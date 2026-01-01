Explicación de la gestión del código fuente
La gestión del código fuente (SCM) es la práctica de hacer seguimiento de los cambios en el código fuente y los archivos relacionados del proyecto, revisarlos y gestionarlos. SCM brinda a los equipos de software un historial confiable de lo que cambió, quién lo cambió y cómo los cambios pasan del desarrollo a una base de código compartida y, en última instancia, a la producción.
SCM ayuda a los desarrolladores a trabajar en paralelo sin perder el trabajo de los demás. Los equipos pueden crear ramas, registrar cambios en confirmaciones, revisar las actualizaciones propuestas, resolver conflictos y volver a una versión anterior cuando sea necesario. En el desarrollo de software moderno, SCM está estrechamente relacionado con el control de versiones, la revisión de código, la seguridad y la CI/CD.
La gestión del código fuente utiliza un repositorio y un sistema de control de versiones para organizar los cambios de un proyecto. El repositorio almacena el código fuente y también puede contener la configuración, los scripts de compilación, las pruebas, la documentación y otros archivos necesarios para desarrollar y entregar el software.
SCM a menudo se usa indistintamente con el control de código fuente y el control de versiones. En la práctica, el control de versiones describe el sistema que registra las revisiones, mientras que SCM también puede hacer referencia a los flujos de trabajo más amplios de colaboración y entrega creados en torno a esas revisiones.
Un repositorio bien administrado se convierte en una fuente de verdad compartida para el proyecto. Los desarrolladores pueden inspeccionar el estado actual del código, comparar las revisiones, entender el contexto detrás de un cambio y colaborar sin depender de archivos intercambiados manualmente o de transferencias no documentadas.
Un flujo de trabajo de gestión del código fuente conecta los cambios individuales con un resultado revisado y trazable. Los comandos exactos y el modelo de ramificación varían según el equipo, pero el proceso principal suele incluir los siguientes pasos:
1. Crear o clonar un repositorio
Un equipo crea un repositorio para un proyecto o clona un repositorio existente en un entorno de desarrollo local. Cada desarrollador puede trabajar con los archivos y el historial necesarios para su tarea mientras mantiene una conexión con el proyecto compartido.
2. Crear una rama para un cambio
Una rama proporciona una línea de desarrollo independiente. Los desarrolladores pueden trabajar en una funcionalidad, una corrección o un experimento sin modificar la rama predeterminada compartida antes de que el trabajo esté listo. Las ramas de corta duración pueden facilitar la revisión de los cambios y reducir el riesgo de que se entremezclen trabajos no relacionados.
3. Registrar el progreso en confirmaciones
Una confirmación registra un conjunto de cambios relacionados en un momento específico. Las confirmaciones específicas facilitan a los compañeros de equipo entender el cambio, revisarlo, identificar el motivo de una regresión o devolver el proyecto a un estado anterior.
Un buen mensaje de confirmación describe qué cambió y por qué. Ese contexto ayuda a los futuros colaboradores a entender la historia del proyecto sin tener que reconstruir la decisión desde cero.
4. Comparte y revisa el cambio
Los desarrolladores envían su rama al repositorio compartido y abren una solicitud de fusión. Una solicitud de fusión brinda a los revisores un lugar para examinar los cambios propuestos, analizar los detalles de la implementación, verificar los resultados automatizados y confirmar que la actualización cumple con los estándares del equipo.
En GitLab, las solicitudes de fusión se pueden combinar con reglas de aprobación, ramas protegidas y pipelines automatizados para crear una ruta controlada hacia la rama predeterminada. Obtén más información sobre la gestión del código fuente de GitLab.
5. Resolver conflictos y fusionar
Cuando dos ramas modifican partes superpuestas de un proyecto, el sistema SCM puede detectar un conflicto. Los colaboradores afectados pueden revisar los cambios en conflicto, decidir cuál es el resultado correcto y actualizar la rama antes de fusionarla.
