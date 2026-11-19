Jedes Engineering-Team hat Arbeit, die regelmäßig Aufmerksamkeit braucht, etwa die Sichtung neuer Issues oder die Untersuchung von Vorfällen. Unter den DevSecOps-Fachleuten, die KI-Tools nutzen, sagen laut dem Global DevSecOps Report von GitLab 43 %, dass die Automatisierung wiederkehrender Aufgaben den größten Effizienzgewinn gebracht hat. Agenten sind aber weiterhin darauf angewiesen, dass eine Person den Workflow anstößt oder ein Ereignis ihn auslöst. Ohne Aufzeichnung, was wann und warum gelaufen ist, kann zudem niemand nachvollziehen, wie die Arbeit erledigt wurde.

Mit geplanten Automatisierungen, als Beta in GitLab 19.6, erledigen Flows in GitLab Duo Agent Platform Routineaufgaben nach einem Zeitplan, den das Team festlegt, und führen eine Historie der Läufe. Geplante Automatisierungen sind ein Baustein der Governed Software Factory, in der Agenten und Flows selbstständig innerhalb der Kontrollen arbeiten, die das Team vorgibt.

Routinearbeit nach Zeitplan

Hängt der Start automatisierter Arbeit von einer Person oder einem Ereignis ab, bleibt der Nutzen begrenzt, und der Zeitpunkt ist schwer vorherzusagen. Ist die zuständige Person abwesend, wartet die Arbeit, und ohne Ereignis beginnt sie gar nicht erst. Geplante Automatisierungen geben Routinearbeit einen verlässlichen Rhythmus.

Ereignisbasierte Automatisierungen lassen sich in GitLab Duo Agent Platform bereits ausführen, ausgelöst durch Aktivitäten wie einen Merge Request oder eine Erwähnung in einem Kommentar. Geplante Automatisierungen starten die Arbeit dagegen nach einem wiederkehrenden Zeitplan, ganz ohne Ereignis. Die Aufgabe wird in einfacher Sprache beschrieben und der Rhythmus einmal festgelegt. Danach läuft die Automatisierung selbstständig zu den gewählten Zeiten, mit Zahlen zu Läufen und Erfolgsquoten, die das Team auswerten kann.

So lassen sich etwa täglich neue Issues sichten, damit der Backlog geordnet bleibt, oder stündlich Vorfälle zum Zustand der CI prüfen und mit der wahrscheinlichen Ursache kommentieren. Die Untersuchung ist dann bereits im Gange, bevor jemand das Issue öffnet.

Der Zeitplan lässt sich in Abständen von 15 Minuten bis zu einem Monat festlegen, zu der Tageszeit und in der Zeitzone, die zur Gruppe passen. Weil Automatisierungen in GitLab Arbeit vorantreiben, auf die das ganze Team angewiesen ist, läuft jede auf Projektebene.

Wie sich eine Automatisierung planen lässt, von der Beschreibung der Aufgabe bis zur Auswertung des ersten Laufs, zeigt dieses Video:

Kontrolle und Transparenz für jeden Lauf

Je mehr Arbeit Agenten rund um den Code übernehmen, desto wichtiger wird für Teams, welcher Agent gehandelt hat, welche Berechtigungen er hatte und was er getan hat. Ohne überprüfbare Identität und ohne Aufzeichnung jeder Änderung kann niemand sagen, welcher Agent eine Änderung vorgenommen hat oder warum er gelaufen ist, und jedes Review und jedes Audit beginnt mit einer Rekonstruktion. Agentische Arbeit lässt sich schwer ausbauen, wenn nicht sichtbar ist, was Agenten oder Flows bereits getan haben.

Geplante Automatisierungen bieten die Kontrollen, die ein Team braucht, um dem zu vertrauen, was selbstständig läuft. Jede Automatisierung läuft als eigenes Dienstkonto mit eingegrenzten Berechtigungen, sodass sich Arbeit von Agenten in den Audit-Ereignissen von Arbeit von Menschen unterscheiden lässt. Die Audit-Ereignisse zeichnen außerdem Änderungen an jeder Automatisierung auf. So weiß das Team, was gelaufen ist, mit welchem Ergebnis und wer etwas geändert hat.

