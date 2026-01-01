La SCM de nouvelle génération doit prendre en charge plus que le stockage de code et la réconciliation de modifications. Elle doit aider les équipes à gérer les défis de mise à l'échelle, de coordination et de contrôle dus au développement logiciel à vitesse machine.

Accès simultané

La SCM doit récupérer et livrer efficacement des données du dépôt, car de nombreux agents récupèrent du code, créent des branches, ouvrent des merge requests et déclenchent des vérifications en même temps. Le regroupement des requêtes répétées et l'optimisation du transfert de données peuvent réduire la charge inutile à mesure que l'activité augmente.

Validation pilotée par des politiques

Les modifications générées doivent progresser en fonction des signaux de risque, des vérifications requises, des règles d'approbation et des politiques organisationnelles. L'alignement de ces signaux, vérifications et règles sur les normes que les équipes appliquent déjà aux modifications rédigées par des humains leur permet d'étendre la validation existante au travail des agents, au lieu de créer un système distinct. La validation doit évoluer avec le volume des données de sortie générées et non dépendre de l'examen manuel de chaque action.

Contexte du cycle de développement logiciel

Les agents ont besoin d'un contexte connecté, actuel et basé sur des autorisations dans l'ensemble du cycle de développement logiciel. Ce contexte peut inclure des éléments de travail, des propriétaires de code, des dépendances, des pipelines, des environnements, des problèmes de sécurité, des déploiements, des signaux de production et des politiques applicables.

Coordination parallèle

Les agents ont besoin de workspaces isolés et d'une connaissance des travaux connexes afin de poursuivre des tâches en parallèle sans créer de modifications contradictoires. La SCM doit aider les équipes à détecter des chevauchements et hypothèses obsolètes avant que les modifications ne figurent dans l'historique partagé.

Autorité à portée limitée

Chaque agent doit agir via une identité claire et disposer d'autorisations correspondant à sa tâche et à son impact potentiel. L'accès doit être limité à ce qu'exige la tâche en question, avec des contrôles plus stricts pour les projets et actions sensibles.

Origine durable

Les équipes ont besoin de preuves justifiant une modification de l'objectif humain, de l'autorité déléguée, de l'activité de l'agent, de la validation et de l'approbation finale. L'origine doit préserver la responsabilité sans contraindre les équipes à stocker des transcriptions illimitées ou des raisonnements de modèle privés.

Ensemble, ces exigences font passer la SCM d'un simple enregistrement de code à un socle opérationnel pour la livraison de logiciels agentiques.