Una vez aprobado el cambio y superadas las comprobaciones obligatorias, puede fusionarse con la rama compartida. El historial resultante proporciona un registro del cambio y su contexto de revisión.
6. Validar, lanzar y recuperarse
SCM puede conectar un cambio a compilaciones, pruebas, comprobaciones de seguridad y flujos de trabajo de implementación automatizados. Si una actualización provoca un problema inesperado, el equipo puede usar el historial del proyecto para comparar las revisiones, revertir un cambio o restaurar un estado que se sabe que es correcto.
SCM reduce el riesgo operativo del desarrollo colaborativo de software y ofrece a los equipos una forma repetible de gestionar los cambios.
Colaborar sin sobrescribir el trabajo
Varios desarrolladores pueden trabajar en ramas independientes y combinar sus cambios mediante la revisión y la fusión. Esto es más seguro y transparente que intercambiar archivos manualmente o depender de una coordinación informal.
Entender qué cambió y por qué
El historial de un repositorio registra los cambios a lo largo del tiempo. Los equipos pueden usar confirmaciones, ramas, solicitudes de fusión y debates relacionados para entender cómo evolucionó una funcionalidad y dónde pudo haberse introducido un error.
Mejorar la calidad mediante la revisión y la automatización
SCM hace visibles los cambios de código antes de que lleguen a la rama compartida. Combinar la revisión con las pruebas automatizadas y otras comprobaciones ayuda a los equipos a detectar los problemas antes y a aplicar estándares consistentes.
Recuperarse de los errores
Como las revisiones se conservan, los equipos pueden comparar el estado actual con las versiones anteriores y deshacer los cambios cuando sea necesario. Esto crea una red de seguridad para la experimentación y la recuperación de incidentes.
Establecer la gobernanza y la rendición de cuentas
SCM puede proporcionar controles sobre quién puede cambiar las ramas protegidas, quién debe aprobar las actualizaciones y qué comprobaciones deben pasar antes de fusionar un cambio. El historial de auditoría también puede ayudar a los equipos a comprender las acciones importantes de un proyecto.
Estos términos se superponen, pero pueden enfatizar diferentes partes del flujo de trabajo de desarrollo.
|Término
|Significado
|Control de versiones
|Un sistema para registrar, comparar y revertir las revisiones de los archivos a lo largo del tiempo.
|Control de código fuente
|Otro término común para el control de versiones, especialmente cuando se hace referencia al código fuente.
|Gestión del código fuente
|La práctica de usar control de versiones junto con colaboración, revisión, gobernanza y otros flujos de trabajo relacionados para gestionar los cambios en el código fuente.
|Repositorio
|La ubicación del proyecto donde se almacenan los archivos fuente y su historial de revisiones.
Los sistemas de control de versiones se describen comúnmente como centralizados o distribuidos.
Control de versiones centralizado
Un sistema centralizado guarda el historial principal del proyecto en un repositorio central. Los desarrolladores suelen conectarse a ese sistema para obtener archivos y enviar cambios. Este modelo puede ser sencillo de entender y administrar, pero el trabajo puede depender más del acceso a la red y del servicio central.
Control de versiones distribuido
Un sistema distribuido proporciona a los desarrolladores una copia local del repositorio y su historial. Los desarrolladores pueden crear ramas, consultar el historial y realizar muchos cambios localmente antes de compartirlos con el repositorio remoto. Git es un sistema de control de versiones distribuido y se usa ampliamente para el desarrollo colaborativo de software.
Elegir un modelo
El modelo adecuado depende del flujo de trabajo del equipo, el tamaño del repositorio, la conectividad, los requisitos de gobernanza y las restricciones operativas. Para muchos equipos modernos, la decisión importante no es solo cómo se almacenan las revisiones, sino también cómo el acceso al repositorio, la revisión del código, la automatización, la seguridad y el cumplimiento funcionan en conjunto en torno a esas revisiones.
