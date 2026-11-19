Imagine que você e a sua equipe já usam o Claude Code, o Codex, o Cursor, o Devin ou o OpenCode para escrever código. Talvez até mais de um deles.

O que acontece depois depende da configuração pessoal de cada um.

Alguns pedem ao agente que revise as mudanças e acompanhe as pipelines de CI e as verificações de segurança, cada um com uma forma diferente de agir quando algo quebra. Outros fazem tudo manualmente. Quando essas etapas dependem da configuração, da habilidade ou do tempo de cada engenheiro para acompanhar, até mudanças no mesmo projeto avançam em velocidades diferentes e passam por níveis diferentes de escrutínio.

Combinamos cada um desses agentes de programação com o GitLab para criar uma configuração recomendada que torna as suas melhores práticas de engenharia o padrão para toda a equipe.

Um único padrão para todas as mudanças. Os padrões de segurança, arquitetura e engenharia são definidos uma única vez no GitLab. O Duo revisa as mudanças com base nas suas instruções de revisão, e o GitLab exige pipelines obrigatórias, verificações de segurança e aprovações antes do merge, seja a mudança escrita por um agente de programação ou por uma pessoa.

Os padrões de segurança, arquitetura e engenharia são definidos uma única vez no GitLab. O Duo revisa as mudanças com base nas suas instruções de revisão, e o GitLab exige pipelines obrigatórias, verificações de segurança e aprovações antes do merge, seja a mudança escrita por um agente de programação ou por uma pessoa. Dê aos agentes o contexto de que eles precisam. O Duo pode trabalhar a partir do repositório, da discussão da merge request, dos logs de CI e dos resultados dos scanners. A equipe não precisa reconstruir esse contexto toda vez que o trabalho passa de uma ferramenta ou de uma pessoa para outra.

O Duo pode trabalhar a partir do repositório, da discussão da merge request, dos logs de CI e dos resultados dos scanners. A equipe não precisa reconstruir esse contexto toda vez que o trabalho passa de uma ferramenta ou de uma pessoa para outra. Delegue sem entregar as chaves. A identidade composta vincula cada ação de um agente ao próprio agente e à pessoa que a iniciou, e limita o acesso ao que os dois têm permissão para fazer.

A identidade composta vincula cada ação de um agente ao próprio agente e à pessoa que a iniciou, e limita o acesso ao que os dois têm permissão para fazer. Deixe um registro que o próximo engenheiro possa usar. Revisões, resultados de pipelines e aprovações ficam junto com a merge request. Uma correção de pipeline pode ter um link para a sessão do Duo que a gerou. Quem continuar o trabalho consegue ver o que foi executado e o que ainda precisa de atenção, sem reconstruir a conversa de outra pessoa com o agente.

Revisões, resultados de pipelines e aprovações ficam junto com a merge request. Uma correção de pipeline pode ter um link para a sessão do Duo que a gerou. Quem continuar o trabalho consegue ver o que foi executado e o que ainda precisa de atenção, sem reconstruir a conversa de outra pessoa com o agente. Seus modelos, sua nuvem. Escolha o modelo de cada flow agêntico entre os da Anthropic, da OpenAI, do Google ou de provedores de modelos de pesos abertos, e troque quando surgir um melhor.

Novidades

O seu agente de programação escreve o código. O GitLab Duo faz o trabalho que começa na merge request e segue até o deploy.

Agora é possível configurar revisão de código, correção de pipelines e triagem de segurança de uma só vez, direto da sua sessão de programação. A skill de configuração do GitLab Duo (em inglês) conecta o seu agente ao GitLab e ativa a revisão automática e a correção de pipelines com falha. No plano Ultimate, também é possível ativar a triagem e a correção de vulnerabilidades. A skill informa o que ainda precisa da sua atenção, se houver algo.

Depois da configuração, o trabalho continua rodando no GitLab mesmo que o editor seja fechado. Ao reabrir o editor, a skill opcional de acompanhamento de MRs (em inglês) verifica o que já está em execução e traz o feedback das revisões e das pipelines de volta para a sua sessão de programação.

Para se aprofundar no uso das novas skills, veja o nosso guia detalhado (em inglês).

