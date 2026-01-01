Ein SCM-Workflow verbindet einzelne Änderungen zu einem überprüften und nachverfolgbaren Ergebnis. Zwar nutzt jedes Team eigene Befehle und ein eigenes Branching-Modell, aber der grundlegende Prozess besteht in der Regel aus den folgenden Schritten:

1. Repository erstellen oder klonen

Ein Team erstellt ein Repository für ein Projekt oder klont ein bestehendes Repository in eine lokale Entwicklungsumgebung. Alle Entwickler(innen) können mit den für ihre Aufgabe benötigten Dateien und dem Verlauf arbeiten und dabei eine Verbindung zum gemeinsamen Projekt aufrechterhalten.

2. Branch für eine Änderung erstellen

Ein Branch ermöglicht eine separate Entwicklungslinie. Entwickler(innen) können an einem Feature, einem Fix oder einem Experiment arbeiten, ohne den gemeinsamen Standard-Branch zu ändern, bevor die Arbeit fertig ist. Kurzlebige Branches erleichtern den Review von Änderungen und verringern das Risiko, dass nicht zusammenhängende Tätigkeiten miteinander verschmelzen.

3. Fortschritte in Commits aufzeichnen

Ein Commit zeichnet eine Reihe zusammengehöriger Änderungen zu einem bestimmten Zeitpunkt auf. Zielgerichtete Commits erleichtern es Teammitgliedern, die Änderung zu verstehen, sie zu überprüfen, den Grund für eine Regression zu identifizieren oder das Projekt in einen früheren Zustand zurückzusetzen. Eine nützliche Commit-Nachricht beschreibt, was geändert wurde und warum. Dieser Kontext hilft zukünftigen Mitwirkenden, den Projektverlauf nachzuvollziehen, ohne die Entscheidung von Grund auf neu rekonstruieren zu müssen.

4. Änderung freigeben und überprüfen

Entwickler(innen) pushen ihren Branch in das gemeinsame Repository und öffnen einen Merge Request. Durch einen Merge Request erhalten Prüfer(innen) einen Ort, an dem sie die vorgeschlagenen Änderungen prüfen, Implementierungsdetails besprechen, automatisierte Ergebnisse zu überprüfen und bestätigen können, dass das Update den teaminternen Standards entspricht. In GitLab können Merge Requests mit Approvalregeln, geschützten Branches und automatisierten Pipelines kombiniert werden, um einen kontrollierten Weg in den Standard-Branch zu schaffen. Erfahre mehr über die Quellcodeverwaltung in GitLab .

5. Konflikte lösen und zusammenführen

Wenn zwei Branches überlappende Teile eines Projekts ändern, kann das SCM-System einen Konflikt erkennen. Die betroffenen Mitwirkenden können die konkurrierenden Änderungen überprüfen, entscheiden, welches Ergebnis korrekt ist, und den Branch aktualisieren, bevor sie sie zusammenführen. Sobald die Änderung genehmigt und die erforderlichen Prüfungen bestanden sind, können sie im gemeinsamen Branch zusammengeführt werden. Der resultierende Verlauf liefert einen Nachweis der Änderung und deren Review-Kontextes.

6. Validieren, veröffentlichen und wiederherstellen

SCM kann eine Änderung mit automatisierten Builds, Tests, Sicherheitsprüfungen und Bereitstellungs-Workflows verknüpfen. Wenn ein Update ein unerwartetes Problem verursacht, kann das Team anhand des Projektverlaufs Revisionen vergleichen, eine Änderung rückgängig machen oder einen bekannten guten Zustand wiederherstellen.