Novedades en GitLab

Releases mensuales, recursos para desarrolladores y lo último del equipo de GitLab.

Versiones mensuales

Última versión

GitLab 19.1: Una vista de seguridad para cada escáner, un plano de control para cada agente

Los resultados de los escáneres SARIF ahora fluyen hacia la gestión de vulnerabilidades de GitLab junto con los hallazgos nativos, con corrección automática a través de GitLab Duo Agent Platform. Los administradores controlan qué modelos de IA se ejecutan, qué herramientas pueden invocar los agentes y hacia dónde se transmiten los eventos de auditoría.

Blog

Una vista unificada de vulnerabilidades, desde la cobertura de escáneres hasta la gobernanza de IA

Ahora puedes incorporar los resultados de escáneres SARIF en todas las vistas de seguridad, reducir el ruido de falsos positivos con análisis de detección de secretos impulsado por IA, y cerrar la brecha de gobernanza con la transmisión de eventos de auditoría de IA.

Blog

Actualizaciones del catálogo de IA para gobernanza y operaciones

Nuevos disparadores basados en eventos, controles de administrador, validación de configuración de flows y selección de modelos facilitan el control de lo que se ejecuta en el entorno y permiten confiar en la automatización sin supervisión.

Colaborador destacado del mes: Pishel65

Nos complace reconocer a Pishel65, un colaborador de nivel 3 con 19 solicitudes de fusión aceptadas y 9 más abiertas desde que se unió en octubre de 2025.

Ver las notas de la release

Próximamente

Funcionalidades planificadas para próximas versiones. Los planes están sujetos a cambios.

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