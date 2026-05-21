AI Code Developer Flow (GA) Bringe einen Agenten in deine Arbeit ein, ohne sie zu verlassen. Developer Flow erstreckt sich jetzt über den gesamten MR-Lebenszyklus: ein einzelner KI-Agent, der Reviewer-Feedback bearbeitet, Konflikte in langlebigen Branches löst, unbekannte Codebases recherchiert und zu groß gewordene MRs aufteilt.

Secure Build GitLab Secrets Manager (öffentliche Beta) Reduziere den Aufwand, ein separates Zugriffsmodell für Geheimnisse synchron zu halten. Secrets Manager nutzt deine bestehende Gruppen- und Projektstruktur, sodass Inhaber(innen) CI/CD-Geheimnisse speichern, abrufen und referenzieren können, die auf ein Projekt oder eine Gruppe beschränkt und nur für Jobs zugänglich sind, die sie explizit anfordern.

Secure Abhängigkeitssuche per SBOM (GA) Erkenne anfällige Pakete, die Scanner für direkte Deklarationen übersehen. Maven-, Gradle- und Python-Projekte erhalten jetzt vollständige transitive Abdeckung mit automatischer Abhängigkeitsauflösung, die auf Manifest-Scanning zurückfällt, wenn keine Lockdatei vorhanden ist.

AI Code MRs im Developer Flow auflösen (Beta) Übergib die langwierige Arbeit der Merge-Konfliktlösung an einen Agenten. Der neue „Resolve with Duo“-Button auf der MR-Konfliktseite und im Merge-Check-Widget kann beide Branches lesen, eine Lösung wählen, den Fix committen und einen zusammenfassenden Kommentar posten, damit alle Reviewer sehen können, was sich geändert hat.

AI Code Benutzerdefinierte Anweisungen auf Gruppenebene für GitLab Duo Reduziere die Duplizierung derselben Review-Anweisungen über Projekte hinweg. Definiere sie einmal auf Gruppenebene und sie werden automatisch mit den Anweisungen auf Projektebene kombiniert – sowohl für den Code Review Flow als auch für GitLab Duo Code Review.

Plan Workitem-Typen konfigurieren Verfolge Arbeit so, wie dein Team sie tatsächlich plant, anstatt alles in Issue oder Task zu zwängen. Erstelle oder benenne Typen um in User Story, Bug oder Maintenance – mit benutzerdefinierten Feldern, Status-Lebenszyklen, gespeicherten Ansichten und Issue-Boards.

Verify Analyze Detaillierte Nutzungsanalyse für CI/CD-Katalog-Komponenten Wisse genau, wer betroffen ist, bevor du eine Breaking Change oder einen Sicherheitsfix für eine CI/CD-Komponente veröffentlichst. Die Katalog-Ressourcenseite zeigt jetzt, welche Projekte jede Komponente nutzen, welche Version sie verwenden, und hebt Projekte mit veralteten Versionen hervor, damit du die Kontaktaufnahme priorisieren kannst.

AI Manage Erweiterte Open-Source-Modellunterstützung in GitLab Duo Agent Platform Betreibe agentische Workflows in Offline- und netzwerkbeschränkten Umgebungen, ohne Daten nach außen zu senden. Duo Agent Platform unterstützt jetzt zusätzliche Open-Source-Modelle für Self-Hosted-Bereitstellungen, darunter Devstral 2 123B und GLM-5.1-FP8.

AI Manage GitLab Duo Agent Platform Self-Hosted unterstützt jetzt Gemini Eine weitere Modellfamilie für Self-Hosted-Teams, die sie benötigen. Gemini funktioniert jetzt mit mehreren Flows, darunter Code Review Flow, SAST Vulnerability Resolution Flow und Fix CI/CD Pipeline Flow.

Code Rapid Diffs für Merge-Request-Reviews (Beta) Warte nicht mehr auf den Änderungen-Tab bei großen Reviews. Rapid Diffs liefert schnelleres initiales Laden, flüssigeres Scrollen und reaktionsschnellere Interaktionen – mit derselben Technologie, die bereits die Commits-Seite antreibt.

AI Manage GitLab Credits für die kostenlose Self-Managed Enterprise Edition (EE) kaufen Nutze agentische KI ohne vorheriges Upgrade auf Premium oder Ultimate. Kund(inn)en der kostenlosen Self-Managed EE können jetzt GitLab Credits direkt kaufen: Wähle einen monatlichen Betrag, verpflichte dich zu einer jährlichen Laufzeit, und der gemeinsame Pool wird jeden Monat automatisch aufgefüllt.

Code Standard-Merge-Request-Titel anpassen Erhalte konsistente MR-Titel, ohne dass Entwickler(innen) sich die Konvention merken müssen. Konfiguriere ein Standard-Template pro Projekt mit Variablen für Quell- und Zielbranch, erstes Commit-Subject, verknüpfte Issue-ID und -Titel sowie einen lesbaren Branch-Namen.