O gerenciamento de código-fonte explicado
O gerenciamento de código-fonte (SCM) é a prática de acompanhar, revisar e gerenciar alterações no código-fonte e nos arquivos de projeto relacionados. Com o SCM, as equipes de software têm um histórico confiável do que mudou, quem fez as alterações e como elas passam do desenvolvimento para uma codebase compartilhada e, finalmente, para a etapa de produção.
O SCM ajuda os desenvolvedores a trabalhar em paralelo sem perder o trabalho uns dos outros. As equipes podem criar branches, registrar alterações nos commits, revisar as atualizações propostas, resolver conflitos e retornar a uma versão anterior quando necessário. No desenvolvimento de software moderno, o SCM está fortemente ligado a controle de versão, revisão de código, segurança e CI/CD.
O gerenciamento de código-fonte usa um repositório e um sistema de controle de versão para organizar as alterações em um projeto. O repositório armazena o código-fonte e também pode conter configurações, scripts de compilação, testes, documentação e outros arquivos necessários para desenvolver e entregar o software.
Em geral, o SCM é usado de forma intercambiável com o controle de código-fonte e o controle de versão. Na prática, o controle de versão descreve o sistema que registra as revisões, enquanto o SCM também pode se referir aos fluxos de trabalho mais amplos de colaboração e entrega criados em torno delas.
Um repositório bem gerenciado se torna uma fonte confiável compartilhada para o projeto. Os desenvolvedores podem inspecionar o estado atual do código, comparar revisões, entender o contexto por trás de uma alteração e colaborar sem depender de arquivos trocados manualmente ou de transferências não documentadas.
Um fluxo de trabalho de SCM conecta alterações individuais a um resultado revisado e rastreável. Os comandos exatos e o modelo de branching variam de acordo com a equipe, mas o processo principal geralmente inclui estas etapas:
1. Criar ou clonar um repositório
Uma equipe cria um repositório para um projeto ou clona um repositório existente em um ambiente de desenvolvimento local. Cada desenvolvedor pode trabalhar com os arquivos e o histórico necessários para sua tarefa enquanto mantém uma conexão com o projeto compartilhado.
2. Criar um branch para uma alteração
Um branch fornece uma linha separada de desenvolvimento. Os desenvolvedores podem trabalhar em um recurso, correção ou experimento sem alterar o branch padrão compartilhado antes que o trabalho esteja pronto. Branches de curta duração podem facilitar a revisão das mudanças e reduzir o risco de trabalhos não relacionados se complicarem.
3. Registrar o progresso nos commits
Um commit registra um conjunto de alterações relacionadas em um momento específico. Commits focados ajudam os colegas de equipe a entender a alteração, analisá-la, identificar o motivo de uma regressão ou retornar o projeto a um estado anterior.
Uma mensagem de commit útil descreve o que mudou e por quê. Esse contexto ajuda os futuros colaboradores a entender o histórico do projeto sem ter que reconstruir a decisão do zero.
4. Compartilhar e revisar a alteração
Os desenvolvedores enviam o branch por push para o repositório compartilhado e abrem uma solicitação de merge. Com uma solicitação de merge, os revisores têm um local para examinar as alterações propostas, discutir os detalhes da implementação, verificar os resultados automatizados e confirmar se a atualização segue os padrões da equipe.
No GitLab, as solicitações de merge podem ser combinadas com regras de aprovação, branches protegidos e pipelines automatizados para criar um caminho controlado para a branch padrão. Saiba mais sobre o gerenciamento de código-fonte do GitLab.
5. Resolver conflitos e fazer o merge
Quando duas branches alteram partes sobrepostas de um projeto, o sistema de SCM pode identificar um conflito. Os colaboradores afetados podem revisar as alterações concorrentes, decidir qual resultado está correto e atualizar o branch antes de fazer o merge.
Depois que a alteração e as verificações necessárias forem aprovadas, o merge poderá ser realizado no branch compartilhado. O histórico resultante fornece um registro da alteração e do contexto de revisão.
6. Validar, lançar e recuperar
O SCM pode conectar uma alteração a compilações automatizadas, testes, verificações de segurança e fluxos de trabalho de implantação. Se uma atualização causar um problema inesperado, a equipe poderá usar o histórico do projeto para comparar revisões, reverter uma alteração ou restaurar um estado em boas condições.
O SCM reduz o risco operacional do desenvolvimento colaborativo de software e oferece às equipes uma maneira reproduzível de gerenciar alterações.
Colabore sem sobrescrever o trabalho dos outros
Vários desenvolvedores podem trabalhar em branches separadas e reunir suas alterações por meio de análise e merging. Essa ação é mais segura e transparente do que trocar arquivos de modo manual ou depender de uma coordenação informal.
Entenda o que mudou e por quê
O histórico do repositório registra as alterações ao longo do tempo. As equipes podem usar commits, branches, solicitações de merge e discussões relacionadas para entender como um recurso evoluiu e onde um bug pode ter sido introduzido.
