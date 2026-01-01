Un flujo de trabajo de gestión del código fuente conecta los cambios individuales con un resultado revisado y trazable. Los comandos exactos y el modelo de ramificación varían según el equipo, pero el proceso principal suele incluir los siguientes pasos:

1. Crear o clonar un repositorio

Un equipo crea un repositorio para un proyecto o clona un repositorio existente en un entorno de desarrollo local. Cada desarrollador puede trabajar con los archivos y el historial necesarios para su tarea mientras mantiene una conexión con el proyecto compartido.

2. Crear una rama para un cambio

Una rama proporciona una línea de desarrollo independiente. Los desarrolladores pueden trabajar en una funcionalidad, una corrección o un experimento sin modificar la rama predeterminada compartida antes de que el trabajo esté listo. Las ramas de corta duración pueden facilitar la revisión de los cambios y reducir el riesgo de que se entremezclen trabajos no relacionados.

3. Registrar el progreso en confirmaciones

Una confirmación registra un conjunto de cambios relacionados en un momento específico. Las confirmaciones específicas facilitan a los compañeros de equipo entender el cambio, revisarlo, identificar el motivo de una regresión o devolver el proyecto a un estado anterior.

Un buen mensaje de confirmación describe qué cambió y por qué. Ese contexto ayuda a los futuros colaboradores a entender la historia del proyecto sin tener que reconstruir la decisión desde cero.

4. Comparte y revisa el cambio

Los desarrolladores envían su rama al repositorio compartido y abren una solicitud de fusión. Una solicitud de fusión brinda a los revisores un lugar para examinar los cambios propuestos, analizar los detalles de la implementación, verificar los resultados automatizados y confirmar que la actualización cumple con los estándares del equipo.

En GitLab, las solicitudes de fusión se pueden combinar con reglas de aprobación, ramas protegidas y pipelines automatizados para crear una ruta controlada hacia la rama predeterminada. Obtén más información sobre la gestión del código fuente de GitLab.

5. Resolver conflictos y fusionar

Cuando dos ramas modifican partes superpuestas de un proyecto, el sistema SCM puede detectar un conflicto. Los colaboradores afectados pueden revisar los cambios en conflicto, decidir cuál es el resultado correcto y actualizar la rama antes de fusionarla.

Una vez aprobado el cambio y superadas las comprobaciones obligatorias, puede fusionarse con la rama compartida. El historial resultante proporciona un registro del cambio y su contexto de revisión.

6. Validar, lanzar y recuperarse

SCM puede conectar un cambio a compilaciones, pruebas, comprobaciones de seguridad y flujos de trabajo de implementación automatizados. Si una actualización provoca un problema inesperado, el equipo puede usar el historial del proyecto para comparar las revisiones, revertir un cambio o restaurar un estado que se sabe que es correcto.