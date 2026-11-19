Die meiste Software beginnt als Unterhaltung: Ein Kunde wünscht sich eine neue Funktion, das Produktmanagement wägt sie gegen die Roadmap ab, das Engineering prüft die Machbarkeit, und die Sicherheitsverantwortlichen fragen, was davon betroffen ist.

Dann muss jemand daraus Arbeit machen. Diese Person liest den Thread noch einmal, tippt die Entscheidungen in ein Issue ab und hofft, kein wichtiges Detail aus einer Antwort übersehen zu haben. Die Unterhaltung kommt zügig voran. Ins Stocken gerät sie erst bei der Übergabe zwischen Teams und Werkzeugen.

KI-Agenten eignen sich besonders für diese Übergabe, denn sie lesen eine lange Diskussion mit vielen Beteiligten und machen daraus strukturierte Arbeit. So können sich die Menschen auf die Zusammenarbeit konzentrieren, während die Agenten das Ergebnis erstellen.

GitLab for Slack erhält jetzt agentische Funktionen und ist mit GitLab 19.6 für Nutzer(innen) von GitLab.com in eingeschränkter Verfügbarkeit (Limited Availability) erhältlich. Der Zugang für GitLab Self-Managed und GitLab Dedicated folgt mit GitLab 19.7, wenn GitLab for Slack allgemein verfügbar wird. Wer @GitLab in einem Thread in den Channels des Teams erwähnt, lässt den Agenten die Unterhaltung lesen, Bestehendes finden, Entscheidungen in nachverfolgbare Arbeit umsetzen und die agentischen Flows starten, die die Arbeit bis in die Produktion bringen. Die Arbeit beginnt in Slack und landet in GitLab, wo sie gesteuert, nachverfolgt und ausgeliefert wird.

Ein Work Item in Slack anlegen

"Teams treffen jeden Tag Entscheidungen in Slack, und die besten Agenten sind die, die auf Basis dieses Kontexts handeln können. Mit GitLab for Slack lesen Agenten die Unterhaltung, handeln über den gesamten Software-Lebenszyklus hinweg in GitLab und bringen die Ergebnisse zurück in den Thread. Teams kommen so von einer kurzen Diskussion zu geplanter, geprüfter und ausgelieferter Arbeit, ohne das Werkzeug zu wechseln." – Katie Steigman, Vice President Product Management, Slack

Slack als Eingang und GitLab als Ort der Arbeit

GitLab for Slack verbindet die Oberfläche, in der das Team die Arbeit bespricht, mit der Plattform, auf der die Software ausgeliefert wird. Die Unterhaltung des Teams in Slack wird selbst zum Input für den Agenten, sodass zwischen dem Thread und dem ersten Commit keine Entscheidung verloren geht.

Der Agent schaut dabei über den Thread hinaus. Wird @GitLab erwähnt, kann er die Nachrichten in dem Channel lesen, in dem die Erwähnung erfolgt ist. Seine Antwort berücksichtigt so die gesamte Diskussion und nicht nur die Antworten unter einer einzelnen Nachricht. Auf Wunsch fasst er zuerst zusammen, was bisher besprochen wurde, etwa mit: "@GitLab, fasse #channel für mich zusammen."

Das funktioniert in beide Richtungen. Kontext aus GitLab (was bereits gebaut wurde, was nachverfolgt wird, ob ein Merge Request bereit ist und Ähnliches) erscheint ebenfalls in der Unterhaltung. Die Unterhaltung wird zu Issues, Merge Requests und laufenden agentischen Flows, deren Ergebnisse zurück in den Thread gepostet werden.

Von der Unterhaltung bis in die Produktion in GitLab

Wer die App GitLab for Slack auf GitLab.com bereits nutzt, kann sie jetzt neu installieren, um die Agentenfunktionen hinzuzufügen. Es gibt nichts Neues zu lernen: Es genügt, @GitLab zu erwähnen.

Einsatz in Channels und Direktnachrichten

Im Channel diskutieren, in der Direktnachricht einen Entwurf erstellen: GitLab for Slack funktioniert an beiden Orten.

Öffentliche und private Channels: Der Agent lässt sich in Diskussionen des Teams einbinden und setzt Entscheidungen in nachverfolgbare Arbeit um, die für alle sichtbar ist.

Der Agent lässt sich in Diskussionen des Teams einbinden und setzt Entscheidungen in nachverfolgbare Arbeit um, die für alle sichtbar ist. Eigene Direktnachricht: Ein privater Raum, um Fragen zu stellen, den Stand eines Merge Requests zu prüfen oder ein Issue zu entwerfen, bevor etwas mit dem Team geteilt wird.

