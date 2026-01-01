Cos'è la gestione del codice sorgente di nuova generazione per i team IA?
La gestione del codice sorgente di nuova generazione è un'infrastruttura di controllo del codice sorgente progettata per i team software che lavorano sia con persone sia con agenti IA. Si basa sulla compatibilità con Git e allo stesso tempo affronta le sfide di simultaneità, accesso ai repository, isolamento e governance che si presentano quando gli agenti lavorano su codebase su scala macchina.
I flussi di lavoro Git tradizionali sono stati progettati principalmente per il personale che svolgeva il ruolo di sviluppatore. Funzionano bene quando le persone clonano repository, creano rami, eseguono modifiche ed eseguono il merge del lavoro simultaneamente. Man mano che i team utilizzano più agenti di programmazione, lo stesso flusso di lavoro può creare trasferimenti di repository non necessari, colli di bottiglia nel back-end e incertezza su quale agente abbia cambiato cosa.
La gestione del codice sorgente di nuova generazione ha lo scopo di rendere il codice sorgente accessibile alle persone e agli agenti senza sacrificare i flussi di lavoro, la verificabilità e i controlli basati su Git a cui i team di sviluppo già si affidano.
La gestione del codice sorgente di nuova generazione è un'evoluzione della gestione tradizionale del codice sorgente per lo sviluppo di software ad alto volume assistito dall'IA. Combina le funzioni principali di gestione del codice sorgente (controllo della versione, ramificazione, revisione del codice, collaborazione e controllo dell'accesso) con un'infrastruttura progettata per supportare molte attività software simultanee.
La differenza fondamentale non è se i team utilizzano Git. Git rimane un importante livello di compatibilità e modello di collaborazione. La differenza sta nel modo in cui agenti e sviluppatori accedono ai dati del repository, eseguono il lavoro, gestiscono le modifiche simultanee e come tale lavoro viene governato in modo che i team possano fornire software di cui si fidano.
Una piattaforma gestione del codice sorgente di nuova generazione può fornire:
- Accesso lato server ai dati specifici del repository necessari per un'attività anziché richiedere a ogni agente di clonare un intero repository.
- Infrastruttura di back-end progettata per la simultaneità su scala macchina anziché principalmente per attività a ritmo delle persone.
- Accesso e isolamento specifici per attività in modo che gli agenti possano lavorare in simultanea senza condividere inutilmente lo stesso contesto di lavoro.
- Maggiore visibilità su modifiche, autorizzazioni e azioni tra i contributori fisici e quelli basati sull'IA.
- Integrazione con i flussi di lavoro di revisione del codice, CI/CD, sicurezza, governance e deployment.
La nuova generazione della gestione del codice sorgente non deve solo supportare l'archiviazione del codice e la riconciliazione delle modifiche. Deve aiutare i team a gestire le sfide di scalabilità, coordinamento e controllo create dallo sviluppo software alla velocità delle macchine.
Accesso simultaneo
La gestione del codice sorgente deve recuperare e fornire i dati del repository in modo efficiente poiché molti agenti recuperano codice, creano rami, aprono richieste di merge e attivano controlli contemporaneamente. La fusione delle richieste ripetute e l'ottimizzazione del trasferimento dei dati possono ridurre il carico non necessario man mano che l'attività aumenta.
Convalida basata su criteri
Le modifiche generate dovrebbero andare avanti in base ai segnali di rischio, ai controlli richiesti, alle regole di approvazione e ai criteri organizzative. L'allineamento di tali segnali, controlli e regole con gli standard che i team già applicano alle modifiche create dalle persone consente loro di estendere la convalida esistente al lavoro degli agenti invece di creare un sistema separato. La convalida deve estendersi in base al volume dell'output generato anziché affidarsi alla revisione manuale per ogni azione.
Contesto del ciclo di vita
Gli agenti hanno bisogno di un contesto connesso, aggiornato e consapevole delle autorizzazioni per tutto il ciclo di vita del software. Tale contesto può includere elementi di lavoro, proprietari di codice, dipendenze, pipeline, ambienti, risultati di sicurezza, deployment, segnali di produzione e criteri applicabili.
Coordinamento simultaneo
Gli agenti hanno bisogno di aree di lavoro isolate e della consapevolezza del lavoro correlato in modo da poter svolgere le attività in simultanea senza creare modifiche contraddittorie. La gestione del codice sorgente dovrebbe aiutare i team a rilevare sovrapposizioni e ipotesi obsolete prima che le modifiche entrino nella cronologia condivisa.
