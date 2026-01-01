Git fornisce una registrazione duratura delle modifiche al codice, tra cui il commit, l'autore o l'autore del commit, il timestamp, le relazioni tra gli elementi principali e il messaggio. Il lavoro delegato alle macchine richiede una catena di responsabilità più ampia perché la persona che ha richiesto una modifica, l'agente che l'ha eseguita e la persona che l'ha approvata possono essere diversi.

Un'utile provenienza agentica può collegare:

L'obiettivo della persona o l'elemento di lavoro che ha avviato l'attività.

L'identità e l'autorità delegate all'agente.

La sessione dell'agente, il contesto e gli strumenti utilizzati.

La modifica del codice risultante e i repository interessati.

Test, controlli dei criteri e altre prove di convalida.

Revisione da parte delle persone, approvazione e decisioni di merge.

L'obiettivo non è archiviare ogni prompt o traccia del ragionamento privato del modello. Bensì è quello di preservare le prove di cui i team hanno bisogno per capire cosa è cambiato, perché è cambiato, quale autorità lo ha autorizzato, come è stato convalidato e chi ha approvato il risultato.