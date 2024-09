Dieser Bericht analysiert die Ergebnisse einer von Omdia und GitLab durchgeführten Umfrage, in der wir mehr als 5.000 Fachleute aus den Bereichen Softwareentwicklung, IT-Sicherheit und IT Operations gefragt haben, wie sie die DevSecOps-Prinzipien und -Praktiken in ihrem Unternehmen sehen und anwenden.

Die diesjährige Umfrage ergab, dass künstliche Intelligenz (KI) zwar ohne Zweifel zum Status quo in der Softwareentwicklung wird, die Unternehmen aber unterschiedliche Reifegrade aufweisen, was die Integration von KI in den Lebenszyklus der Softwareentwicklung betrifft. Die meisten Unternehmen sind über den Hype hinausgegangen und haben begonnen zu untersuchen, wie sie KI für spezielle Anwendungsfälle einsetzen können. Die Erstanwender(innen) haben bereits begonnen, ihren Ansatz zu optimieren, und beweisen den Einfluss von KI auf ihre Softwareentwicklungsprozesse.