AI Code Developer Flow (disponibilidad general) Incorpora un agente al trabajo sin salir de él. Developer Flow ahora se extiende a lo largo de todo el ciclo de vida de las solicitudes de fusión: un único agente de IA que aborda la devolución de revisión, resuelve conflictos en ramas de larga duración, investiga códigos base desconocidos y divide solicitudes de fusión que crecieron demasiado.

Secure Build Gestor de secretos de GitLab (beta pública) Reduce el trabajo de mantener sincronizado un modelo de acceso independiente para secretos. El gestor de secretos utiliza la estructura existente de grupos y proyectos para que propietarios puedan almacenar, recuperar y hacer referencia a secretos de CI/CD limitados a un proyecto o grupo y accesibles solo para las tareas que los solicitan explícitamente.

Secure Análisis de dependencias mediante SBOM (disponibilidad general) Detecta paquetes vulnerables que los escáneres de declaraciones directas no encuentran. Los proyectos de Maven, Gradle y Python ahora obtienen cobertura completa de dependencias transitivas, con resolución automática de dependencias que recurre al análisis del manifiesto cuando no hay un archivo de bloqueo presente.

AI Code Resuelve solicitudes de fusión en Developer Flow (beta) Delega el trabajo prolongado de resolver conflictos de fusión a un agente. El nuevo botón “Resolver con Duo”, disponible en la página de conflictos de la solicitud de fusión y en el widget de verificaciones de fusión, puede analizar ambas ramas, elegir la mejor resolución, aplicar automáticamente la corrección al código y publicar un comentario resumido para que cualquier persona que revise la solicitud de fusión vea qué cambió.

AI Code Instrucciones personalizadas a nivel de grupo para GitLab Duo Reduce la duplicación de las mismas instrucciones de revisión entre proyectos. Defínelas una sola vez a nivel de grupo y se combinarán automáticamente con las instrucciones a nivel de proyecto tanto en el flujo de revisión de código como en la revisión de código de GitLab Duo.

Plan Configura tipos de elementos de trabajo Haz seguimiento del trabajo según cómo realmente planifica tu equipo, en lugar de forzar todo a incidencias o tareas. Crea o renombra tipos como caso de usuario, error o mantenimiento, con campos personalizados, ciclos de estado, vistas guardadas y paneles de tickets.

Verify Analyze Análisis detallados de uso de componentes del catálogo CI/CD Comprende exactamente a quién afecta un cambio incompatible o una corrección de seguridad antes de implementarlos en un componente de CI/CD. La página de recursos del catálogo ahora muestra qué proyectos utilizan cada componente, qué versión tienen y destaca primero los proyectos que usan versiones desactualizadas para ayudarte a priorizar el alcance.

AI Manage Compatibilidad ampliada con modelos de código abierto en Agent Platform de GitLab Duo Impulsa flujos de trabajo de IA agente en entornos sin conexión o con redes restringidas sin enviar datos a ningún lado. Agent Platform de GitLab Duo ahora admite más modelos de código abierto para implementaciones autoalojadas, incluidas Devstral 2 123B y GLM-5.1-FP8.

AI Manage Agent Platform de GitLab Duo autoalojado ahora admite Gemini Una familia de modelos más para equipos autoalojados que la necesitan. Gemini funciona ahora con múltiples flujos, incluidos el flujo de revisión de código, el flujo de resolución de vulnerabilidades SAST y el flujo de corrección de pipelines CI/CD.

Code Rapid Diffs para la revisión de solicitudes de fusión (beta) Deja de esperar a que cargue la pestaña Cambios en revisiones grandes. Rapid Diffs ofrece una carga inicial más rápida, desplazamiento más fluido e interacciones más ágiles gracias a la misma tecnología que ya impulsa la página de commits.

AI Manage Comprar GitLab CREDITS para la edición Enterprise (EE) autogestionada gratuita Accede a la IA agente sin tener que actualizar a Premium o Ultimate. Los clientes del nivel gratuito de EE autogestionado ahora pueden comprar créditos de GitLab directamente: elige un monto mensual, contrata un plan anual y el grupo compartido se renovará automáticamente cada mes.

Code Personalizar los títulos predeterminados de las solicitudes de fusión Obtén títulos de solicitudes de fusión consistentes sin pedirles a los desarrolladores que recuerden la convención. Configura una plantilla predeterminada por proyecto con variables para las ramas de origen y objetivo, el asunto de la primera confirmación, el ID y título de la incidencia vinculada, y un nombre de rama legible.