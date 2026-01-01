Che cos'è la gestione del codice sorgente?

La gestione del codice sorgente aiuta gli sviluppatori a lavorare in parallelo senza perdere il lavoro degli altri collaboratori. I team possono creare rami, registrare modifiche nei commit, revisionare gli aggiornamenti proposti, risolvere conflitti e tornare a una versione precedente quando necessario. Nello sviluppo software moderno, la gestione del codice sorgente è strettamente connessa al controllo della versione, alla revisione del codice, alla sicurezza e alla CI/CD.

La gestione del codice sorgente utilizza un repository e un sistema di controllo versione per organizzare le modifiche a un progetto. Il repository archivia il codice sorgente e può contenere anche configurazioni, script di build, test, documentazione e altri file necessari per sviluppare e distribuire il software.

La gestione del codice sorgente è spesso usata in modo intercambiabile con il controllo del codice sorgente e il controllo della versione. In pratica, il controllo della versione descrive il sistema che registra le revisioni, mentre la gestione del codice sorgente può anche riferirsi ai flussi di lavoro di collaborazione e distribuzione più ampi sviluppati attorno a tali revisioni.

Un repository ben gestito diventa una fonte di riferimento condivisa per il progetto. Gli sviluppatori possono ispezionare lo stato attuale del codice, confrontare le revisioni, comprendere il contesto dietro una modifica e collaborare senza fare affidamento su file scambiati manualmente o passaggi di consegne non documentati.