Melhore a qualidade usando análise e automação
O SCM torna as alterações de código visíveis antes que elas cheguem ao branch compartilhado. Combinar a revisão com testes automatizados e outras verificações ajuda as equipes a encontrar problemas mais cedo e aplicar padrões consistentes.
Recupere-se dos erros
Como as revisões são mantidas, as equipes podem comparar o estado atual com as versões anteriores e desfazer as alterações quando necessário. Isso cria uma rede de segurança para experimentação e recuperação de incidentes.
Estabeleça governança e responsabilidade
O SCM pode fornecer controles sobre quem é capaz de alterar os branches protegidos, quem deve aprovar as atualizações e quais verificações devem ser aprovadas antes do merge de uma alteração. O histórico de auditoria também pode ajudar as equipes a entender ações importantes em um projeto.
Esses termos se sobrepõem, mas podem enfatizar diferentes partes do fluxo de trabalho de desenvolvimento.
|Termo
|Significado
|Controle de versão
|Sistema para gravar, comparar e reverter revisões em arquivos ao longo do tempo.
|Controle de código-fonte
|Outro termo comum para controle de versão, especialmente quando se refere ao código-fonte.
|Gerenciamento de código-fonte
|A prática de usar o controle de versão, além de colaboração, revisão, governança e fluxos de trabalho relacionados para gerenciar mudanças na fonte.
|Repositório
|O local do projeto onde os arquivos de origem e o histórico de revisão deles são armazenados.
Os sistemas de controle de versão normalmente são descritos como centralizados ou distribuídos.
Controle de versão centralizado
Um sistema centralizado mantém o histórico primário do projeto em um repositório central. Os desenvolvedores costumam se conectar a esse sistema para obter arquivos e enviar alterações. Esse modelo pode ser simples de entender e administrar, mas é possível que o trabalho dependa mais do acesso à rede e do serviço central.
Controle de versão distribuído
Um sistema distribuído fornece uma cópia local do repositório e de seu histórico aos desenvolvedores. Os desenvolvedores podem criar branches, inspecionar o histórico e fazer muitas alterações localmente antes de compartilhá-las com o repositório remoto. O Git é um sistema de controle de versão distribuído, amplamente usado no desenvolvimento colaborativo de software.
Como escolher um modelo
O modelo certo depende do fluxo de trabalho da equipe, do tamanho do repositório, da conectividade, dos requisitos de governança e das restrições operacionais. Para muitas equipes modernas, a decisão importante não é apenas como as revisões são armazenadas, mas também como o acesso ao repositório, a revisão de código, a automação, a segurança e a conformidade funcionam juntos em torno dessas revisões.
Como a IA está mudando o gerenciamento de código-fonte? Saiba mais sobre o gerenciamento de código-fonte de última geração feito para equipes de software que trabalham com pessoas e agentes de IA.
Ao avaliar uma plataforma de SCM, considere o fluxo de trabalho completo em vez de apenas o armazenamento do repositório.
Recursos de repositório e branching
Procure suporte confiável ao Git, organização clara de repositórios, fluxos de trabalho práticos de branching e ferramentas que ajudem as equipes a trabalhar com a versão atual de um projeto.
Revisão de código e aprovações
A revisão deve fazer parte do fluxo de trabalho da alteração. Considere as solicitações de merge ou de pull, a discussão inline, as aprovações necessárias, a atribuição do revisor e a visibilidade do feedback não resolvido.
Controle de acesso e governança
As equipes podem precisar de permissões granulares, branches protegidos, políticas de aprovação, eventos de auditoria e controles de conformidade. Esses recursos ajudam as organizações a aplicar regras consistentes sem depender inteiramente da aplicação manual.
CI/CD incorporadas e verificações automatizadas
As alterações na fonte devem ser fáceis de validar com compilações, testes, análises de segurança e fluxos de trabalho de implantação automatizados. Um fluxo de trabalho conectado reduz o risco de a revisão e a entrega de código funcionarem como processos desconectados.
Segurança e proteção de segredos
Avalie como a plataforma ajuda a proteger o código-fonte e os dados confidenciais. Os recursos relevantes podem incluir gerenciamento de permissões, detecção de segredos, testes de vulnerabilidades e controles sobre quem pode fazer push ou merge de alterações.
Experiência do desenvolvedor e integrações
Considere a facilidade com que os desenvolvedores podem clonar, editar, revisar e contribuir. Ferramentas de desenvolvimento baseadas na web, integrações, espelhamento de repositório e suporte para fluxos de trabalho existentes podem reduzir o atrito na adoção.
Flexibilidade no dimensionamento e na implantação
Empresas grandes ou distribuídas devem avaliar o desempenho, a administração, a disponibilidade, os requisitos de dados e as opções de implantação do repositório. O GitLab é compatível com modelos de implantação hospedados na nuvem, self-managed e de locatário único para diferentes necessidades organizacionais. Conheça a plataforma GitLab.