Ein Thread für alle Rollen

GitLab for Slack funktioniert für alle, die die Arbeit gestalten, auch für Personen, die nie Code schreiben:

Das Produktmanagement macht aus einer Entscheidung abgegrenzte Arbeit, noch bevor das Meeting endet.

Das Designteam schickt seine Anmerkungen direkt an die Personen und Agenten, die die Arbeit erledigen.

Vertriebs- und Kundenteams bringen eine Kundenanfrage in einen Team-Channel und verfolgen sie bis in die Produktion.

Sicherheits- und Plattformteams stellen sicher, dass die Arbeit von Agenten das Review besteht, bevor sie ausgeliefert wird.

Das Engineering prüft, was bereits existiert, bevor es etwas erneut baut, ohne die Unterhaltung zu verlassen.

GitLab for Slack im Einsatz:

Governance ab der ersten Erwähnung

Ein Agent, der aus einem Chat-Thread heraus handelt, ist nur nützlich, wenn sich seinem Handeln vertrauen lässt. Die Unterhaltung findet in Slack statt, die Arbeit und alle Kontrollen bleiben in GitLab.

Agenten handeln nur auf Anfrage: In Channels handelt GitLab nur, wenn jemand @GitLab erwähnt. In der eigenen Direktnachricht antwortet es nur der jeweiligen Person.

In Channels handelt GitLab nur, wenn jemand @GitLab erwähnt. In der eigenen Direktnachricht antwortet es nur der jeweiligen Person. Nur interne Unterhaltungen: GitLab for Slack läuft nicht in externen Channels (Slack Connect), sodass Projektkontext für Personen außerhalb der eigenen Organisation nicht sichtbar wird.

GitLab for Slack läuft nicht in externen Channels (Slack Connect), sodass Projektkontext für Personen außerhalb der eigenen Organisation nicht sichtbar wird. Anfragen laufen mit den eigenen Rechten: Jede Anfrage nutzt das verknüpfte GitLab-Konto der anfragenden Person, eingegrenzt auf deren bestehende Berechtigungen. Wer in GitLab keinen Zugriff auf ein Projekt hat, kann über den Agenten in Slack auch keinen erhalten.

Jede Anfrage nutzt das verknüpfte GitLab-Konto der anfragenden Person, eingegrenzt auf deren bestehende Berechtigungen. Wer in GitLab keinen Zugriff auf ein Projekt hat, kann über den Agenten in Slack auch keinen erhalten. Kontext bleibt im Rahmen: Der Agent liest den umgebenden Kontext nur aus dem Channel, in dem er erwähnt wurde. Alles, was er in GitLab tut, folgt weiterhin den eigenen Berechtigungen.

Der Agent liest den umgebenden Kontext nur aus dem Channel, in dem er erwähnt wurde. Alles, was er in GitLab tut, folgt weiterhin den eigenen Berechtigungen. Aktionen werden protokolliert: Jede Anfrage erzeugt eine Agenten-Session in GitLab. Merge Requests unterliegen denselben Reviews, Freigaberegeln und demselben Audit-Trail wie jede andere Änderung.

Jede Anfrage erzeugt eine Agenten-Session in GitLab. Merge Requests unterliegen denselben Reviews, Freigaberegeln und demselben Audit-Trail wie jede andere Änderung. Kosten bleiben sichtbar: Die Nutzung wird von den GitLab Credits abgezogen, sodass Admins sie wie jede andere Arbeit von Agenten verfolgen und begrenzen können.

Das ist das Modell hinter der Governed Software Factory von GitLab: Agenten treiben die Arbeit voran, und Quellcodeverwaltung, Sicherheit und Governance sorgen dafür, dass sie vertrauenswürdig bleibt. Slack ist ein weiterer Weg in diese Factory hinein, kein Weg an ihr vorbei.

Der Einstieg

GitLab for Slack ist ab sofort in eingeschränkter Verfügbarkeit auf GitLab.com erhältlich. Die allgemeine Verfügbarkeit, einschließlich GitLab Self-Managed und GitLab Dedicated für Kund(inn)en mit Premium und Ultimate, folgt im nächsten Monat mit GitLab 19.7.

Auf GitLab.com: Die App GitLab for Slack neu installieren, um die neuen Funktionen zu erhalten.

Auf GitLab Self-Managed: Auf GitLab 19.7 aktualisieren, sobald die Version verfügbar ist, und die App anschließend neu installieren.

Feedback zur Weiterentwicklung

Für GitLab for Slack ist noch einiges geplant, und Feedback soll die Richtung mitbestimmen. Jede Antwort des Agenten in Slack enthält Schaltflächen für Daumen hoch und Daumen runter, sodass sich mitteilen lässt, was funktioniert hat und was nicht, ohne den Thread zu verlassen.