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Al evaluar una plataforma de SCM, ten en cuenta el flujo de trabajo completo y no solo el almacenamiento del repositorio.
Capacidades de repositorios y ramas
Busca compatibilidad fiable con Git, una organización clara de los repositorios, flujos de trabajo prácticos con ramas y herramientas que ayuden a los equipos a trabajar con la versión actual de un proyecto.
Revisión de código y aprobaciones
La revisión debe formar parte del flujo de trabajo del cambio. Ten en cuenta las solicitudes de fusión o de pull, los comentarios en línea, las aprobaciones obligatorias, la asignación de revisores y la visibilidad de los comentarios pendientes.
Control de acceso y gobernanza
Es posible que los equipos necesiten permisos granulares, ramas protegidas, políticas de aprobación, eventos de auditoría y controles de cumplimiento. Estas funcionalidades ayudan a las organizaciones a aplicar reglas coherentes sin depender exclusivamente de controles manuales.
CI/CD integrados y comprobaciones automatizadas
Los cambios en el código fuente deben poder validarse fácilmente con compilaciones, pruebas, análisis de seguridad y flujos de trabajo de implementación automatizados. Un flujo de trabajo conectado reduce el riesgo de que la revisión y la entrega del código funcionen como procesos desconectados.
Seguridad y protección de secretos
Evalúa cómo ayuda la plataforma a proteger el código fuente y los datos confidenciales. Entre las funcionalidades relevantes pueden incluirse la gestión de permisos, la detección de secretos, las pruebas de vulnerabilidades y los controles sobre quién puede hacer push o fusionar cambios.
Experiencia e integraciones para desarrolladores
Considera la facilidad con la que los desarrolladores pueden clonar, editar, revisar y contribuir. Las herramientas de desarrollo web, las integraciones, la duplicación de repositorios y la compatibilidad con los flujos de trabajo existentes pueden reducir la fricción durante la adopción.
Escalabilidad y flexibilidad de implementación
Las organizaciones grandes o distribuidas deben evaluar el rendimiento, la administración, la disponibilidad, los requisitos de datos y las opciones de implementación del repositorio. GitLab admite modelos de implementación alojados en la nube, autogestionados y monoinquilino para distintas necesidades organizativas. Explorar la plataforma GitLab.
La gestión del código fuente proporciona el historial de cambios y la capa de colaboración de los que depende la entrega automatizada de software. Una confirmación o una solicitud de fusión puede activar un pipeline que compile la aplicación, ejecute pruebas, realice comprobaciones de seguridad, empaquete artefactos e implemente el cambio en un entorno.
Esta conexión ofrece a los equipos una ruta trazable desde un cambio de código hasta su resultado de validación y entrega. También ayuda a los equipos a comprobar si un cambio superó las comprobaciones obligatorias antes de llegar a una rama protegida o a un entorno de producción.
GitLab incluye la gestión del código fuente y CI/CD en la misma aplicación. La documentación pública de CI/CD describe el repositorio como el lugar donde se almacenan el código fuente, la configuración, las bibliotecas, las pruebas y los scripts de compilación, mientras que la documentación de implementación conecta los repositorios de Git, las ramas, las aprobaciones de fusión, las ramas protegidas y CI/CD integrado.
Una implementación práctica puede empezar poco a poco y madurar con el tiempo.
1. Crear o migrar un repositorio de Git
Elige la estructura del proyecto, la rama predeterminada, el modelo de propiedad y la configuración del repositorio. Si el código permanece en otro proveedor de Git durante una transición, define cómo se sincronizarán los repositorios y los flujos de trabajo de entrega.
2. Elige una estrategia de ramificación y fusión
Elige un flujo de trabajo que se ajuste a la cadencia de lanzamientos y al perfil de riesgo del equipo. Define cuándo se crean las ramas, cuánto tiempo deben existir y cómo vuelven los cambios a la rama predeterminada.
