Un workflow de SCM connecte des modifications individuelles à un résultat examiné et traçable. Les commandes exactes et le modèle de gestion de branches varient en fonction de l'équipe, mais le processus de base se compose généralement des étapes suivantes :

1. Créer ou cloner un dépôt

Une équipe crée un dépôt pour un projet ou clone un dépôt existant vers un environnement de développement local. Chaque développeur peut travailler avec les fichiers et l'historique dont il a besoin pour accomplir sa tâche tout en restant connecté au projet partagé.

2. Créer une branche pour effectuer une modification

Une branche fournit une ligne de développement distincte. Les équipes de développement peuvent travailler sur une fonctionnalité ou une correction, ou effectuer des tests sans modifier la branche partagée par défaut avant que le travail ne soit prêt. Les branches à court terme peuvent faciliter la revue de modifications et réduire le risque d'enchevêtrement avec des tâches n'ayant aucun rapport.

3. Enregistrer la progression dans des commits

Un commit enregistre un ensemble de modifications liées à un moment donné. Des commits ciblés permettent à plusieurs membres d'une équipe de mieux comprendre la modification, de l'examiner, d'identifier la raison d'une régression ou de rétablir la version précédente du projet. Un message de commit utile décrit ce qui a été modifié et explique la raison de la modification. Ce contexte permet aux futurs contributeurs de comprendre l'historique du projet sans devoir réfléchir au raisonnement ayant mené à la décision finale.

4. Partager et examiner une modification

Les équipes de développement effectuent un push de leur branche vers le dépôt partagé et ouvrent une merge request. Une merge request offre aux relecteurs un espace pour examiner les modifications proposées, discuter des détails de mise en œuvre, vérifier les résultats automatisés et confirmer que la mise à jour respecte les normes de l'équipe. Dans GitLab, les merge requests peuvent être combinées avec des règles d'approbation, des branches protégées et des pipelines automatisés pour créer un chemin contrôlé vers la branche par défaut. En savoir plus sur la gestion du code source GitLab.

5. Résoudre des conflits et fusionner

Lorsque deux branches modifient des parties qui se chevauchent dans un projet, il est alors possible que le système de SCM identifie un conflit. Les contributeurs concernés peuvent examiner les modifications concernées, décider du résultat correct et mettre à jour la branche avant le merge. Une fois la modification approuvée et les vérifications requises effectuées, elle peut ensuite être fusionnée dans la branche partagée. L'historique résultant fournit un enregistrement de la modification et de son contexte de revue.

6. Valider, mettre à disposition et rétablir

La SCM peut connecter une modification à des builds, des tests, des contrôles de sécurité et des workflows de déploiement automatisés. Si une mise à jour provoque un problème inattendu, l'équipe peut utiliser l'historique du projet pour comparer les révisions, annuler une modification ou restaurer un état connu comme étant fonctionnel.