Autorità con ambito
Ogni agente deve operare con un'identità chiara con autorizzazioni adeguate alla sua attività e al potenziale impatto. L'accesso dovrebbe essere limitato a ciò che l'attività richiede, con controlli più rigorosi per progetti e azioni sensibili.
Provenienza durevole
I team hanno bisogno di prove che colleghino una modifica all'obiettivo delle persone, all'autorità delegata, all'attività degli agenti, alla convalida e all'approvazione finale. La provenienza dovrebbe preservare la responsabilità senza richiedere ai team di archiviare trascrizioni illimitate o ragionamenti basati su modelli privati.
Insieme, questi requisiti espandono la gestione del codice sorgente da un record di codice a una base operativa per la distribuzione di software agentico.
I flussi di lavoro di gestione del codice sorgente tradizionali possono diventare inefficienti quando ogni agente segue gli stessi schemi di accesso al repository di uno sviluppatore. La sfida non è che Git non possa supportare la collaborazione. La sfida è che centinaia o migliaia di agenti simultanei possono creare un carico di lavoro molto diverso da quello di un team di collaboratori.
La clonazione del repository crea un sovraccarico non necessario
Molti flussi di lavoro Git iniziano con la clonazione di un repository in un ambiente locale. Ciò ha senso quando uno sviluppatore ha bisogno di una copia di lavoro di un progetto. Può essere inefficiente quando un agente deve ispezionare un file, rispondere a una domanda o apportare una modifica con un ambito ristretto.
Se ogni agente e ogni nuovo tentativo clona il repository per accedere a una piccola quantità di informazioni, il trasferimento ripetuto consuma tempo, capacità di rete, archiviazione e risorse di elaborazione. Questo lavoro ripetuto viene talvolta descritto come spese generali per i cloni o tassa sui cloni.
I back-end su scala delle persone possono affrontare problemi di simultaneità
Una piattaforma di sviluppo che funziona bene per attività al ritmo delle persone può comportarsi diversamente quando molti agenti avviano le attività contemporaneamente. Un gran numero di sessioni può richiedere contemporaneamente dati del repository, creare branch, eseguire operazioni e inviare modifiche.
Senza un'infrastruttura progettata per questo carico di lavoro, i team possono riscontrare risposte più lente, disponibilità imprevedibile e colli di bottiglia che limitano il valore dell'esecuzione simultanea degli agenti.
Le aree di lavoro condivise possono rendere più difficile il controllo dell'attività degli agenti
Gli agenti hanno bisogno di confini chiari sul lavoro che sono autorizzati a svolgere. Quando più agenti condividono account, rami o contesti di lavoro, può diventare più difficile determinare quale agente ha apportato una modifica, scartare in modo corretto gli esperimenti non riusciti o impedire che un'attività interferisca con un'altra.
I team hanno quindi bisogno di flussi di lavoro di controllo del codice sorgente che supportino la sperimentazione simultanea preservando le autorizzazioni, i processi di revisione e una cronologia comprensibile delle modifiche.
La gestione del codice sorgente di nuova generazione modifica l'infrastruttura relativa all'accesso ai repository e al lavoro simultaneo, preservando i concetti già compresi dagli sviluppatori.
L'accesso lato server riduce i trasferimenti di repository non necessari
Invece di richiedere a un agente di clonare un intero repository per ogni attività, il servizio di gestione del codice sorgente può fornire un accesso strutturato o specifico per attività ai dati del repository necessari per tale attività.
Questo approccio può ridurre i trasferimenti di rete ripetuti e aiutare gli agenti a recuperare le informazioni pertinenti in modo più diretto. È particolarmente utile quando gli agenti devono ispezionare archivi di grandi dimensioni, lavorare su molti progetti o riprovare le attività frequentemente.
La compatibilità con Git protegge i flussi di lavoro esistenti
La compatibilità con Git consente ai team di continuare a utilizzare repository, protocolli, modelli di ramificazione, richieste di merge e strumenti per sviluppatori familiari. Un back-end riprogettato non richiede necessariamente che ogni sviluppatore o integrazione adotti un modello di controllo del codice sorgente completamente nuovo.
