Novedades de GitLab

Lanzamientos mensuales, recursos para desarrolladores y lo último del equipo de GitLab.

Versiones mensuales

Última versión

GitLab 19.0: IA agente que cierra la brecha entre escribir código y ponerlo en producción

Reduce el trabajo manual relacionado con tu código, desde las solicitudes de fusión hasta las credenciales que utilizan y los componentes del pipeline que se ejecutan.

Blog

Gestiona credenciales de CI/CD con el gestor de secretos de GitLab (beta pública)

Gestiona credenciales de CI/CD dentro del gestor de secretos de GitLab. Cada secreto se limita a la tarea que lo necesita y se rige por los mismos controles de acceso que ya utilizas para el código.

Blog

Transforma las solicitudes de fusión de tareas manuales en un flujo de trabajo automatizado

Reduce el tiempo que dedicas al trabajo manual relacionado con tu código. Developer Flow ahora se encarga de los comentarios de revisores, la resolución de conflictos, la investigación de la base de código y la división de solicitudes de fusión demasiado grandes durante todo el ciclo de vida de las solicitudes de fusión.

Blog

Haz seguimiento del uso de componentes de CI en toda tu organización

Los estándares de los pipelines empiezan a desviarse apenas se implementan. Obtén una vista en tiempo real de qué versiones se ejecutan en cada lugar y dónde las correcciones de seguridad todavía no llegaron.

Blog

Más modelos de IA para los modelos autoalojados de Agent Platform de GitLab Duo

Los equipos con espacios de aire o redes restringidas ya no tienen que elegir entre mantenerse aislados o usar modelos potentes. Los nuevos modelos de código abierto compatibles ofrecen a clientes de modelos autoalojados más opciones para combinar el modelo adecuado con el flujo de trabajo de IA agente adecuado.

Blog

Limita la exposición de credenciales con tokens de acceso personal granulares

Los equipos pueden mantener la automatización en movimiento y facilitar la auditoría de tokens de acceso al limitar los tokens de acceso personal según el proyecto y las acciones que necesita cada flujo de trabajo.

Blog

Reduce el riesgo de la cadena de suministro con análisis de dependencias basados en SBOM

Detecta dependencias transitivas, rastrea cómo ingresaron a tu proyecto y priorízalas según su exposición en entornos reales.

Blog

Cobertura completa de análisis de seguridad de tu código base en minutos

Los perfiles de configuración de seguridad permiten implementar analizadores más rápido. Descubre cómo esta nueva función de GitLab 19.0 cubre miles de proyectos en minutos, sin brechas.

El contribuidor destacado de este mes: Norman Debald

Nos entusiasma reconocer a Norman, contribuidor de nivel 3 con más de 40 mejoras fusionadas en GitLab desde que se unió en mayo de 2022.

Leer las notas de lanzamiento

Lo que viene

Funcionalidades previstas para las próximas versiones. Planes sujetos a cambios.

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