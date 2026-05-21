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Neuigkeiten in GitLab

Monatliche Releases, Ressourcen für Entwickler(innen) und die neuesten Nachrichten vom GitLab-Team.

Monatliche Releases

Neuestes Release

GitLab 19.0: Agentische KI, die die Lücke zwischen Code schreiben und Code bereitstellen schließt

Reduziere die manuelle Arbeit rund um deinen Code – von Merge Requests über die verwendeten Zugangsdaten bis hin zu den Pipeline-Komponenten, die sie ausführen.

Blog

CI/CD-Zugangsdaten mit GitLab Secrets Manager verwalten (öffentliche Beta)

Verwalte CI/CD-Zugangsdaten direkt in GitLab mit dem Secrets Manager. Jedes Geheimnis ist auf den Job beschränkt, der es benötigt, und wird durch dieselben Zugriffskontrollen gesteuert, die du bereits für deinen Code verwendest.

Blog

GitLab 19.0: Merge Requests von manuellen Aufgaben in einen automatisierten Workflow verwandeln

Reduziere den Zeitaufwand für manuelle Arbeit rund um deinen Code. Developer Flow übernimmt jetzt Reviewer-Feedback, Konfliktlösung, Codebase-Recherche und das Aufteilen zu großer Merge Requests über den gesamten MR-Lebenszyklus.

Blog

CI-Komponentennutzung in deiner Organisation nachverfolgen

Pipeline-Standards driften ab dem Moment, in dem sie bereitgestellt werden. Erhalte eine Live-Ansicht darüber, welche Versionen wo ausgeführt werden und wo Sicherheitsfixes noch nicht eingespielt wurden.

Blog

Mehr KI-Modelle für GitLab Duo Agent Platform Self-Hosted

Teams in Air-Gap- und netzwerkbeschränkten Umgebungen müssen nicht mehr zwischen Isolation und leistungsfähigen Modellen wählen. Neu unterstützte Open-Source-Modelle bieten Self-Hosted-Kund(inn)en mehr Optionen, um das richtige Modell dem richtigen agentischen Workflow zuzuordnen.

Blog

Zugangsdaten-Exposition mit feingranularen persönlichen Zugriffstoken begrenzen

Teams können die Automatisierung aufrechterhalten und Zugriffstoken einfacher auditieren, indem sie persönliche Zugriffstoken auf das Projekt und die Aktionen beschränken, die ein Workflow benötigt.

Docs

Lieferkettenrisiken mit SBOM-basierter Abhängigkeitssuche reduzieren

Das Aufspüren anfälliger Pakete sollte kein manuelles Durchsuchen des Abhängigkeitsbaums erfordern. Die SBOM-basierte Abhängigkeitssuche erkennt direkte und transitive Schwachstellen in Drittanbieter-Paketen. Sie inventarisiert jede Abhängigkeit, markiert bekannte CVEs und priorisiert diejenigen, die dein Code tatsächlich aufruft.

Docs

Sicherheitsscans einmal konfigurieren, überall durchsetzen

Scanner für jedes Projekt zu konfigurieren ist mühsam und fehleranfällig. Sicherheitskonfigurationsprofile, jetzt allgemein verfügbar, ermöglichen es Teams, ein Profil einmal zu definieren und es für die Erkennung von Geheimnissen, SAST und Abhängigkeitssuche anzuwenden. Du kannst diese Scans mit bestehenden Scan-Ausführungsrichtlinien und Pipeline-Ausführungsrichtlinien durchsetzen.

Herausragende(r) Mitwirkende(r) des Monats: Norman Debald

Wir freuen uns, Norman zu würdigen – ein Level-3-Mitwirkender mit mehr als 40 zusammengeführten Verbesserungen in GitLab seit Mai 2022.

Versionshinweise lesen

Was als Nächstes kommt

Geplante Funktionen in den kommenden Releases. Pläne können sich ändern.

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