Questa distinzione è importante per i team aziendali che hanno investito in processi basati su Git, automazione, controlli di conformità e formazione per sviluppatori. L'obiettivo è migliorare il sistema sottostante senza costringere i team ad abbandonare i flussi di lavoro che già supportano la distribuzione software.
La simultaneità su scala agente supporta il lavoro simultaneo
La gestione del codice sorgente di nuova generazione è progettato per un numero maggiore di attività software simultanee. Questo può aiutare i team a gestire gli agenti tra repository e progetti senza considerare ogni attività come una sequenza di clone, rami e checkout a ritmo delle persone.
La piattaforma deve ancora gestire i conflitti, le autorizzazioni e i requisiti di revisione. La scalabilità della simultaneità non elimina la necessità di controlli tecnici; aumenta l'importanza di applicarli in modo coerente.
L'accesso specifico per attività migliora l'isolamento e il controllo
Gli agenti dovrebbero ricevere la visibilità e l'accesso minimi al repository richiesti per l'attività che stanno eseguendo. L'accesso specifico alle attività può ridurre l'esposizione non necessaria e aiutare i team a separare gli esperimenti indipendenti.
L'isolamento facilita inoltre la revisione, l'eliminazione o la riproduzione del lavoro degli agenti. Questi controlli dovrebbero funzionare insieme ai rami protetti, alle richieste di merge, alle regole di approvazione, agli eventi di auditing e ad altre garanzie della gestione del codice sorgente consolidate.
Come la gestione del codice sorgente di nuova generazione dovrebbe coordinare il lavoro simultaneo degli agenti?
Gli agenti che lavorano in parallelo possono produrre modifiche valide singolarmente ma collettivamente incoerenti. I conflitti di merge tradizionali identificano le modifiche in conflitto, ma non sempre identificano intenti contrastanti, ipotesi obsolete o modifiche che risolvono problemi correlati in modi incompatibili.
La gestione del codice sorgente speculativo e un percorso chiaro per scartare i tentativi falliti o promuovere l'output convalidato nella cronologia condivisa. L'isolamento aiuta a evitare che l'esperimento di un agente contamini il lavoro di altri agenti o collaboratori.
Dovrebbe anche aiutare i team a comprendere le relazioni tra attività simultanee. Ad esempio, un agente potrebbe modificare la logica di autenticazione mentre un altro ottimizza lo stesso flusso di lavoro e un terzo aggiorna un servizio dipendente. I rami possono avere merge "puliti" anche se gli obiettivi sottostanti sono in conflitto.
Il coordinamento consapevole degli intenti può integrare le tradizionali operazioni Git aiutando i team a identificare obiettivi sovrapposti, contesti obsoleti e conflitti di livello superiore prima del merge delle modifiche.
La governance deve operare prima che un agente esegua un'azione, non solo dopo che una modifica è giunta alla fase di revisione del codice. La revisione da parte delle persone rimane importante, ma non può essere adattata a tutte le azioni degli agenti quando il lavoro sul software viene generato continuamente.
Un modello di governance pratico è costituito da due livelli:
Autorizzazione del progetto
L'autorizzazione del progetto determina se un agente può operare in un progetto. Dovrebbe tenere conto della sensibilità del progetto, della proprietà, dell'impatto sul deployment e dell'identità o della delega in base alla quale agisce l'agente.
Criterio a livello di azione
Il criterio a livello di azione definisce cosa può fare un agente autorizzato all'interno del progetto. Le azioni a basso rischio possono procedere automaticamente, le azioni sensibili possono richiedere l'approvazione e le azioni proibite possono essere bloccate.
Ad esempio:
- Consenti a un agente di leggere i file consentiti, creare un ramo della funzionalità ed eseguire test approvati.
- Richiedi l'approvazione prima di modificare componenti sensibili, aprire una richiesta di merge ad alto rischio o attivare un deployment di produzione.
- Nega l'accesso a progetti soggetti a restrizioni, tentativi di sovrascrivere criteri protetti o azioni distruttive che esulano dall'ambito dell'agente.
Le decisioni sui criteri devono rimanere collegate alle modifiche e ai flussi di lavoro che governano, in modo che i team possano tracciare cosa è successo, perché è stato consentito e quali artefatti sono stati interessati.
