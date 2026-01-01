Die nächste Generation von SCM muss mehr leisten als nur Code zu speichern und Änderungen abzugleichen. Sie muss Teams dabei helfen, die Herausforderungen in Bezug auf Umfang, Koordination und Kontrolle zu bewältigen, die durch die Softwareentwicklung in Maschinengeschwindigkeit entstehen.

Gleichzeitiger Zugriff

Die SCM muss Repository-Daten effizient abrufen und bereitstellen, da viele Agents gleichzeitig Code abrufen, Branches erstellen, Merge Requests öffnen und Prüfungen auslösen. Durch die Zusammenfassung wiederholter Anfragen und die Optimierung des Datentransfers lässt sich die unnötige Last bei zunehmender Aktivität reduzieren.

Richtliniengesteuerte Validierung

Die generierten Änderungen sollten auf der Grundlage von Risikosignalen, erforderlichen Prüfungen, Approvalregeln und Unternehmensrichtlinien vorangetrieben werden. Indem diese Signale, Prüfungen und Regeln an die Standards angepasst werden, die Teams bereits für von Menschen vorgenommene Änderungen anwenden, können sie die bestehende Validierung auf die Arbeit von Agents ausweiten, anstatt ein separates System zu entwickeln. Die Validierung muss mit dem Volumen der generierten Ergebnisse skalieren, anstatt sich auf eine manuelle Überprüfung jeder einzelnen Aktion zu verlassen.

Lebenszykluskontext

Agents benötigen einen vernetzten, aktuellen und berechtigungsbasierten Kontext aus dem gesamten Softwarelebenszyklus. Dieser Kontext kann Workitems, Code-Eigentümer(innen), Abhängigkeiten, Pipelines, Umgebungen, erkannte Sicherheitsrisiken, Bereitstellungen, Produktionssignale und anwendbare Richtlinien umfassen.

Parallele Koordination

Agents benötigen abgeschlossene Workspaces und Informationen über zugehörige Aufgaben, damit sie Aufgaben parallel bearbeiten können, ohne widersprüchliche Änderungen zu verursachen. Die SCM sollte Teams dabei helfen, Überlappungen und veraltete Annahmen zu erkennen, bevor Änderungen in den gemeinsamen Verlauf eingehen.

Geltungsbereich

Jeder Agent sollte mit einer eindeutigen Identität und Berechtigungen arbeiten, die seiner Aufgabe und seinem potenziellen Einfluss entsprechen. Der Zugriff sollte auf das für die jeweilige Aufgabe Notwendige beschränkt werden, wobei für sensible oder vertrauliche Projekte und Actions strengere Kontrollen gelten sollten.

Dauerhafte Herkunftsverfolgung

Teams benötigen Nachweise, die eine Änderung mit dem menschlichen Ziel, der delegierten Befugnis, der Tätigkeit des Agent, der Validierung und der endgültigen Genehmigung in Verbindung bringen. Die Herkunftsnachverfolgung sollte die Verantwortlichkeit wahren, ohne dass Teams unbegrenzt Transkripte oder private Modellbegründungen speichern müssen. Zusammengenommen erweitern diese Anforderungen die SCM von einer reinen Code-Aufzeichnung zu einer operativen Grundlage für die agentische Softwarebereitstellung.