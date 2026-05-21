AI Code Flusso Sviluppatore (disponibilità generale) Utilizza un agente nel tuo lavoro senza abbandonarlo. Flusso Sviluppatore si estende ora all'intero ciclo di vita delle richieste di merge: un singolo agente IA che risponde ai feedback dei revisori, risolve i conflitti sui rami di lunga durata, effettua ricerche su codebase sconosciute e divide le richieste di merge diventate troppo grandi.

Secure Build GitLab Secrets Manager (Beta pubblica) Riduci il compito di mantenere sincronizzato un modello di accesso separato per i segreti. Secrets Manager utilizza la struttura esistente dei gruppi e dei progetti, in modo che i proprietari possano archiviare, recuperare e fare riferimento ai segreti di CI/CD relativi a un progetto o a un gruppo e accessibili solo ai job che li richiedono esplicitamente.

Secure Analisi delle dipendenze tramite SBOM (disponibilità generale) Trova i pacchetti vulnerabili che gli scanner a dichiarazione diretta non riescono a individuare. I progetti Maven, Gradle e Python hanno ora una copertura transitiva completa, con la risoluzione automatica delle dipendenze che torna all'analisi del manifesto quando non è presente un lockfile.

AI Code Risolvi le richieste di merge in Flusso Sviluppatore (Beta) Passa il lungo lavoro di risoluzione dei conflitti di merge a un agente. Il nuovo pulsante "Risolvi con Duo" nella pagina dei conflitti della richiesta di merge e il widget dei controlli di merge possono leggere entrambi i rami, scegliere una risoluzione, eseguire il commit della correzione e pubblicare un commento riassuntivo in modo che chiunque stia esaminando la richiesta di merge possa vedere cosa è cambiato.

AI Code Istruzioni personalizzate a livello di gruppo per GitLab Duo Riduci la duplicazione delle stesse istruzioni di revisione tra i vari progetti. Definendole una sola volta a livello di gruppo, si combinano automaticamente con le istruzioni a livello di progetto sia in Flusso Revisione del codice sia in Revisione del codice di GitLab Duo.

Plan Configura i tipi di elementi di lavoro Monitora il lavoro nel modo in cui il tuo team lo pianifica effettivamente, invece di forzare una suddivisione tra Ticket e Attività. Crea o rinomina i tipi in User story, Bug o Manutenzione, con campi personalizzati, cicli di vita dello stato, viste salvate e bacheche dei ticket.

Verify Analyze Analisi dettagliata dell'utilizzo dei componenti del catalogo CI/CD Conosci esattamente i destinatari interessati prima di inviare una modifica di integrità o una correzione di sicurezza a un componente di CI/CD. La pagina delle risorse del catalogo mostra ora i progetti che utilizzano ciascun componente, la versione in cui si trovano e i progetti su versioni obsolete in cima alla pagina, in modo da poter dare loro priorità a livello globale.

AI Manage Ampliamento del supporto dei modelli open-source in GitLab Duo Agent Platform Alimenta i flussi di lavoro agentici in ambienti offline e con limitazioni di rete, senza inviare dati da nessuna parte. GitLab Duo Agent Platform supporta ora ulteriori modelli open-source per i deployment self-hosted, tra cui Devstral 2 123B e GLM-5.1-FP8.

AI Manage GitLab Duo Agent Platform Self-Hosted ora supporta Gemini Una nuova famiglia di modelli per i team Self-Hosted che ne hanno bisogno. Gemini ora funziona con diversi flussi, tra cui il Flusso Revisione del codice, il Flusso Risoluzione delle vulnerabilità SAST e il Flusso Correzione della pipeline di CI/CD.

Code Diff rapidi per la revisione delle richieste di merge (Beta) Basta aspettare la scheda Modifiche sulle revisioni di grandi dimensioni. Diff rapidi offre un caricamento iniziale più veloce, uno scorrimento più fluido e interazioni più reattive utilizzando la stessa tecnologia dei commit.

AI Manage Acquista crediti GitLab per Free Self-Managed Enterprise Edition (EE) Usa l'IA agentica senza dover prima passare a Premium o Ultimate. I clienti del livello Free di Self-Managed EE possono ora acquistare direttamente i crediti GitLab: basta scegliere un importo mensile, impegnarsi per un periodo annuale e il pool condiviso si aggiornerà automaticamente ogni mese.

Code Personalizza i titoli predefiniti delle richieste di merge Ottieni titoli delle richieste di merge coerenti senza chiedere agli sviluppatori di ricordare le convenzioni. Configura un modello predefinito per progetto con variabili per i rami di origine e di destinazione, l'oggetto del primo commit, l'ID e il titolo del ticket collegato e un nome di ramo leggibile.