Die neu gestaltete Seite Automations, früher Triggers, führt geplante und ereignisbasierte Automatisierungen an einem Ort zusammen, jeweils mit der Zahl der Läufe, der Erfolgsquote und Details zu den Sessions. So sind alle Läufe und ihre Ergebnisse im Detail nachvollziehbar. Schlägt ein Lauf fehl, zeigt die Seite den Grund, und die Session lässt sich öffnen, um genau zu sehen, was der Agent getan hat.

Ein Baustein der Governed Software Factory

Die Governed Software Factory ist ein durchgängiges System, das Software von der Idee bis in die Produktion bringt, nach den eigenen Richtlinien und Standards der Organisation und mit einer Nachweiskette, die festhält, wie jede Änderung dorthin gelangt ist.

Geplante Automatisierungen ergänzen dieses Fundament um einen wichtigen Baustein, denn sie speisen regelmäßig Arbeit in die Factory ein. Ein wöchentlicher Scan auf Schwachstellen kann Work Items anlegen, die die Factory dann bearbeitet, und jede Automatisierung läuft als eigenes Dienstkonto mit eingegrenzten Berechtigungen, sodass ihre Aktionen leicht zu erkennen bleiben.

Die richtige Arbeit nach Zeitplan zu erledigen, hält die Factory in Bewegung, entlastet das Team und hinterlässt eine Aufzeichnung, der es vertrauen kann. Eine dieser Automatisierungen anzulegen, ist ein guter Einstieg:

Untersuchung des CI-Zustands: eine stündliche Prüfung offener Vorfälle, die jeweils einen Kommentar mit der wahrscheinlichen Ursache hinterlässt, sodass die Untersuchung bereits läuft, bevor jemand das Issue öffnet.

eine stündliche Prüfung offener Vorfälle, die jeweils einen Kommentar mit der wahrscheinlichen Ursache hinterlässt, sodass die Untersuchung bereits läuft, bevor jemand das Issue öffnet. Sichtung von Issues: eine morgendliche Durchsicht neuer Issues, die jeweils entscheidet, ob es sich um einen Bug oder ein Feature handelt, und ein Label vergibt, damit der Backlog geordnet bleibt.

eine morgendliche Durchsicht neuer Issues, die jeweils entscheidet, ob es sich um einen Bug oder ein Feature handelt, und ein Label vergibt, damit der Backlog geordnet bleibt. Bericht über liegen gebliebene Arbeit: ein wöchentlicher Bericht, der in einem neuen Issue die offenen Issues ohne Aktivität in den letzten 30 Tagen auflistet, damit festgefahrene Arbeit noch einmal geprüft wird.

ein wöchentlicher Bericht, der in einem neuen Issue die offenen Issues ohne Aktivität in den letzten 30 Tagen auflistet, damit festgefahrene Arbeit noch einmal geprüft wird. Erkennung von Duplikaten: eine tägliche Prüfung neuer Issues, die auf offene Issues hinweist, die nach derselben Anfrage aussehen, damit Duplikate verknüpft werden, bevor jemand sie doppelt sichtet.

eine tägliche Prüfung neuer Issues, die auf offene Issues hinweist, die nach derselben Anfrage aussehen, damit Duplikate verknüpft werden, bevor jemand sie doppelt sichtet. Wochenüberblick: eine Zusammenfassung am Freitag, was in der Woche geschlossen und gemergt wurde, in einfacher Sprache für Personen außerhalb des Engineerings und als neues Issue gepostet, damit alle Beteiligten wissen, was ausgeliefert wurde, ohne die Titel der MRs lesen zu müssen.

Der Einstieg in geplante Automatisierungen

Geplante Automatisierungen sind ab sofort als Beta in GitLab 19.6 verfügbar. Wie andere Flows in GitLab Duo Agent Platform nutzen sie GitLab Credits. Zum Ausprobieren lassen sich die Experiment- und Beta-Funktionen aktivieren, eine Routine auswählen, die das Team regelmäßig wiederholt, etwa eine der Empfehlungen oben, und nach Zeitplan ausführen.

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