? Ist die Schwachstelle erreichbar? Wie beheben wir sie, ohne die Produktion zu beeinträchtigen?

GitLab Orbit entdecken
Beispielszenario in GitLab Orbit: Die Schwachstelle CVE-2026-3187 in einer Bibliothek erreicht den Aufruf der Funktion verifyCVV(), der über drei Merge Requests und deren Pipelines mit den Diensten pay-api, tax-calc und order-svc verbunden ist, die den Teams payments, finance und orders gehören.

Live-Karte

Orbit verknüpft Code, Merge Requests, Pipelines, Deployments, Schwachstellen und Work Items.

Faktenbasierte Grundlage

Agenten arbeiten mit dem tatsächlichen Zustand deines Systems.

Offen

Externe Agenten wie Claude Code nutzen denselben Graphen, innerhalb deiner Berechtigungen.

Automatisierte Triage

Verwirf False Positives, damit dein Team sich zuerst um echte Risiken kümmert.

Risiko im Kontext

Sieh, welche Ergebnisse die Produktion gefährden oder ob eine Schwachstelle von deinem Zahlungssystem aus erreichbar ist.

Tiefgehende Analyse

Entdecke Schwachstellen, die herkömmliche Scanner übersehen, mit Analysen auf Basis von Claude Mythos von Anthropic, verfügbar in freigegebenen Umgebungen.

Behebung über deine Build- und Test-Pipelines automatisieren

Statt Ergebnissen hinterherzulaufen, prüfst du Fixes.

Zeitachse der Behebung: Die kritische Schwachstelle CVE-2026-1180 wird erkannt, ein Fix wird generiert, der libssl von 3.0.11 auf 3.0.14 aktualisiert, und die Änderung wird mit einer erfolgreichen Pipeline geprüft und gemergt.

Beheben mit GitLab:

  • Behebung der Grundursache: GitLab Duo schreibt einen Fix für bestätigte Ergebnisse, erklärt ihn in einem Merge Request und validiert ihn in deinen Pipelines.

  • Automatisierte Behebung von Abhängigkeiten: GitLab Duo aktualisiert anfällige Abhängigkeiten und löst Breaking Changes mit Fixes, die von der Pipeline validiert wurden.

03 · Steuern

Unabhängige Kontrollen in der gesamten Software-Factory durchsetzen

Jede Änderung, ob von Mensch oder Agent, durchläuft dieselben Gates.

Eine Änderung von einem Menschen besteht die Prüfungen für SAST, Geheimnisse, Abhängigkeiten, Container, IaC und DAST sowie die Richtlinienprüfungen und wird gemergt. Eine Änderung von einem Agenten besteht SAST und Geheimnisse, fällt bei der Abhängigkeitsprüfung durch und wird blockiert. Ergebnis mit hohem Risiko? Der Merge wartet auf ein Review, egal wer die Änderung geschrieben hat.

Jede Änderung scannen

Aktiviere SAST-, Abhängigkeits-, Container-, Geheimnis-, IaC- und DAST-Scans für jede Pipeline.

Richtlinien zentral durchsetzen

Einmal festlegen und auf jede Pipeline anwenden. Merges mit Ergebnissen mit hohem Risiko werden zurückgehalten, bis ein Review sie genehmigt.

Leitplanken für Agenten

Eine zusammengesetzte Identität, die auf die Berechtigungen der Benutzer(innen) begrenzt ist, eine Sandbox, die nach Abschluss der Aufgabe gelöscht wird, sowie zugelassene Tools, Modelle und MCP-Server.

Lieferkette

Kontrolliere, was in deine Builds gelangt

Der Trivy-Vorfall hat gezeigt, dass du kontrollieren musst, was in deine Builds gelangt, und begrenzen musst, worauf ein offengelegtes Geheimnis Zugriff hat.

So funktioniert es

Diese Demos zeigen einige der oben beschriebenen Funktionen.

Angreifer(innen) arbeiten inzwischen in Maschinengeschwindigkeit.

Um Schritt zu halten, muss KI mehr beim Finden und Beheben übernehmen. Jede Änderung, ob von Mensch oder Agent, durchläuft dieselben Gates.

Available by request to qualifying teams*. Requests must be submitted by November 13, 2026. Requires on-demand billing enabled on the account. Free credits are scaled to the number of paid seats, up to $10,000, and expire when the sprint ends. Sprint access runs 14 days from activation. At the end of the sprint your account team will follow up with Ultimate upgrade and credit commitment options. Not combinable with other promotions; specific feature entitlements approval and availability are subject to GitLab’s sole discretion.

*This limited-time offer is subject to GitLab’s internal qualifications process. Applying does not guarantee acceptance or participation. Any offer or participation is subject to the applicable Subscription Agreement or other governing agreement between the customer and GitLab, as supplemented by any Security Sprint Promotional Terms.

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