Angenommen, ein Team schreibt Code bereits mit Claude Code, Codex, Cursor, Devin oder OpenCode, vielleicht sogar mit mehreren davon. Was danach passiert, hängt vom persönlichen Setup jeder einzelnen Person ab.

Manche lassen ihren Agenten Änderungen prüfen sowie CI-Pipelines und Sicherheitsprüfungen beobachten, mit jeweils eigenem Vorgehen, wenn etwas fehlschlägt. Andere erledigen das von Hand. Hängen diese Schritte vom Setup, Können oder Zeitbudget der einzelnen Engineers ab, kommen selbst Änderungen im selben Projekt unterschiedlich schnell voran und werden unterschiedlich gründlich geprüft.

Wir haben jeden dieser Coding-Agenten mit GitLab kombiniert und eine empfohlene Konfiguration erstellt, die bewährte Engineering-Praktiken zum Standard für das ganze Team macht.

Ein Maßstab für jede Änderung: Sicherheits-, Architektur- und Engineering-Standards werden einmal in GitLab festgelegt. Duo prüft Änderungen anhand der Review-Anweisungen des Teams, und GitLab setzt vor dem Merge die erforderlichen Pipelines, Sicherheitsprüfungen und Freigaben durch, unabhängig davon, ob ein Coding-Agent oder ein Mensch die Änderung geschrieben hat.

Sicherheits-, Architektur- und Engineering-Standards werden einmal in GitLab festgelegt. Duo prüft Änderungen anhand der Review-Anweisungen des Teams, und GitLab setzt vor dem Merge die erforderlichen Pipelines, Sicherheitsprüfungen und Freigaben durch, unabhängig davon, ob ein Coding-Agent oder ein Mensch die Änderung geschrieben hat. Der nötige Kontext für Agenten: Duo kann mit dem Repository, der Diskussion im Merge Request, CI-Logs und Scanner-Ergebnissen arbeiten. Das Team muss diesen Kontext nicht jedes Mal neu zusammensetzen, wenn Arbeit zwischen Werkzeugen oder Personen wechselt.

Duo kann mit dem Repository, der Diskussion im Merge Request, CI-Logs und Scanner-Ergebnissen arbeiten. Das Team muss diesen Kontext nicht jedes Mal neu zusammensetzen, wenn Arbeit zwischen Werkzeugen oder Personen wechselt. Delegation ohne Schlüsselübergabe: Composite Identity verknüpft jede Aktion eines Agenten mit dem Agenten und der Person, die sie gestartet hat, und beschränkt den Zugriff auf das, was beide dürfen.

Composite Identity verknüpft jede Aktion eines Agenten mit dem Agenten und der Person, die sie gestartet hat, und beschränkt den Zugriff auf das, was beide dürfen. Nachvollziehbarkeit für die nächste Person: Reviews, Pipeline-Ergebnisse und Freigaben bleiben beim Merge Request. Eine Pipeline-Korrektur kann auf ihre Duo-Session verweisen. Wer die Arbeit übernimmt, sieht, was gelaufen ist und was noch offen ist, ohne die Agenten-Unterhaltung einer anderen Person rekonstruieren zu müssen.

Reviews, Pipeline-Ergebnisse und Freigaben bleiben beim Merge Request. Eine Pipeline-Korrektur kann auf ihre Duo-Session verweisen. Wer die Arbeit übernimmt, sieht, was gelaufen ist und was noch offen ist, ohne die Agenten-Unterhaltung einer anderen Person rekonstruieren zu müssen. Eigene Modelle, eigene Cloud: Das Modell für jeden agentischen Flow lässt sich aus den Angeboten von Anthropic, OpenAI, Google oder Anbietern offener Modelle wählen und wechseln, wenn ein besseres erscheint.

Die Neuerungen

Der Coding-Agent schreibt den Code. GitLab Duo übernimmt die Arbeit, die beim Merge Request beginnt und bis zum Deployment reicht.

Code Review, Pipeline-Reparatur und die Sichtung von Sicherheitsfunden lassen sich jetzt gemeinsam aus der Coding-Session heraus einrichten. Der GitLab Duo Setup Skill verbindet den Agenten mit GitLab und konfiguriert das automatische Review und die Reparatur fehlgeschlagener Pipelines. Mit Ultimate lassen sich zusätzlich die Sichtung und Behebung von Sicherheitsfunden aktivieren. Der Skill meldet, ob und was noch zu tun bleibt.

Einmal eingerichtet, läuft die Arbeit in GitLab weiter, auch wenn der Editor geschlossen ist. Beim nächsten Mal prüft der optionale MR Followup Skill, was bereits läuft, und holt Review- und Pipeline-Feedback zurück in die Coding-Session.

Eine ausführliche Anleitung zu den neuen Skills bietet unser Leitfaden zur empfohlenen Konfiguration.

