Novità in GitLab

Release mensili, risorse per gli sviluppatori e ultime novità da parte del team di GitLab.

Release mensili

Release più recente

GitLab 19.0: l'IA agentica che colma il divario tra la scrittura del codice e la sua distribuzione

Riduci il lavoro manuale che richiede il codice, dalle richieste di merge alle credenziali gestite e ai componenti della pipeline che vengono eseguiti.

Blog

Gestisci le credenziali di CI/CD con GitLab Secrets Manager (Beta pubblica)

Gestisci le credenziali di CI/CD all'interno di GitLab con Secrets Manager. Ciascun segreto è assegnato al job che ne ha bisogno ed è regolato dagli stessi controlli dell'accesso già utilizzati per il codice.

Blog

Trasforma le richieste di merge da attività manuali a un flusso di lavoro automatizzato

Riduci il tempo dedicato al lavoro manuale che richiede il tuo codice. Flusso Sviluppatore ora gestisce il feedback dei revisori, la risoluzione dei conflitti, la ricerca della codebase e le suddivisioni delle richieste di merge sovradimensionate nell'intero ciclo di vita della richiesta di merge.

Blog

Monitora l'utilizzo dei componenti della CI in tutta l'organizzazione

Gli standard delle pipeline mostrano una deriva della configurazione nel momento in cui vengono distribuite. Ottieni una visione in tempo reale di quali versioni sono in esecuzione e dove le correzioni di sicurezza non sono ancora effettive.

Blog

Altri modelli di IA per GitLab Duo Agent Platform Self-Hosted

I team con problemi di rete e con air gap non devono più scegliere tra l'isolamento e l'uso di modelli capaci. I nuovi modelli open-source supportati offrono ai clienti Self-Hosted più opzioni per abbinare il modello giusto al flusso di lavoro agentico corretto.

Blog

Limita l'esposizione delle credenziali con token di accesso personale granulari

I team possono mantenere costante l'automazione e rendere i token di accesso più facili da controllare, valutando la portata dei token di accesso personale al progetto e alle azioni necessarie per un flusso di lavoro.

Blog

Riduci il rischio della catena di fornitura con l'analisi delle dipendenze basata su SBOM

Rileva le dipendenze transitive, traccia il modo in cui sono entrate nel progetto e assegna loro una priorità in base all'esposizione reale.

Blog

Copertura completa degli scanner di sicurezza della codebase in pochi minuti

I profili di configurazione della sicurezza consentono di velocizzare l'implementazione degli scanner. Scopri come questa nuova funzionalità di GitLab 19.0 copre migliaia di progetti in pochi minuti, senza tralasciare nulla.

Collaboratore del mese: Norman Debald

GitLab è lieta di riconoscere il contributo di Norman, collaboratore di Livello 3 con oltre 40 miglioramenti integrati in tutto l'ambiente GitLab da quando ha preso parte alla community nel maggio 2022.

Leggi le note di rilascio

Novità in arrivo

Funzionalità previste per le prossime release. Piani soggetti a modifiche.

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