Git fornisce una registrazione duratura delle modifiche al codice, tra cui il commit, l'autore o l'autore del commit, il timestamp, le relazioni tra gli elementi principali e il messaggio. Il lavoro delegato alle macchine richiede una catena di responsabilità più ampia perché la persona che ha richiesto una modifica, l'agente che l'ha eseguita e la persona che l'ha approvata possono essere diversi.
Un'utile provenienza agentica può collegare:
- L'obiettivo della persona o l'elemento di lavoro che ha avviato l'attività.
- L'identità e l'autorità delegate all'agente.
- La sessione dell'agente, il contesto e gli strumenti utilizzati.
- La modifica del codice risultante e i repository interessati.
- Test, controlli dei criteri e altre prove di convalida.
- Revisione da parte delle persone, approvazione e decisioni di merge.
L'obiettivo non è archiviare ogni prompt o traccia del ragionamento privato del modello. Bensì è quello di preservare le prove di cui i team hanno bisogno per capire cosa è cambiato, perché è cambiato, quale autorità lo ha autorizzato, come è stato convalidato e chi ha approvato il risultato.
I vantaggi della gestione del codice sorgente di nuova generazione derivano dall'adattamento dell'infrastruttura di controllo del codice sorgente al modo in cui opera effettivamente lo sviluppo assistito dall'IA.
Riduzione dei costi di trasferimento e di contesto
Quando gli agenti possono recuperare i dati del repository necessari per un'attività senza clonare ripetutamente interi repository, i team possono ridurre il traffico di rete, l'elaborazione e i costi dell'infrastruttura non necessari. Gli agenti possono dedicare una parte maggiore del contesto disponibile alla risoluzione dell'attività anziché alla ricostruzione dello stato del repository.
Esecuzione parallela più rapida
L'infrastruttura di controllo del codice sorgente progettata per carichi di lavoro simultanei può aiutare molti agenti a lavorare contemporaneamente senza sovraccaricare un back-end creato per operazioni a ritmo delle persone. Ciò può migliorare la reattività per repository di grandi dimensioni, monorepository e organizzazioni che eseguono molte attività automatizzate.
Sperimentazione più sicura
Gli agenti hanno bisogno di spazio per esplorare, ma i team hanno bisogno di un modo affidabile per esaminare ed eliminare il lavoro non riuscito. L'accesso specifico alle attività, le aree di lavoro isolate, la cronologia delle modifiche chiara e la revisione delle richieste di merge possono aiutare i team a bilanciare la sperimentazione con il controllo.
Migliore visibilità sui contributi di persone e IA
Man mano che gli agenti diventano collaboratori più attivi, i team devono capire cosa è cambiato, quale attività ha prodotto la modifica, quali autorizzazioni sono state utilizzate e dove è richiesta la revisione delle persone. La gestione del codice sorgente di nuova generazione dovrebbe facilitare la risposta a queste domande piuttosto che aggiungere un altro livello opaco al processo di sviluppo.
Una base più solida per una distribuzione controllata
Il controllo del codice sorgente è collegato alla revisione del codice, al test, all'analisi di sicurezza, al deployment e alla conformità. Una piattaforma di gestione del codice sorgente di nuova generazione dovrebbe adattarsi a questi flussi di lavoro in modo che i team possano aumentare la velocità di sviluppo senza separare l'attività degli agenti dai controlli utilizzati per distribuire software affidabile.
Come si inserisce la gestione del codice sorgente di nuova generazione nello sviluppo software agentico?
Lo sviluppo di software agentico implica molto più della semplice generazione di codice. Gli agenti possono interpretare i ticket, ispezionare i repository, creare modifiche, rispondere alla revisione del codice, eseguire test e aiutare a risolvere gli errori della pipeline.
La gestione del codice sorgente è il livello di esecuzione che archivia, modifica, esamina e coordina tali modifiche. Deve funzionare con le altre parti del ciclo di vita del software:
- I dati di pianificazione e dei ticket forniscono i criteri di definizione e accettazione delle attività.
- Il controllo del codice sorgente fornisce lo stato, i rami, i commit e la cronologia delle modifiche del repository.
- La revisione del codice fornisce un feedback da parte di persone e automatico prima del merge delle modifiche.
- CI/CD convalida, crea pacchetti e distribuisce la modifica.
- I controlli di sicurezza e conformità determinano se la modifica può procedere.
- I segnali di deployment e produzione forniscono un feedback per l'attività successiva.