Der Nutzen für Teams

Jeden geeigneten MR für 25 US-Cent separat prüfen lassen

Der Coding-Agent kann seine eigene Arbeit vor dem Push prüfen. Duo sieht sich die Änderung zusätzlich an, sobald der MR als bereit markiert ist, und hinterlässt Feedback im Diff. Anschließend kann der Agent die Kommentare lesen, die Funde beheben, denen das Team zustimmt, und in jedem Thread antworten.

Ein Review kostet pauschal 0,25 US-Dollar zum Listenpreis, 1.000 Reviews also 250 US-Dollar. Code Review von Anthropic kostet im Durchschnitt 15 bis 25 US-Dollar pro Review, dieselbe Menge also 15.000 US-Dollar oder mehr. Damit ist ein erster Durchgang auch für Routineänderungen wirtschaftlich.

Sicherheitsfunde in überprüfbare Korrekturen verwandeln

Mit Ultimate markiert Duo wahrscheinliche False Positives aus Static Application Security Testing und Secret Detection und öffnet für geeignete SAST-Funde MRs mit Korrekturen, in der Regel etwa 10 Minuten nach einem Scan. Das Team erhält eine vorgeschlagene Änderung, die es nach denselben Regeln testen, scannen und prüfen kann wie jede andere Änderung.

Fehlgeschlagene Pipelines automatisch untersuchen

Schlägt eine Pipeline fehl, startet eine Automatisierung Fix CI/CD Pipeline, während das Team an etwas anderem arbeitet, und verlinkt die Session im MR. Duo schlägt eine Änderung vor, öffnet einen Korrektur-MR oder erklärt, was es gefunden hat, wenn es keine verlässliche Korrektur vorschlagen kann. Auch die Korrektur muss die CI bestehen. Während Duo in GitLab an der Korrektur arbeitet, kann der Coding-Harness gemeinsam mit Duo die vorgeschlagene Korrektur prüfen, eine Änderung in den MR committen und abwarten, bis die Pipeline erfolgreich durchläuft.

MRs mit richtlinienbasierten Freigaben bis zum Merge bringen

Der MR Followup Skill prüft Review-Threads, fehlgeschlagene Jobs und Konflikte in einem MR und arbeitet sie über den Agenten ab. Der Agent kann einen Merge-Konflikt im lokalen Checkout auflösen oder ihn an den Developer Flow übergeben, der ihn in GitLab auflöst. Der Skill hält an, sobald nur noch Freigaben ausstehen.

Danach entscheiden die Freigaberegeln, was gemergt wird, für Änderungen von Agenten wie von Menschen. Approval Policies können verlangen, dass eine Person jeden MR freigibt, oder weitere Freigebende hinzufügen, wenn ein Scan eine Schwachstelle findet. Pipeline Execution Policies sorgen dafür, dass Pflicht-Jobs laufen. Leitplanken für die Freigabe von Tools können einen Agenten verpflichten, vor einer sensiblen Aktion eine Person zu fragen. Tool-Aufrufe über den MCP-Server von GitLab lassen sich in den Audit-Ereignissen einsehen, wenn die Speicherung aktiviert ist. Darf Duo MRs freigeben, zählt seine Freigabe nicht zu den erforderlichen Freigaben.

Issue an GitLab Duo übergeben und Merge Request erhalten

Der Agent kann ein zugewiesenes Issue an den Developer Flow übergeben. Der Flow läuft in GitLab, liest das Issue und das Repository, schreibt die Änderung und öffnet einen MR im Namen der Person, die ihn angestoßen hat. Lokal lässt sich währenddessen weiterarbeiten, und niemand muss das Issue und die Codehistorie in einen Prompt kopieren.

Der Einstieg

Diesen Prompt in den Coding-Agenten einfügen:

Copy Installiere die Skills aus https://gitlab.com/gitlab-da/projects/agentic-eng-config und führe gitlab-duo-setup für meine GitLab-Gruppe aus. Zeig mir den Plan, bevor du etwas änderst.

Der Agent prüft, was bereits aktiviert ist, und zeigt einen einzigen Plan. Nichts ändert sich, bevor er freigegeben ist. Mit der Rolle Owner lässt sich die ganze GitLab-Gruppe einrichten. Mit der Rolle Maintainer lässt sich mit einem einzelnen GitLab-Projekt beginnen.

Danach geht es an echte Arbeit:

"Fasse das Duo-Feedback zu MR !42 zusammen. Welche Funde würdest du angehen, und was würdest du ändern?"

"Hat Duo eine Korrektur für die fehlgeschlagene Pipeline in MR !42 vorgeschlagen? Zeig mir den Diff und warum er den Fehler beheben würde."

" /gitlab-mr-followup Bring MR !42 bis zum Merge."

Bring MR !42 bis zum Merge." "Finde meine zugewiesenen Issues in <project> . Übergib das am klarsten umrissene an den Duo Developer Flow."

Mit deutschen Prompts schreibt der Agent auch Kommentare, Antworten in Threads und Commit-Nachrichten in GitLab auf Deutsch. Arbeitet das Team im Repository auf Englisch, lässt sich das im Prompt vorgeben.

Wer neu bei Duo Agent Platform und GitLab Ultimate ist, kann eine kostenlose Testversion starten.