3. Establecer reglas de revisión y protección
Usa solicitudes de fusión para los cambios colaborativos. Define los revisores obligatorios, las reglas de aprobación, las ramas protegidas, las responsabilidades de propiedad y las condiciones que deben cumplirse antes de fusionar los cambios.
4. Automatizar la validación con CI/CD
Agrega pipelines que compilen y prueben los cambios de forma coherente. Amplía el pipeline con el tiempo mediante comprobaciones de seguridad, empaquetado, validación de entornos y pasos de implementación que se ajusten a las necesidades del proyecto.
5. Aplicar controles de seguridad y cumplimiento
Protege las credenciales y la configuración confidencial, restringe las acciones de alto impacto y documenta las políticas que se aplican a los repositorios y los flujos de trabajo de entrega. Los controles correctos dependen de la organización, el proyecto y el entorno regulatorio.
6. Medir y mejorar el flujo de trabajo
Revisa indicadores como el tiempo de revisión, el tiempo desde la aprobación hasta la fusión, los cambios fallidos, la frecuencia de reversión y el rendimiento de la entrega. Usa estas medidas para encontrar cuellos de botella, no para recompensar a los equipos por maximizar la actividad.
- Realiza confirmaciones frecuentes de cambios específicos y relacionados para crear puntos de control útiles.
- Escribe mensajes de confirmación que expliquen la intención y el contexto del cambio.
- Empieza a trabajar desde una versión actualizada del repositorio.
- Usa ramas para aislar los cambios y solicitudes de fusión para revisarlos.
- Mantén estable la rama predeterminada y protégela de cambios sin revisar.
- Automatiza las pruebas y comprobaciones repetibles antes de la fusión.
- Define las responsabilidades de propiedad y aprobación del código importante.
- Protege los secretos, las credenciales y la configuración confidencial del proyecto.
- Acuerde un flujo de trabajo de ramificación y fusión que el equipo pueda seguir de forma coherente.
- Usa el historial del repositorio para investigar regresiones y mejorar los cambios futuros.
GitLab reúne en una sola plataforma la gestión del código fuente basada en Git, la revisión de código, CI/CD, la seguridad y la gobernanza. Los equipos pueden usar un repositorio compartido y un flujo de trabajo con ramas, a la vez que aplican los controles y la automatización necesarios para llevar el software desde el cambio hasta la entrega.
Preguntas frecuentes
Preguntas frecuentes
SCM es la práctica de hacer seguimiento de los cambios en el código fuente y los archivos relacionados del proyecto, revisarlos y gestionarlos. Ayuda a los equipos a colaborar, conservar el historial, resolver conflictos y controlar cómo llegan los cambios a las ramas compartidas y a producción.
El SCM y el control de versiones suelen usarse indistintamente. El control de versiones es el sistema que registra las revisiones de los archivos, mientras que SCM también puede describir los flujos de trabajo relacionados con la colaboración, la revisión, la gobernanza y la entrega.
Git es un sistema de control de versiones distribuido. GitLab es una plataforma que proporciona repositorios de Git junto con funcionalidades de revisión de código, CI/CD, seguridad, gobernanza y otras funcionalidades del ciclo de vida del software.
Un repositorio de código fuente es la ubicación del proyecto donde se almacenan los archivos fuente y su historial de cambios. Brinda a los colaboradores un lugar compartido para colaborar y proporciona la información de revisión necesaria para comparar, revisar y recuperar los cambios.
Las ramas crean líneas de desarrollo independientes para que los colaboradores puedan trabajar en funciones, correcciones o experimentos sin cambiar la rama predeterminada compartida antes de que el trabajo esté listo. Los cambios se pueden revisar y combinar más adelante.
Las empresas deben tener en cuenta las capacidades de repositorios y ramas, la revisión de código, los permisos, las aprobaciones, la capacidad de auditoría, la seguridad, el cumplimiento, CI/CD, las integraciones, la escalabilidad, el modelo de implementación y la experiencia del desarrollador.
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