Ecco perché la gestione del codice sorgente di nuova generazione non dovrebbe essere valutata come una funzionalità di repository isolata. Il valore dipende dalla capacità del livello di controllo del codice sorgente di connettersi al contesto, all'automazione e alla governance che lo circondano. La piattaforma di orchestrazione intelligente di GitLab è progettata per coordinare il lavoro in queste fasi del ciclo di vita.
In che modo la gestione del codice sorgente di nuova generazione è diversa dai tradizionali flussi di lavoro Git?
|Funzionalità
|Flusso di lavoro Git tradizionale
|Direzione della gestione del codice sorgente di nuova generazione
|Accesso al repository
|Gli sviluppatori in genere clonano una copia di lavoro localmente.
|Gli agenti possono accedere ai dati del repository necessari per un'attività tramite interfacce lato server.
|Carico di lavoro principale
|Sviluppo e collaborazione a ritmo delle persone.
|Attività di persone e agenti IA eseguite simultaneamente su scala macchina.
|Lavoro simultaneo
|I rami e le aree di lavoro locali supportano lo sviluppo simultaneo.
|L'accesso e l'isolamento specifici delle attività sono progettati per supportare molte attività simultanee degli agenti.
|Utilizzo della rete
|I cloni e i trasferimenti ripetuti possono comportare un sovraccarico per le attività automatizzate.
|Un accesso più mirato può ridurre i trasferimenti di repository non necessari.
|Controllo delle modifiche
|I commit, le ramificazioni, le richieste di merge e le revisioni coordinano le modifiche.
|I controlli esistenti basati su Git rimangono importanti mentre l'attività degli agenti diventa più visibile e verificabile.
|Integrazione della piattaforma
|La gestione del codice sorgente si connette ai flussi di lavoro CI/CD, di sicurezza e di deployment.
|Si prevede che la gestione del codice sorgente fornisca una base di esecuzione più solida per la distribuzione di software agentico.
La gestione del codice sorgente di nuova generazione non significa che i team debbano ignorare Git. Significa che l'infrastruttura che supporta lo sviluppo basato su Git deve evolversi con l'aumentare del numero, della velocità e dell'autonomia dei collaboratori al software.
I team che valutano la gestione del codice sorgente di nuova generazione dovrebbero guardare oltre l'archiviazione del repository e la compatibilità di base con Git. Chiedi se la piattaforma è in grado di supportare la scalabilità, i controlli e i flussi di lavoro di cui la tua organizzazione ha bisogno.
Compatibilità tra repository e protocolli
Verifica che i repository, i client Git, l'automazione, le integrazioni e i flussi di lavoro degli sviluppatori esistenti possano continuare a funzionare. Scopri quali interfacce sono compatibili oggi e quali funzionalità sono ancora disponibili in anteprima.
Simultaneità e prestazioni
Testa carichi di lavoro realistici, tra cui repository di grandi dimensioni, monorepository, attività multi-repository, sessioni di agenti simultanee e tentativi ripetuti. Misura i tempi di risposta, l'utilizzo della rete, i tassi di errore e il tempo necessario per completare le attività rappresentative.
Controllo dell'accesso e isolamento
Valuta se ogni agente può ricevere solo la visibilità e le autorizzazioni necessarie per la sua attività. Verifica in che modo la piattaforma isola il lavoro, gestisce le credenziali, registra le azioni e impedisce a un'attività di interferire con un'altra.
Revisione e governance
Controlla in che modo le modifiche create dagli agenti entrano nella revisione del codice, come vengono applicati i criteri di approvazione e come i team possono controllare l'attività risultante. Una generazione di codice più rapida non dovrebbe bypassare i controlli richiesti per il software di produzione.
Integrazione del ciclo di vita
Valuta in che modo la piattaforma di gestione del codice sorgente si connette al monitoraggio dei ticket, alla revisione del codice, alla CI/CD, ai test di sicurezza, al deployment, all'osservabilità e al feedback dalla produzione. Il valore più importante deriva dalla riduzione dei passaggi di consegne durante il ciclo di vita piuttosto che dall'accelerazione delle operazioni di repository in modo isolato.
Percorso di disponibilità e adozione
Separa le funzionalità disponibili da quelle beta privata o ad accesso anticipato. Documenta il percorso di adozione previsto, i requisiti di migrazione, il modello di supporto e il processo di riserva prima di utilizzare l'infrastruttura di anteprima per i flussi di lavoro critici.