O que você e a sua equipe ganham

Dê a cada MR elegível uma revisão independente por US$ 0,25

O seu agente de IA para programação pode verificar o próprio trabalho antes de fazer o push. O Duo dá uma segunda olhada na mudança quando a MR é marcada como pronta e publica feedback no diff. Uma revisão custa um valor fixo de US$ 0,25 pelo preço de tabela; assim, 1.000 revisões custam US$ 250. O Code Review da Anthropic custa em média de US$ 15 a US$ 25 por revisão (em inglês), ou seja, o mesmo volume custaria US$ 15.000 ou mais. Isso torna viável uma primeira revisão até em mudanças de rotina.

Depois, peça ao seu agente que leia os comentários, corrija os que fizerem sentido para a equipe e responda em cada thread.

Transforme achados de segurança em correções verificáveis

No plano Ultimate, o Duo sinaliza prováveis falsos positivos dos testes estáticos de segurança de aplicações (SAST) e da detecção de segredos, e abre MRs com correções para os achados de SAST elegíveis, geralmente cerca de 10 minutos depois de uma varredura. A equipe recebe uma proposta de mudança que pode passar por testes, varreduras e revisão com as mesmas regras de qualquer outra mudança.

Comece a investigar quando a CI fica vermelha

Quando uma pipeline falha, uma automação inicia o flow Fix CI/CD Pipeline e vincula a sessão à MR enquanto você já está em outra tarefa. O Duo sugere uma mudança, abre uma MR de correção ou explica o que encontrou, caso não consiga propor uma correção confiável. A correção ainda precisa passar pela CI. Enquanto o Duo trabalha na correção no GitLab, o seu harness de programação também pode colaborar com o Duo para revisar a correção proposta, fazer commit de uma mudança na MR e acompanhar até a pipeline passar.

Leve uma MR até o merge, com aprovações baseadas em políticas

A skill de acompanhamento de MRs verifica as threads de revisão, os jobs com falha e os conflitos de uma MR e trata esses pontos a partir do seu agente. O agente pode resolver um conflito de merge na sua cópia local ou passá-lo ao Developer flow para que ele cuide disso no GitLab. A skill para quando só restam as aprovações.

Depois, são as suas regras de aprovação que decidem o que pode passar por merge, tanto para mudanças de agentes quanto de pessoas. As políticas para aprovação de merge requests podem exigir que uma pessoa aprove cada MR ou adicionar aprovadores quando uma varredura encontra uma vulnerabilidade. As políticas de execução de pipelines garantem que os jobs obrigatórios sejam executados. Os mecanismos de aprovação de ferramentas podem fazer com que um agente peça autorização a uma pessoa antes de uma ação sensível. As chamadas de ferramentas que passam pelo servidor MCP do GitLab podem ser vistas nos eventos de auditoria quando o armazenamento está ativado. Se o Duo puder aprovar MRs, a aprovação dele não conta para as aprovações obrigatórias.

Entregue uma issue ao GitLab Duo e receba uma merge request

Peça ao seu agente que entregue uma issue atribuída a você ao Developer flow. O flow roda no GitLab, lê a issue e o repositório, escreve a mudança e abre uma MR em seu nome. Você continua trabalhando localmente, e ninguém precisa copiar a issue e o histórico do código para um prompt.

Como começar

Cole isto no seu agente de programação:

Copy Instale as skills de https://gitlab.com/gitlab-da/projects/agentic-eng-config e execute a gitlab-duo-setup para o meu grupo do GitLab. Mostre o plano antes de mudar qualquer coisa.

O agente verifica o que já está ativado e mostra um único plano. Nada muda até que você aprove. Alguém com o papel de Owner pode configurar o grupo inteiro do GitLab. Uma pessoa com o papel de Maintainer pode começar por um projeto do GitLab.

Depois, teste com trabalho real:

“Resuma o feedback do Duo na MR !42. Quais achados você trataria e o que mudaria?”

“O Duo propôs uma correção para a pipeline com falha na MR !42? Mostre o diff e explique por que ele deveria corrigir a falha.”

“Leve a MR !42 até o merge.”

“Encontre as issues atribuídas a mim em <projeto> . Entregue a de escopo mais bem definido ao Duo Developer flow.”

Se você está começando agora com a Duo Agent Platform e o GitLab Ultimate, pode iniciar uma avaliação gratuita.