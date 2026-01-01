Um fluxo de trabalho de SCM conecta alterações individuais a um resultado revisado e rastreável. Os comandos exatos e o modelo de branching variam de acordo com a equipe, mas o processo principal geralmente inclui estas etapas:

1. Criar ou clonar um repositório

Uma equipe cria um repositório para um projeto ou clona um repositório existente em um ambiente de desenvolvimento local. Cada desenvolvedor pode trabalhar com os arquivos e o histórico necessários para sua tarefa enquanto mantém uma conexão com o projeto compartilhado.

2. Criar um branch para uma alteração

Um branch fornece uma linha separada de desenvolvimento. Os desenvolvedores podem trabalhar em um recurso, correção ou experimento sem alterar o branch padrão compartilhado antes que o trabalho esteja pronto. Branches de curta duração podem facilitar a revisão das mudanças e reduzir o risco de trabalhos não relacionados se complicarem.

3. Registrar o progresso nos commits

Um commit registra um conjunto de alterações relacionadas em um momento específico. Commits focados ajudam os colegas de equipe a entender a alteração, analisá-la, identificar o motivo de uma regressão ou retornar o projeto a um estado anterior.

Uma mensagem de commit útil descreve o que mudou e por quê. Esse contexto ajuda os futuros colaboradores a entender o histórico do projeto sem ter que reconstruir a decisão do zero.

4. Compartilhar e revisar a alteração

Os desenvolvedores enviam o branch por push para o repositório compartilhado e abrem uma solicitação de merge. Com uma solicitação de merge, os revisores têm um local para examinar as alterações propostas, discutir os detalhes da implementação, verificar os resultados automatizados e confirmar se a atualização segue os padrões da equipe.

No GitLab, as solicitações de merge podem ser combinadas com regras de aprovação, branches protegidos e pipelines automatizados para criar um caminho controlado para a branch padrão. Saiba mais sobre o gerenciamento de código-fonte do GitLab.

5. Resolver conflitos e fazer o merge

Quando duas branches alteram partes sobrepostas de um projeto, o sistema de SCM pode identificar um conflito. Os colaboradores afetados podem revisar as alterações concorrentes, decidir qual resultado está correto e atualizar o branch antes de fazer o merge.

Depois que a alteração e as verificações necessárias forem aprovadas, o merge poderá ser realizado no branch compartilhado. O histórico resultante fornece um registro da alteração e do contexto de revisão.

6. Validar, lançar e recuperar

O SCM pode conectar uma alteração a compilações automatizadas, testes, verificações de segurança e fluxos de trabalho de implantação. Se uma atualização causar um problema inesperado, a equipe poderá usar o histórico do projeto para comparar revisões, reverter uma alteração ou restaurar um estado em boas condições.