I responsabili tecnici possono iniziare a prepararsi per la gestione del codice sorgente di nuova generazione identificando i punti in cui è più probabile che l'attività su scala agente crei pressione.
Accesso e infrastruttura
Misura i cloni dell'intero repository rispetto al recupero mirato. Monitora la latenza del repository, la profondità delle code, l'utilizzo della rete, l'archiviazione e la domanda di elaborazione man mano che l'attività degli agenti cresce.
Generazione e convalida
Confronta il tasso di modifiche generate con la capacità di test, revisione e approvazione disponibile. Cerca ritardi crescenti tra la creazione del codice e il rilascio affidabile.
Autorità ed esposizione
Mappa dove gli agenti possono operare e su cosa possono influire. Identifica l'accesso che va oltre le esigenze dell'attività, in particolare per quanto riguarda codice sensibile, ambienti di produzione e controlli di sicurezza.
Responsabilità
Determina se i team sono in grado di collegare una modifica all'obiettivo, all'autorità delegata, all'attività della macchina, alla convalida e all'approvazione finale. La mancanza di contesto, la proprietà poco chiara e i record incompleti rendono più difficile fidarsi delle modifiche apportate dagli agenti.
Questi segnali mostrano dove i sistemi e i controlli esistenti devono evolversi per primi e aiutano i team a stabilire le priorità degli investimenti prima che l'attività degli agenti raggiunga una scala più ampia.
La gestione del codice sorgente di nuova generazione di GitLab è un motore Git risviluppato per la simultaneità su scala agente. L'approccio mantiene il protocollo Git per la compatibilità con le versioni precedenti utilizzando un back-end riprogettato e interfacce create per gli agenti.
L'approccio di GitLab:
- Sostituisci la clonazione non necessaria dell'intero repository con un accesso lato server più mirato.
- Supporta più agenti che lavorano contemporaneamente su più repository.
- Offri a ciascun agente la visibilità minima del repository richiesta per la sua attività.
- Preserva la compatibilità e la verificabilità di Git migliorando al contempo il livello di esecuzione sottostante.
- Consenti agli agenti di sperimentare in sicurezza senza distogliere gli sviluppatori dai flussi di lavoro esistenti.
La gestione del codice sorgente sta diventando un'infrastruttura per i collaboratori e per l'IA. I team che pianificano la simultaneità su scala agente, l'accesso specifico alle attività e i flussi di lavoro di modifica governati possono adottare lo sviluppo assistito dall'IA senza considerare velocità e controllo come obiettivi opposti.
Scopri di più sulla gestione del codice sorgente o richiedi l'accesso anticipato alla gestione del codice sorgente di nuova generazione di GitLab.
Domande frequenti
Domande frequenti
Non necessariamente. La gestione del codice sorgente di nuova generazione può preservare i protocolli Git, i repository e i flussi di lavoro di collaborazione familiari modificando il modo in cui la piattaforma sottostante gestisce l'accesso ai repository, la simultaneità e l'attività degli agenti.
Gli agenti IA possono creare molte attività software simultanee e possono accedere ripetutamente a repository di grandi dimensioni per ispezionare o modificare una piccola quantità di codice. I tradizionali flussi di lavoro basati su cloni possono creare un sovraccarico di rete non necessario, colli di bottiglia nel back-end e confini poco chiari tra le attività simultanee.
L'approccio di GitLab è un back-end di controllo del codice sorgente compatibile con Git progettato per la simultaneità su scala agente. È progettato per supportare l'accesso mirato al repository, il lavoro simultaneo degli agenti e una sperimentazione più sicura, pur rimanendo connesso ai flussi di lavoro di revisione del codice, CI/CD, governance e deployment.
Al momento della stesura di questo articolo, GitLab descrive la gestione del codice sorgente di nuova generazione come in versione beta privata. La disponibilità, l'idoneità e le funzionalità possono cambiare man mano che l'anteprima procede.
Inizia misurando gli attuali modelli di accesso al repository, i tempi di clonazione, l'utilizzo della rete, i carichi di lavoro simultanei e i tassi di errore delle attività degli agenti. Quindi definisci i requisiti per la compatibilità con Git, il controllo dell'accesso, l'isolamento, la verificabilità, la revisione del codice, l'integrazione CI/CD e l'adozione delle funzionalità di anteprima.
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