O SCM fornece o histórico de alterações e a camada de colaboração da qual depende a entrega automatizada de software. Um commit ou solicitação de merge pode disparar um pipeline que cria o aplicativo, executa testes, realiza verificações de segurança, empacota artefatos e implanta em um ambiente.
Essa conexão oferece às equipes um caminho rastreável desde a alteração do código até a validação e o resultado da entrega. Ela também ajuda as equipes a ver se uma alteração passou pelas verificações necessárias antes de chegar a um branch protegido ou ambiente de produção.
O GitLab inclui gerenciamento de código-fonte e CI/CD na mesma aplicação. Sua orientação pública de CI/CD descreve o repositório como o local para código-fonte, configuração, bibliotecas, testes e scripts de compilação, enquanto a orientação de implementação conecta repositórios Git, branching, aprovações de merge, branches protegidos e CI/CD embutido.
Uma implementação prática pode começar pequena e amadurecer com o tempo.
1. Crie ou migre um repositório Git
Escolha a estrutura do projeto, o branch padrão, o modelo de propriedade e as configurações do repositório. Se o código permanecer em outro provedor Git durante uma transição, defina como os repositórios e os fluxos de trabalho de entrega permanecerão sincronizados.
2. Escolha uma estratégia de branching e merge
Selecione um fluxo de trabalho adequado à cadência de lançamento e ao perfil de risco da equipe. Defina quando os branches são criados, por quanto tempo eles devem durar e como as alterações retornam ao branch padrão.
3. Estabeleça regras de revisão e proteção
Use solicitações de merge para alterações colaborativas. Defina os revisores necessários, as regras de aprovação, os branches protegidos, as responsabilidades de propriedade e as condições que devem ser cumpridas antes do merging.
4. Automatize a validação com CI/CD
Adicione pipelines que criem e testem mudanças de forma consistente. Expanda o pipeline ao longo do tempo com verificações de segurança, empacotamento, validação do ambiente e etapas de implantação que atendam às necessidades do projeto.
5. Aplique controles de segurança e conformidade
Proteja credenciais e configurações confidenciais, restrinja ações de alto impacto e documente as políticas que se aplicam aos repositórios e fluxos de trabalho de entrega. Os controles corretos dependem da empresa, do projeto e do ambiente regulatório.
6. Meça e melhore o fluxo de trabalho
Analise sinais como tempo de revisão, tempo entre a aprovação e o merge, falhas nas alterações, frequência de reversão e desempenho da entrega. Use essas medidas para encontrar gargalos, não para recompensar as equipes por maximizarem a atividade.
- Faça o commit de alterações focadas e relacionadas com frequência suficiente para criar pontos de verificação úteis.
- Escreva mensagens de commit que expliquem a intenção e o contexto da alteração.
- Comece a trabalhar com uma versão atual do repositório.
- Use branches para isolar as alterações e solicitações de merge para analisá-las.
- Mantenha o branch padrão estável e proteja-o de alterações não revisadas.
- Automatize testes e verificações repetíveis antes do merge.
- Defina as responsabilidades de propriedade e aprovação de códigos importantes.
- Proteja segredos, credenciais e configurações confidenciais do projeto.
- Concorde com um fluxo de trabalho de branching e merge que a equipe possa seguir de forma consistente.
- Use o histórico do repositório para investigar regressões e melhorar as alterações futuras.
O GitLab reúne gerenciamento de código-fonte baseado em Git, revisão de código, CI/CD, segurança e governança em uma única plataforma. As equipes podem usar um repositório compartilhado e um fluxo de trabalho de branching enquanto aplicam os controles e a automação necessários para mover o software da alteração para a entrega.
Perguntas frequentes
Perguntas frequentes
O SCM é a prática de acompanhar, revisar e gerenciar alterações no código-fonte e nos arquivos de projeto relacionados. Ele ajuda as equipes a colaborar, manter o histórico, resolver conflitos e controlar como as alterações atingem branches e produções compartilhados.
Os termos SCM e controle de versão geralmente são usados de forma intercambiável. O controle de versão é o sistema que registra as revisões de arquivos, enquanto o SCM também pode descrever os fluxos de trabalho de colaboração, revisão, governança e entrega circundantes.
O Git é um sistema de controle de versão distribuído. O GitLab é uma plataforma que fornece repositórios Git junto com revisão de código, CI/CD, segurança, governança e outros recursos do ciclo de vida do software.
Um repositório de código-fonte é o local do projeto em que os arquivos de origem e seu histórico de alterações ficam armazenados. Ele oferece aos colaboradores um local compartilhado para colaborar, além de fornecer as informações de revisão necessárias para comparar, revisar e recuperar as alterações.
Os branches criam linhas de desenvolvimento separadas para que os colaboradores possam trabalhar em recursos, correções ou experimentos sem alterar o branch padrão compartilhado antes que o trabalho esteja pronto. As alterações podem ser revisadas e mescladas posteriormente.
As empresas devem considerar recursos de repositório e branching, revisão de código, permissões, aprovações, auditabilidade, segurança, conformidade, CI/CD, integrações, escala, modelo de implantação e experiência do desenvolvedor.
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